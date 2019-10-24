 "Укроборонпром" уволил руководителей "Спецтехноэкспорт" Бельбаса и "Укрспецэкспорт" Проскуркина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"С целью реформирования функции спецэкспорта и работы соответствующих предприятий Государственный концерн "Укроборонпром" приостановил действие контрактов с руководителями ГК "Укрспецэкспорт" Сергеем Проскуркин и ГП "Спецтехноэкспорт" Владиславом Бельбасом. Трудовые отношения прекращены по соглашению сторон 23 октября", - отметили в концерне.

"Одним из первых и ключевых изменений в "Укроборонпроме" станет реформа предприятий-спецэкспортеров и самой функции соответственно. Концерн нуждается в лидерах таких изменений, которые готовы внедрять необходимые реформы и делать спецэкспорт еще более эффективным", - отметил Генеральный директор" Укроборонпрома "Абромавичус.

Сегодня Концерн объявил отбор на должности руководителей этих предприятий-спецэкспортеров.

Пока идет отбор обязанности Генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" возложены на Вадима Кожевникова, а руководить ГП "Спецтехноэкспорт" будет Евгений Ларин.

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