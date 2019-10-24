 Вспышка дифтерии на Закарпатье: все имеющиеся в области сыворотки использованы - в регионе обратились в Минздрав

Об этом УНИАН сообщил директор КНП "Областная клиническая инфекционная больница" Михаил Поляк, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, обнаруженные дополнительно 12 пациентов с признаками дифтерии были госпитализированы в Закарпатскую областную клиническую инфекционную больницу еще вчера, как и планировалось.
"Четырем из 15 пациентов, у которых обнаружили дифтерию, уже введен весь запас лечебной сыворотки – 8 ампул из имеющихся в области (минимальная доза – по две ампулы каждому)", - уточнил Поляк.
Он также уточнил, что состояние пациентов стабильное.
"Закарпатье обратилось в Минздрав и в другие области с просьбой произвести перераспределение этих жизненно необходимых для лечения дифтерии медикаментов. К сожалению, в Украине этот препарат не закупали несколько лет. Последняя поставка в регионы состоялась благодаря гуманитарной помощи из Индии", - добавил Поляк.
Как сообщалось, ранее у студента 5-го курса медицинского факультета Ужгородского национального университета диагностировали дифтерию. 17 октября его госпитализировали. Был обследован 121 студент и 2 человека, которые контактировали с больным. У 44 человек взяты материалы для лабораторного исследования.
22 октября вечером в областную инфекционную больницу Закарпатья были госпитализированы еще 2 пациентов с диагнозом "дифтерия миндалин".
23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии.
Дифтерия - это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, которое характеризуется местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек ротоглотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Дифтерия передается воздушно-капельным путем, факторами передачи могут быть предметы быта (посуда, игрушки). Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который блокирует синтез белка в клетках, в результате чего возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда несовместимые с жизнью. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.
Видим что заболел студент мединститута-интересно чему в нашем мединституте учат студентов если они даже не знают что прививатся нужно каждые 10 лет?
вакцины АКДС для прививок - сколько угодно, у любого семейного врача бесплатно делают
В Украине с вакцинацией с ее уровнем ситуация намного хуже чем в половине стран Африки!!! Спасибо Укрминздраву за распилы и воровство.А так-же за лекарства которые почему-то в 2 раза дороже чем во многих странах мира
2 года назад в Украине была эпидемия Кори и бельгийская вакцина Приорикс в Киеве стоила почему-то в 2 раза дороже чем в Москве. И при этом ее наличие в Украине было очень ограничено. Украина по уровню вакцинации в 2,5 раз ниже чем Япония или Франция-тоесть на уровне Африки