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 Политика Украины
  1997  54
Все про:Зеленский (3421) Сенцов (1067)

 Сенцов о Зеленском: "В своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было"

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов высказал свое мнение о президенте Владимире Зеленском.

"Меня часто спрашивают, что я думаю о президенте Зеленском. Главное, что я о нем понял на сейчас, что в своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было", - сказал он в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сенцова, украинский президент делает неожиданные вещи.

"Его критикуют. Вопрос в том, насколько он сможет выстроить сейчас всю систему страны, будет ли она новой либо останется ширмой для того, что есть сейчас. Это главный для меня вопрос, и ответа на него у меня пока нет", — резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны продолжать давить на Путина, пока он не отдаст всех, – Сенцов при получении премии Ukrainian ID Awards. ФОТО

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Источник: https://censor.net.ua/n3155649
 
   
 Топ комментарии
 
Болван,он актер,искренность сыграть для него раз плюнуть,особенно если перед ним доверчевый лох,суди зельку по его делам,а не словам.
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Звичайно, що Зеленський щирий, але тільки перед Коломойським.
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Ты дятел! Точнее долбодятел!!!
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Болван,он актер,искренность сыграть для него раз плюнуть,особенно если перед ним доверчевый лох,суди зельку по его делам,а не словам.
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Сенцов - агент крымля!!! Зрада зрадна! Всі на соємайдан!!!Сенцов о Зеленском: "В своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было" - Цензор.НЕТ 4828
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замученный в застенках Кремля, это точно. и что вас так веселит?
его не было в Украине, что бы так быстро все понять.
то что сейчас происходит - это предательство интересов страны и некомпетентность и только предвзятый человек, такой как ты, может этого не замечать.
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Ты не умничай, а почитай то, что уже успела написать тут ваша братия. Я по сути резюмировал ими же написанное.Сенцов о Зеленском: "В своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было" - Цензор.НЕТ 7806
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не писали ничего подобного.... только зелень пишет это, типа сарказм...
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вас,кто с утра покусал - орете тут - может пора жалеть))))
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Ему в психушку друганы смартфон передали,вот и спешит дурь свою выплеснуть.
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Бряцати на роялі в нього виходило, а керувати державою НІ.
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Сенцов - агент Кремля!!! Потомуша хвалит Зеленского - агента Кремля!! И вообще, весь мир - Кремль!! Анетов Кремля убивает только пуля слепленная из шоколада Рошен!!
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кому про шо, а удмурду про долбание Сенцов о Зеленском: "В своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было" - Цензор.НЕТ 5722 рано тебя мама выкинула, а ведь говорили ей.. не спеши
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Гірше,він зайвохромосомний бот з Ольгіно.
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а как быть с тем, что ваш Зе критиковал правительство, про кумовство, а поставил во власть ТОЛЬКО своих кумовьев и друзяк?
а как относиться к тому, что Зе критиковал правительство (ну, ту Украину, которая берет и спереди и сзади) за кредиты МВФ, а сам теперь их выпрашивает?
как относиться к тому, что Зе, унижал Украину и украинцев со сцены, на потеху свинособакам?
как относиться к тому, что Зе, противник офшоров, ЛИЧНО ИМЕЕТ ОФШОРЫ и ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС В РАШКЕ?!
вам продолжить или достаточно...... Сенцов про Зеленського: "У своїх намірах він щирий. А таких щирих президентів у нас ще не було" - Цензор.НЕТ 3027
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При всем уважении к Сенцову, откуда ему знать в чем он искренен, а в чем нет?! Он актер - сыграет любую эмоцию! Голобородь ж играл! И как искренне при этом клял ненавистные кортежи!!!
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Ты дятел! Точнее долбодятел!!! Сенцов о Зеленском: "В своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было" - Цензор.НЕТ 6112
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Звичайно, що Зеленський щирий, але тільки перед Коломойським.
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Хз, vj;tnб он и искренен, но для слома старой системы нужны коки и поддержка силовиков, а вот тут...
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Сенцов о Зеленском: "В своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было"





штото мутно высказывается про расею а именно

адиннарот.

боится ареста крымских родственников.

а за его отпуск с турмы за прошлый год погибло 300 чел укрсалдат-запретили стрелять, бо путин не атдаст сенцова.

а должен был взять антамат и на фронт.





