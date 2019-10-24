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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Закарпатье (1664) лекарства (833) Минздрав (2051) дифтерия (15)

 Вспышка дифтерии на Закарпатье: все имеющиеся в области сыворотки использованы - в регионе обратились в Минздрав

Все имеющиеся в Закарпатской области противодифтерийные сыворотки, а их было восемь, использованы пациентам, которые попали в областную инфекционную больницу с диагнозом "дифтерия".

Об этом УНИАН сообщил директор КНП "Областная клиническая инфекционная больница" Михаил Поляк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обнаруженные дополнительно 12 пациентов с признаками дифтерии были госпитализированы в Закарпатскую областную клиническую инфекционную больницу еще вчера, как и планировалось.

"Четырем из 15 пациентов, у которых обнаружили дифтерию, уже введен весь запас лечебной сыворотки – 8 ампул из имеющихся в области (минимальная доза – по две ампулы каждому)", - уточнил Поляк.

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Он также уточнил, что состояние пациентов стабильное.

"Закарпатье обратилось в Минздрав и в другие области с просьбой произвести перераспределение этих жизненно необходимых для лечения дифтерии медикаментов. К сожалению, в Украине этот препарат не закупали несколько лет. Последняя поставка в регионы состоялась благодаря гуманитарной помощи из Индии", - добавил Поляк.

Как сообщалось, ранее у студента 5-го курса медицинского факультета Ужгородского национального университета диагностировали дифтерию. 17 октября его госпитализировали. Был обследован 121 студент и 2 человека, которые контактировали с больным. У 44 человек взяты материалы для лабораторного исследования.

22 октября вечером в областную инфекционную больницу Закарпатья были госпитализированы еще 2 пациентов с диагнозом "дифтерия миндалин".

23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии.

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, которое характеризуется местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек ротоглотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Дифтерия передается воздушно-капельным путем, факторами передачи могут быть предметы быта (посуда, игрушки). Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который блокирует синтез белка в клетках, в результате чего возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда несовместимые с жизнью. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.

Источник: https://censor.net.ua/n3155647
 
 
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Микробы выдумали для того, чтобы люди мыло покупали
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я фигею, 21 век, хотя не мудрено, тамлюля-кебабы принесли эту хворь, всмысле индусы
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В январе 2018-го, некий доктор Комаровский предупредил: следующая волна, через годик- другой будет дифтерия. За дифтерией- тиф. Как в воду глядел! Начало положено. Всех поздравляю. Сто лет назад, в 1919-м, подобное проходили, однако- ничему не научились. Ибо, как понять, что на всю область имеется только 8(восемь) единиц сыворотки???
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антидифтерийные сыворотки и не понадобились бы, если бы не идиоты-антипрививочники. ну в данном случае пока речь о иностранцах, но наши сектанты-антипрививочники пусть тоже напрягутся
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Мне нравится ваше: "пока речь о иностранцах"(с).
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имеется ввиду, что наши антипрививочники пока не замешаны, хотя они все равно идиоты по умолчанию ))) но пока что их пронесло
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Самое интересное:В Украине было достаточно много вакцин от дифтерии и столбняка-мы получили их в ПОДАРОК от Индии(Индия в 3 раза беднее но Украина не способно создать свою вакцину((()-и вакцинация именно от дифтерии и столбняка была абсолютно бесплатной.
Видим что заболел студент мединститута-интересно чему в нашем мединституте учат студентов если они даже не знают что прививатся нужно каждые 10 лет?
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так речь не о вакцине АКДС, речь о сыворотке, которую вводят уже заболевшим дифтерией.
вакцины АКДС для прививок - сколько угодно, у любого семейного врача бесплатно делают
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Только вот я пару раз приходил к семейному врачу 2 года назад(в разгар эпидемии кори! и он НИ РАЗУ не сказал что желательно привится. А все потому что нет такого количества вакцин чтобы привить все население-поэтому врачи помалкивают и заставляют прививать только детей. Если-бы как в нормальных странах в Украине были-бы привиты 90-95% населения то никаких впышек перечисленных инфекций и быть не могло. В Украине нет денег всего 15 долларов на каждого жителя раз в 10 лет перевакцинировать. Мы слишком нищие для этого(а в министерстве слишком много воруют)
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В РФ прививка от Дифтерии,Кори,Краснухи,Столбняка БЕСПЛАТНАЯ(та что отечественного производства) и доступна всем желающим а детям-обязательна. В Украине я 2 года назад еле-еле уговорил врача чтобы он дал направление на вакцинацию и еще с большим трудом нашел аптеку в Киеве!!! где есть этот препарат Бельгийского производства(отечественный давно не выпускают)(( Но самое интересное:в Москве этот-же Бельгийский препарат стоит ровно в 2 раза дешевле чем в Киеве(в Киеве около 300 гривень 2 года назад).
В Украине с вакцинацией с ее уровнем ситуация намного хуже чем в половине стран Африки!!! Спасибо Укрминздраву за распилы и воровство.А так-же за лекарства которые почему-то в 2 раза дороже чем во многих странах мира
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какой-то бред. 2 года назад я пошел к семейному врачу и совершенно бесплатно за 5 минут получил прививку столбняк-дифтерия. Недавно ходил делал от кори, так тоже хотели вколоть от дифтерии. не знаю откуда вы берете чушь про платность и отсутствие вакцин.
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От Дифтерии и столбняка вакцина была бесплатной поскольку Украина ее не закупала а получила в дар от более высокоразвитой и богатой Индии(скоро и Зимбабве опередит Украину в медтехнологиях).
2 года назад в Украине была эпидемия Кори и бельгийская вакцина Приорикс в Киеве стоила почему-то в 2 раза дороже чем в Москве. И при этом ее наличие в Украине было очень ограничено. Украина по уровню вакцинации в 2,5 раз ниже чем Япония или Франция-тоесть на уровне Африки
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не знаю, от кори я у семейного врача в мае этого года получил прививку совершенно бесплатно
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я гарантирую циганва тупая, я видел как дети умирают от дифтерии в 90 х годах, токсин воздействует на миокард, и ребенок просто синеет цианоз называется, мама зовет медсестру и говорит чето с ребенком не то и реанимация наблюдает как ребенок умирает от токсической кардиомиопатии, но впрочем антипрививочники так и должны заканчивать свою жизнь
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жаль только, что это происходит с ни в чем не повинными детьми антипрививочников (((
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