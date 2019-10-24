 За 5 лет Украина поднялась на 48 позиций в рейтинге Doing Business, - Порошенко

Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сбор данных для рейтинга Doing Business завершается концом апреля. Символически. Благодарен нашей команде за достойный результат. За 5 лет в этом рейтинге мы поднялись на 48 позиции. Искренне желаю нашим преемникам сделать лучше.", - отметил Порошенко.

Согласно данным отчета Всемирного банка в этом году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.

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Рейтинг Doing Business - это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мира, который составляется Всемирным банком. Отчет Doing Business составляется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 ключевыми индикаторами, которые используются для анализа экономических результатов и выявление успешных реформ и оценки их эффективности. Индекс легкости ведения бизнеса Doing Business является важным маркером для инвесторов при принятии решения об инвестициях в ту или иную страну мира.