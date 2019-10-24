 Сенцов о Зеленском: "В своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было"

"Меня часто спрашивают, что я думаю о президенте Зеленском. Главное, что я о нем понял на сейчас, что в своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было", - сказал он в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.
По словам Сенцова, украинский президент делает неожиданные вещи.
"Его критикуют. Вопрос в том, насколько он сможет выстроить сейчас всю систему страны, будет ли она новой либо останется ширмой для того, что есть сейчас. Это главный для меня вопрос, и ответа на него у меня пока нет", — резюмировал он.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
его не было в Украине, что бы так быстро все понять.
то что сейчас происходит - это предательство интересов страны и некомпетентность и только предвзятый человек, такой как ты, может этого не замечать.
а как относиться к тому, что Зе критиковал правительство (ну, ту Украину, которая берет и спереди и сзади) за кредиты МВФ, а сам теперь их выпрашивает?
как относиться к тому, что Зе, унижал Украину и украинцев со сцены, на потеху свинособакам?
как относиться к тому, что Зе, противник офшоров, ЛИЧНО ИМЕЕТ ОФШОРЫ и ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС В РАШКЕ?!
вам продолжить или достаточно......
штото мутно высказывается про расею а именно
адиннарот.
боится ареста крымских родственников.
а за его отпуск с турмы за прошлый год погибло 300 чел укрсалдат-запретили стрелять, бо путин не атдаст сенцова.
а должен был взять антамат и на фронт.
а то что они приходят домой с установкой, "мы одиннарот, нас поссорила прошлая власть", это печально, потому что люди им сочувствуют и сопереживают. мы же не рашисты.
а они этого так быстро не поймут.
Наш презЕдент как тот дурень...думкою багатіє...
Як Сєнцов може знати, чого він насправді прагне ?
Це лише його враження.
Судити потрібно по справах, бо вони часом дуже розходяться зі словами.
А слова та обіцянки, то звісно добре....
Маємо свого Міхалкова.
ню-ню