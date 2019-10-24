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 Политика Украины, Общество
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Все про:Азовское море (1309) договор (273) Россия (74108) рыба (164) Чубаров (783)

 Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал все заинтересованные стороны к обсуждению ситуации с выловом рыбы в Азовском море и перспективы подписания Государственным агентством рыбного хозяйства Украины договоров о распределении квот на вылов с российской стороной.

Об этом Чубаров написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В канун нового подписания с российской стороной сомнительных и противоправных документов руководство Государственного агентства рыбного хозяйства Украины заранее прибегло, в частности, в социальных сетях, к формированию желаемого для себя общественного мнения…. Мы же со своей стороны предлагаем срочно собраться всем заинтересованным сторонам и делегированным представителям общественности для обсуждения правовых и моральных аспектов ситуации с рыболовством в Азовском море, которое длится с момента оккупации Крыма", - написал Чубаров.

Он отметил, стороной, способной "в очень краткие сроки" организовать соответствующую эффективную встречу, мог бы стать комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству.

Глава Меджлиса отметил, что Госагентство рыбного хозяйства вышло на прямую финишную подписания с российской стороной "сомнительного протокола" о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год, и напомнил, что ровно год назад, 23 октября 2018 года, в результате прямого вмешательства ряда народных депутатов и его в том числе, члены российской делегации были вынуждены покинуть Украину ни с чем.

"Позже, в начале 2019 года, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины все-таки подписало с российской стороной протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2019 год. Ничто тогда не остановило украинских чиновников и рыбных дельцов от унизительного действа: ни мораль, ни право, ни справедливость. Подписание и обмен документами прошли... по дипломатическим каналам", - написал Чубаров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155650
 
 
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в начале 2014 года нужно было обсуждать, когда татары бросили здание АРК...
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Чубаров озаботился рыболовством. А пусть ещё один "Норд" арестуют, для пущей солидности, надув щёки, втупую. Вот тогда и поболтать можно будет, о рыболовстве.Эту посудину так ведь продать и не удалось, да? Никто пачкаться не желает.
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Чубаров єто кто ? Нихера не сделад крооме громких заявлений !!!!! Турция нас подддержит --хрен сосать . плсле покупки 400 . Проститутка политическая Петя его пригрел а а зря Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море - Цензор.НЕТ 2293
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Есть альтернатива - выловить там всё подчистую. Пускай расия мальков выпускает, а мы ловить будем!
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