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 "Укроборонпром" уволил руководителей "Спецтехноэкспорт" Бельбаса и "Укрспецэкспорт" Проскуркина

Государственный концерн "Укроборонпром" уволил руководителей экспортных компаний "Укрспецэкспорт" Сергея Проскуркина и "Спецтехноэкспорт" Владислава Бельбаса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"С целью реформирования функции спецэкспорта и работы соответствующих предприятий Государственный концерн "Укроборонпром" приостановил действие контрактов с руководителями ГК "Укрспецэкспорт" Сергеем Проскуркин и ГП "Спецтехноэкспорт" Владиславом Бельбасом. Трудовые отношения прекращены по соглашению сторон 23 октября", - отметили в концерне.

"Одним из первых и ключевых изменений в "Укроборонпроме" станет реформа предприятий-спецэкспортеров и самой функции соответственно. Концерн нуждается в лидерах таких изменений, которые готовы внедрять необходимые реформы и делать спецэкспорт еще более эффективным", - отметил Генеральный директор" Укроборонпрома "Абромавичус.

Сегодня Концерн объявил отбор на должности руководителей этих предприятий-спецэкспортеров.

Пока идет отбор обязанности Генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" возложены на Вадима Кожевникова, а руководить ГП "Спецтехноэкспорт" будет Евгений Ларин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155651
 
 
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А как там пожовывает младшенький Пашинский?
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может их и правильно уволили, а может и нет.. я не готов судить..
но факт остается фактом, эти два уволенных чувака, заключили в 2019году для Украины военных контрактов на 535 млн баксов.. это крупный и существенный результат..
И если команда Абрамовичуса не сможет в следующем году хотя бы повторить этот результат, то сегодняшнее увольнение я буду расценивать как диверсию Абромовичуса против Украины..
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Похоже все идет по кругу, коррупционная орбита, с нее ни куда.
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