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 Политика Украины, За рубежом
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 Трамп начал давить на Зеленского еще до его вступления в должность президента, - Associated Press

Президент США Дональд Трамп начал оказывать давление на лидера Украины Владимира Зеленского еще до того, как он вступил в должность президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский 7 мая провел встречу со своим советником Андреем Ермаком, руководителем Офиса президента Андреем Богданом и главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, на которой обсуждалось требование президента США Дональда Трампа провести расследование, касающееся бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

Как рассказали источники издания, упомянутая встреча изначально была посвящена энергетическим вопросам, однако большую часть времени речь шла о том, как провести расследование по настоянию Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, но при этом не впутаться во внутренние дела США.

По словам собеседников, Зеленский опасался, что Трамп и дальше будет настаивать на расследовании дела в отношении сына Джо Байдена Хантера.

Кроме Ермака, Богдана и Коболева на встрече присутствовал американец Амос Хохштайн, входящий в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України". Хохштайн – бывший дипломат, консультировавший Байдена по вопросам Украины во времена президентства Барака Обамы.

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Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения. В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Источник: https://censor.net.ua/n3155653
 
 
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заставлял беднягу играть на пианино
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поправочка, на рояле!!! на пианине, фортепиане не кошерно!!
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Бедняжке принимать приходится со всех сторон. Карма😀
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Давай клоун защищай своего американского колеггу друга пуйла,начинай,-"да не,никто на меня не давил мы нармальна пагаварили на равных" тряпка а не президент
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дадагой Зеленский!.. Добро пожаловать в персональный Ад!
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В принципе если зеленского хорошо попросить и дать небольшой гонорар(квартал 95)он и на пианино может без штаников сбацать, хоть в белом доме или на красной площади...😉
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А шо на него давить? Оно и так не может выдавить из себя что кацапия агрессор. Очень хочет с ****** встретиться, как и рыжий актив кремля.
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