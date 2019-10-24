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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6495) Столтенберг (688) Загороднюк (60)

 Загороднюк отправился в штаб-квартиру НАТО, где встретится со Столтенбергом и министрами обороны ряда стран

Начался рабочий визит делегации Минобороны в штаб-квартиру НАТО для участия в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как планируется, в соответствии с программой визита, в течение двух дней министр обороны Украины Андрей Загороднюк проведет встречи с министрами обороны Великобритании, Канады, Литвы, Польши и США в формате "QUINT".

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Также предусмотрено проведение двусторонних встреч с Генеральным секретарем НАТО (в формате короткого общения), исполнительным директором Европейского оборонного агентства, а также с главами делегаций других государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан.

Источник: https://censor.net.ua/n3155658
 
 
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Для начала, как не служившего, Загороднюка надо отправить на военные сборы месяца на три!
А то перепутает БТР с БМП, автомат с винтовкой, а гранату с лимонкой (лимоном)...
П.С. Настоящий мужик должен знать, как досылать патрон в панронник!
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