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это точно, что там проходят наши похищенные и заключенные, можно только представить.
а то что они приходят домой с установкой, "мы одиннарот, нас поссорила прошлая власть", это печально, потому что люди им сочувствуют и сопереживают. мы же не рашисты.
а они этого так быстро не поймут.
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😀Та сказал бы уже прямо...а то зебобики не поняли...
Наш презЕдент как тот дурень...думкою багатіє...
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он опытный актер, но он искренне не понимает, куда залез. вот казахов за "поддержку" благодарил - это шутка юмора или он и правда малолетний долб#$б?
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Искренне обзывал украинцев(показал в ролике) салоедами-геями. Сенцовченко не был обозван по вполне понятной причине - пишут что даже украинского не знает Сенцов о Зеленском: "В своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было" - Цензор.НЕТ 5564 - так что все правильно сказал. Путин например искренне верит что он - очень добрый, а все другие не такие - очень злые) Даже Попа Римский, даже Трамп Сенцов о Зеленском: "В своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было" - Цензор.НЕТ 416
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Из него с надькой получилась бы неплохая семейная пара. Сенцов о Зеленском: "В своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было" - Цензор.НЕТ 3785
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И куда эти искренние намерения приведут? Как по мне умный гад, который знает что делать на порядки лучше искреннего идиота, который искренне заблуждаясь утопит страну. Это первое. И второе: по поводу самой искренности Зеленского. Есть у меня сомнения по поводу. Большие сомнения. И даже больше. Лицемерное брехло не может по определению быть искренним, он банально не знает, что это.
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Чужа душа то сутінки.
Як Сєнцов може знати, чого він насправді прагне ?
Це лише його враження.
Судити потрібно по справах, бо вони часом дуже розходяться зі словами.
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Да. На ділі ми маємо послаблення України на міжнародній арені.
А слова та обіцянки, то звісно добре....
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«Просто перестали стрелять» ,размазывать по -стенке убийц -рашистов Ну и что в ответ????Ежедневные убийства украинцев…
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Сенцов ! Зеленский искренен в своём служении олигархам и содействует им в окончательном разворовывании Украины ! Не будь Гадей-2 !!!
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стокгольмский синдром, что тут поделаешь, тем более его формально освободили при зе
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Может быть искренним и из хоть тысячу раз благими желаниями но созавшуюся систему корупции,воровства и предательства уже не сламает никто.
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с умным легче потерять - чем с дураком найти - как то так
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Ой .боюсь щоб Сенцов не був з прізвищем савченко.
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Звісно він щирий, Олеже! Він так само, як і ти, стверджує, що українці і росіяни - один народ. А один народ має жити в одній країні. Ну, хіба що, в українців має бути "особливий статут".
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С этим нельзя не согласиться, это так. Чего, к сожалению, не скажешь о команде Президента. Вот это проблема.
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Добре лиже. Далеко піде.
Маємо свого Міхалкова.
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Как и предполагалось - вторая Савченко вылезла. И голодал так же , что поправился , и раскрутка в СМИ аналогичная. Но народ консервы протухшие чувствует за версту. А тут открылась, - и кремлевский запах на всю страну
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Высшие силы пытаются создать здоровую Украинскую нацию, в которой люди будут верить в собственные силы и творить без оглядки на тех кто сидит в правительственных кабинетах, не боясь их, и от них не завися. Но украинцы упорно ищут доброго и умного Царя который их осчастливит не вставая с дивана, пока что так. Потому Президентская должность будет дискредитирована полностью, искренним он будет или нет...
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Может быть он действительно искренен...но он идиот...а любые намерения идиота...даже искренние ни к чему хорошему не приведут...
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...і більше Сєнцов не знайшов що ще позитивного можна було б сказати про преЗЄдента.
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У искренности в политике есть только два объяснения: или дурак, или хороший актер. Политика - это, прежде всего, грязь, где нужно лавировать, чтобы не утонуть. Здесь есть сомневающиеся????
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У ссученого клоуна нет намарений, намерения есть у коламойского.
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Постепенно, методично , но зато очень искренно разваливает Украину?
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«Благи́ми наме́рениями вы́мощена доро́га в ад»
Сенцов про Зеленського: "У своїх намірах він щирий. А таких щирих президентів у нас ще не було" - Цензор.НЕТ 181
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