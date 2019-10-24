 Попросившим убежища в Украине россиянином оказался фигурант дела "Нового величия" Гаврилов, - "Грани"

Об этом сообщили заблокирован в России оппозиционный сайт "Грани" со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией", и российская государственная информагентство ТАСС со ссылкой на "источник в правоохранительных органах", передает Цензор.НЕТ.
По информации сайта "Грани", Гаврилов попал на Украину через Белорусь, он пересек КПП "Сеньковка" 21 октября в 14:00.
В Государственной пограничной службе Украины 22 октября сообщили, что 26-летний гражданин России при въезде на территорию Украины на пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области 21 октября попросил политического убежища.
Гаврилов – житель Москвы, инженер-программист. Нашел страницу "Нового величия" во "Вконтакте" после задержания на акции сторонников Вячеслава Мальцева в Москве 5 ноября 2017 года, по обвинению в участии в которой его оштрафовали на 12 тысяч рублей. Он возмутился наказанием, стал посещать оппозиционные сайты и группы в соцсетях, общаться с другими протестно настроенными людьми во "Вконтакте". Участвовал в нескольких встречах с другими фигурантами дела.Все фигуранты дела были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Каждому из обвиняемых грозит от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.
Как пишет издание "Грани", дело "Нового величия" сфабриковано в результате масштабной провокации. Свидетелями обвинения кроме Зелинского выступают другие внедренные в организацию силовики - старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев, старший оперативник главного управления угрозыска МВД Юрий Испанцев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, а также осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка). Испанцев, Расторгуев и Кашапов были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.
Вот и вся российская оппозиция
Провокатор на шпионе и агентом погоняет
Вислати його назад - на родіну.
Пусть едет к Шредеру за убежищем.
1. на камеру сказати "пуцін - *****!"
2. на питання чий Крим відповісти - "Крим - це Україна".
До речи, такий тест треба застосовувати до усіх *****станців, що намагаються перетнути держкордон України.
Хто не згодний - #нехайщастить!
Вибачте, мені незабаром півсотні, але я , якось молодше виглядаю.
Ладно без шуток, парень админ и прогер (плохо прикрылся в сетке). Создание организации с таким названием "Новое величие"?
Да он сексуальный (возможно недоросший до маньяка ребенок с манией величия).
Ну раз прогер, пусть сам накалякает парочку для взлома локалки для ОТОшщников:+
"Цензор" ! Не НА Украину ,а В Украину !