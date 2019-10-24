 Попросившим убежища в Украине россиянином оказался фигурант дела "Нового величия" Гаврилов, - "Грани"

Об этом сообщили заблокирован в России оппозиционный сайт "Грани" со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией", и российская государственная информагентство ТАСС со ссылкой на "источник в правоохранительных органах", передает Цензор.НЕТ.

По информации сайта "Грани", Гаврилов попал на Украину через Белорусь, он пересек КПП "Сеньковка" 21 октября в 14:00.

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В Государственной пограничной службе Украины 22 октября сообщили, что 26-летний гражданин России при въезде на территорию Украины на пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области 21 октября попросил политического убежища.

Гаврилов – житель Москвы, инженер-программист. Нашел страницу "Нового величия" во "Вконтакте" после задержания на акции сторонников Вячеслава Мальцева в Москве 5 ноября 2017 года, по обвинению в участии в которой его оштрафовали на 12 тысяч рублей. Он возмутился наказанием, стал посещать оппозиционные сайты и группы в соцсетях, общаться с другими протестно настроенными людьми во "Вконтакте". Участвовал в нескольких встречах с другими фигурантами дела.Все фигуранты дела были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Каждому из обвиняемых грозит от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.

Как пишет издание "Грани", дело "Нового величия" сфабриковано в результате масштабной провокации. Свидетелями обвинения кроме Зелинского выступают другие внедренные в организацию силовики - старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев, старший оперативник главного управления угрозыска МВД Юрий Испанцев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, а также осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка). Испанцев, Расторгуев и Кашапов были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.