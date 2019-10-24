 Сенцов о Зеленском: "В своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было"

"Меня часто спрашивают, что я думаю о президенте Зеленском. Главное, что я о нем понял на сейчас, что в своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было", - сказал он в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сенцова, украинский президент делает неожиданные вещи.

"Его критикуют. Вопрос в том, насколько он сможет выстроить сейчас всю систему страны, будет ли она новой либо останется ширмой для того, что есть сейчас. Это главный для меня вопрос, и ответа на него у меня пока нет", — резюмировал он.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.