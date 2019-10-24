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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9418) реорганизация (41) увольнение (1738) Горбатюк (383)

 В ГПУ пояснили увольнение Горбатюка реорганизацией его управления

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что уволили начальника управления специальных расследований Сергея Горбатюка из-за реорганизации возглавляемого им управления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что Горбатюк уволен на основании п.9 ч.1 ст.51 закона Украины "О прокуратуре" (прокурор увольняется с должности в случае: 9) ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа - Ред.).

Напомним, 23 октября стало известно, что ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка. Он занимался делами о преступлениях на Майдане.

Горбатюк заявил, что решение генерального прокурора Руслана Рябошапки о его увольнении незаконное. "Мы работаем исключительно на основании переходных положений УПК. Но генеральный прокурор додумался приравнять следователя к прокурору в этой ситуации и издать приказ, который является абсолютно незаконным. Конечно, буду обжаловать, реагировать. В том числе заявление о преступлении писать, потому что этот беспредел", - считает Горбатюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С первых дней Рябошапка занял позицию, что ОПГ Януковича нет. Говорили, что это выдумка Луценко, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3155659
 
 
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Зараз почнеться. Шабунін, Лещенко, обидва Найєма вже збирають акції протесту, купа активістів малює плакати "руки геть від Горбатюка". Ну не зараз, а завтра або після дощику в четвер.
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Сегодня понятно, что все это стадо "борцов за все хорошее, против Порощенко" финансировали из засРашки, через западные фонды. Вопрос закрыт, артисты без работы.
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Злочинна влада мешала ему работать. Бенины слуги вообще заморачиваться не стали - уволили его нафиг и все ок... ой зебилы
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Короче - правды о расстрелах на Майдане Мы не узнаем никогда !!!
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