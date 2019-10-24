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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2215) металлургия (330) металл (55)

 Нормы, заложенные в законопроекте № 1210, приведут к закрытию многих предприятий горнорудного комплекса, - Фастовец

В случае принятия скандального законопроекта № 1210 об изменении налогового законодательства крупные горнорудные предприятия с низкой себестоимостью, возможно, останутся на плаву, но те, у которых себестоимость продукции высока, будут вынуждены прекратить работу.

Такое мнение высказал глава отдела аналитики Adamant capital Константин Фастовец в статье 112.ua "Табачники, ГОКи и даже Rozetka: Крупнейшие компании Украины могут закрыться из-за налоговых инициатив "зеленой" власти".

"В последнее время конъюнктура на мировом рынке позволяла украинским ГОКам работать маржинально, но если рента будет повышена так, как это предлагается в законопроекте № 1210, у многих предприятий возникнут серьезные проблемы", - сказал Фастовец. Он уточнил, что это не способствует улучшению инвестиционного климата в стране.

Эксперты прогнозируют, что из-за повышения рентной платы закроется треть отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. Согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC, налоговые инициативы, заложенные в законопроектах № 1210 и № 1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже, чем в России.

При этом законопроект № 1210 оставляет неизменной ставку ренты для марганцевой руды, которую добывают ГОКи олигарха Игоря Коломойского, который имеет огромное влияние на команду Зеленского.

Законопроект № 1210 создал серьезные проблемы и для предприятий металлургической отрасли. Об угрозе остановки железорудной шахты им. Артема в случае повышения ренты на добычу железной руды согласно законопроекту № 1210 заявил металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом сказал заместитель генерального директора комбината Владимир Ткаченко, выступая на заседании рабочей группы комитета ВР по налоговой и таможенной политике. На шахте работают более тысячи человек. В начале октября был остановлен Днепровский металлургический завод им. Петровского ("Петровка"). О необходимости пересматривать на 2020 год бюджеты и планы модернизации, эффективного управления персоналом заявил гендиректор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук. В связи с тяжелой экономической ситуацией на ГОКе "Сухая Балка" руководство вынуждено перевести аппарат управления на трехдневный режим работы с 1 декабря.

Закрылась табачная фабрика в Украине одной из крупнейших табачных компаний British American Tobaсco (ВАТ). О намерении пересмотреть работу своих мощностей в стране сообщили и в "Филипп Моррис Украина".

Источник: https://censor.net.ua/n3155657
 
 
 Топ комментарии
 
Неужели этот законопроект так жестко защемляет яйца Ахметову, что столько истерики от его "экспертов"?
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Приймайте його скоріше, бо набридло читати всю цю джинсу
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А у мене немає шкідливих звичок)) Від цього законопроекту бомбить перш за все саме п'яту колонну, бо більше всього галасу від 112 та ньюсван. Так що ще невідомо, де той бояришнік
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Неужели этот законопроект так жестко защемляет яйца Ахметову, что столько истерики от его "экспертов"?
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Приймайте його скоріше, бо набридло читати всю цю джинсу
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А у мене немає шкідливих звичок)) Від цього законопроекту бомбить перш за все саме п'яту колонну, бо більше всього галасу від 112 та ньюсван. Так що ще невідомо, де той бояришнік
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КОПАТЬ, очень дорого. Бери грузи и продавай. Это вам не цветочки плести.
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Шо мешает национализировать и пополнять бюджет не только за счёт скудных налогов с прихватизаторов.
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Это,шо по твоему благодаря таким тварям,как ахметов они держатся?
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Цензор опублікував більше статей про "1210", ніж про вбитих в Іловайську.
Гидота.
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Принимайте побыстрее.Ничто так не прочищает мозг,как голодный желудок.
Это,правда,относится к тем,у кого мозги есть
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Пральна. А чого вони прийшли до влади? Знищити українського виробника. Зробити Україну залежною від кацапів. Тютюновий ринок вже звільнили. В українському бюджеті мінусіще, зате в мордорському бюджеті прибуде. І тут теж самісіньке. Обвалюють економіку
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Ну и что ? Разве он что-то кому-то обещал ? (Кроме Бени, конечно).
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Вас ХРЕН поймешь Норми, закладені в законопроєкті № 1210, призведуть до закриття багатьох підприємств гірничорудного комплексу, - Фастовець - Цензор.НЕТ 4675 то вы кричите страна без олигархов а сами дупы рвете за них и их заводы не один не написал национализировать и развивать
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Ну и правильно.Станет воздух чистый в Кривом рогу и Запорожье! Зеленые поедут батрачить в Словакию или Польшу,куда опять переведут эти обьемы.
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Куда-нить проживём, не бзди, не твоя забота. А дышать гамном реально надоело, люди мрут как мухи
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