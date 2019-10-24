 Пробуксовка реформы вредит строительной отрасли, - СМИ

Об этом пишет "Обозреватель".

Реформу инициировал руководитель ГАСИ Алексей Кудрявцев (2015-2018) по распоряжению Кабмина. Были проведены децентрализация и строительная амнистия, заработала система "Прозора ДАБІ", которая минимизировала коррупционные риски и позволяла участникам рынка оформлять документацию на любую стройку без бюрократии на местах. В результате все крупные инвесторы, промышленные компании, такие как "Арселор", "Олсидз", начали получать свои пакеты бесплатно, сообщается в материале.

Однако как только реформа начала реализовываться, Кудрявцева уволили со скандалом.

Формальной причиной увольнения стало обвинение в поддельном дипломе, который Кудрявцев якобы демострировал при приеме на госслужбу.

В защиту реформатора выступили многие депутаты – были собраны подписи из 150 имен. Однако в декабре минувшего года чиновник был уволен. Затормозилась и реформа ведоства.

''Сейчас реформа откатилась назад, стройки зависают по полгода, суммы "конвертов", по признанию самих застройщиков, выросли в разы – если сравнивать с периодом до реформы, отмечается в материале.