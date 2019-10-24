EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  385  33
Все про:Порошенко (17848) рейтинг (1254) Doing Business (2)

 За 5 лет Украина поднялась на 48 позиций в рейтинге Doing Business, - Порошенко

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сбор данных для рейтинга Doing Business завершается концом апреля. Символически. Благодарен нашей команде за достойный результат. За 5 лет в этом рейтинге мы поднялись на 48 позиции. Искренне желаю нашим преемникам сделать лучше.", - отметил Порошенко.

Согласно данным отчета Всемирного банка в этом году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.

Также читайте: Увеличение валютного резерва и экономический рост: S&P повысило долгосрочные рейтинги Украины с "B-" до "B"

Рейтинг Doing Business - это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мира, который составляется Всемирным банком. Отчет Doing Business составляется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 ключевыми индикаторами, которые используются для анализа экономических результатов и выявление успешных реформ и оценки их эффективности. Индекс легкости ведения бизнеса Doing Business является важным маркером для инвесторов при принятии решения об инвестициях в ту или иную страну мира.

За 5 лет Украина поднялась на 48 позиций в рейтинге Doing Business, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155652
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хз но кацапі говорят шо он "все украл"! а зебилы этому верят!
 показать весь комментарий
 
 
Свиня брехлива, яка сама себе хвалить. Та не може ніяк заспокоїтись, больне створіння.
 показать весь комментарий
 
 
Купил "Барыга" чертов Doing Business и всех обманул. Наконец то пришли те кто не воруют и бюджет тут же просел на 20млрд. 😁
 показать весь комментарий
 
 
Не переживай так зебилоид после введения РРО Украина поднимется в низ рейтинга на 96пунктов пробивши дно и уйдя в глубоководный регион зебильного дерьма! Но Порошенку от этого не холодно не жарко - это вы будете жрать меньше!
 показать весь комментарий
 
 
А ты чего ждал что у тебя бизнес свой появится? Не, оно так не работает, жопу от дивана оторвать надо. А что дал приход Зеленых? 😀
 показать весь комментарий
 
 
В умовах війни, втрати 7% території, та 15% експортного потенціалу, закриття кацапами ринків всіх країн СНД для наших товарів на квітень 2019 середня зарплата у перерахунку на бакси досягла довоєнного рівня.
За даними Нумбео купівальна спроможність середньої зарплати у 2019р в містах мільйонниках України і Росії практично однакова, тоді як у 2013 році у раші вона була у 1,5 рази вищою.
Але ж тобі Рабинович з Мураєвим про це не розповіли, отже цього не існує.
 показать весь комментарий
 
Для этого нужно было убрать Порошенко и его свинарчуков от власти.
 показать весь комментарий
 
 
Вот не зря вас называют зебилы... Что значит убрать? +48 позиций это оценка работы Порошенко. Вы зебилы кроме как закрывать табачные фабрики и вводить кассовые аппараты таксистам, больше ни на что не способны.
 показать весь комментарий
 
 
Точно! А на їх міце поставити Каломойшу і Душиліна!
 показать весь комментарий
 
 
Цей опублікований щорічний рейтинг Doing Business-2020 охоплює регуляторні зміни за період з травня 2018 року по травень 2019 року. Тобто це зростання забезпечувала ще попередня влада.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЄбілу запорєбріковичу це не зрозуміти.
 показать весь комментарий
 
 
Порох красава... зебилы опять обделались - хвастаясь чужими достижениями. Своих то нет... и не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Красава він тільки для тебе, мабуть дрочиш на петін портрет?
 показать весь комментарий
 
 
В золотом окладе!
Все как рассказывал главный зебилоид на выборах!
 показать весь комментарий
 
Нічого. Зеленський це вже почав виправляти.
 показать весь комментарий
 
 
Це той завдяки твiй клоун став президентом,завдяки чесним виборам,зупинив i не дозволив солдатам вiдступати,який називав мордор ворогом i агрессором а не конфликтом
 показать весь комментарий
 
 
Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing business, - Гончарук

За 5 лет Украина поднялась на 48 позиций в рейтинге Doing Business, - Порошенко



48 : 7 в пользу Пороха!
 показать весь комментарий
 
 
К +7 зебилы тоже не имеют никакого отношения.
 показать весь комментарий
 
 
рейтинг + 7 пунктів, який приписав собі Гончарук, охоплює регуляторні зміни за період з травня 2018 року по травень 2019 року. Тому 48 - 0
 показать весь комментарий
 
 
Да конечно,штрафовать бизнес в обход суда и судей - это гнида твоя придумка,сколько при тебе ворюге Украина потеряла рабочих мест,какие нах рейтинги.
 показать весь комментарий
 
А почему простой обычный депутатишка везде свой нос сует.
 показать весь комментарий
 
 
Петр Алексеевич имеет сеть магазинов Рошен по всему миру, а за последние 5 лет их количество удвоилось, если не утроилось. Продукция Рошен качественная,не спорю.
 показать весь комментарий
 
 
только молчит порося шо кацапы ненавистные в етом рейтинге 28 а грузины вообще в 10
 показать весь комментарий
 
 
Сам ты кацап. Не было бы у нас санкций (мы работаем над этим) были бы, как Грузия.
 показать весь комментарий
 
А мы на 49 месте, сдали 12 позиций. Но думаю, легко наверстаем в следующем году.
 показать весь комментарий
 
Там до 35 места более-менее легко, если крупных косяков нет. А вот после уже сложно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх