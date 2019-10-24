 Вспышка дифтерии на Закарпатье: все имеющиеся в области сыворотки использованы - в регионе обратились в Минздрав

Об этом УНИАН сообщил директор КНП "Областная клиническая инфекционная больница" Михаил Поляк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обнаруженные дополнительно 12 пациентов с признаками дифтерии были госпитализированы в Закарпатскую областную клиническую инфекционную больницу еще вчера, как и планировалось.

"Четырем из 15 пациентов, у которых обнаружили дифтерию, уже введен весь запас лечебной сыворотки – 8 ампул из имеющихся в области (минимальная доза – по две ампулы каждому)", - уточнил Поляк.

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Он также уточнил, что состояние пациентов стабильное.

"Закарпатье обратилось в Минздрав и в другие области с просьбой произвести перераспределение этих жизненно необходимых для лечения дифтерии медикаментов. К сожалению, в Украине этот препарат не закупали несколько лет. Последняя поставка в регионы состоялась благодаря гуманитарной помощи из Индии", - добавил Поляк.

Как сообщалось, ранее у студента 5-го курса медицинского факультета Ужгородского национального университета диагностировали дифтерию. 17 октября его госпитализировали. Был обследован 121 студент и 2 человека, которые контактировали с больным. У 44 человек взяты материалы для лабораторного исследования.

22 октября вечером в областную инфекционную больницу Закарпатья были госпитализированы еще 2 пациентов с диагнозом "дифтерия миндалин".

23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии.

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, которое характеризуется местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек ротоглотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Дифтерия передается воздушно-капельным путем, факторами передачи могут быть предметы быта (посуда, игрушки). Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который блокирует синтез белка в клетках, в результате чего возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда несовместимые с жизнью. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.