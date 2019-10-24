 Загороднюк отправился в штаб-квартиру НАТО, где встретится со Столтенбергом и министрами обороны ряда стран

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Как планируется, в соответствии с программой визита, в течение двух дней министр обороны Украины Андрей Загороднюк проведет встречи с министрами обороны Великобритании, Канады, Литвы, Польши и США в формате "QUINT".
Также предусмотрено проведение двусторонних встреч с Генеральным секретарем НАТО (в формате короткого общения), исполнительным директором Европейского оборонного агентства, а также с главами делегаций других государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан.
А то перепутает БТР с БМП, автомат с винтовкой, а гранату с лимонкой (лимоном)...
П.С. Настоящий мужик должен знать, как досылать патрон в панронник!