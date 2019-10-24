 В "Нафтогазе" считают, что рано начинать отопительный сезон в Киеве, поскольку держится теплая погода

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
"Не хотим портить настроение господину (Виталию) Кличко, но по прогнозам погоды еще неделю будет теплая погода ... К тому же, со следующей недели начинаются школьные каникулы и отапливать пустые классы нет смысла", - сообщили в Нафтогазе.
В компании считают, что киевской власти необходимо подходить к вопросу начала отопительного сезона выборочно, а не включать отопление всем потребителям. В частности там допускают начало отопления в садах и больницах. В "Нафтогазе" считают, что это позволит киевлянам сэкономить свои средства.
Как сообщалось, подключение жилых домов Киева к системе централизованного отопления начнется в пятницу, 25 октября.
Кличко-это боксер с отбитой головой. Зачем включать опопление если и без него в комнатах выше 18 гррадусов тепла? Чтобы дать заработать частной компании и чиновникам?
Боксер с отбитыми мозгами и такой-же коррумпированный как и папередники. Киеву никогда не везло на Меров а Украине на Президентов-видимо есть закономерность.
Согласно погоде отпопление нужно включась со среды 30 или четверга 31 октября. Но никак не 25-иначе будем открывать окна чтобы не было жарко+платить лишние несколько сот гривень за эти лишние 5 дней отопления