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 Политика Украины
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Все про:Россия (74108) убежище (226)

 Попросившим убежища в Украине россиянином оказался фигурант дела "Нового величия" Гаврилов, - "Грани"

26-летний фигурант дела организации "Новое величие" Сергей Гаврилов, находился под домашним арестом, бежал в Украине и попросил там убежища.

Об этом сообщили заблокирован в России оппозиционный сайт "Грани" со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией", и российская государственная информагентство ТАСС со ссылкой на "источник в правоохранительных органах", передает Цензор.НЕТ.

По информации сайта "Грани", Гаврилов попал на Украину через Белорусь, он пересек КПП "Сеньковка" 21 октября в 14:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 26-летний россиянин, преследуемый в РФ за участие в акциях протеста против власти, попросил убежища в Украине, - Госпогранслужба

В Государственной пограничной службе Украины 22 октября сообщили, что 26-летний гражданин России при въезде на территорию Украины на пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области 21 октября попросил политического убежища.

Попросившим убежища в Украине россиянином оказался фигурант дела Нового величия Гаврилов, - Грани 01

Гаврилов – житель Москвы, инженер-программист. Нашел страницу "Нового величия" во "Вконтакте" после задержания на акции сторонников Вячеслава Мальцева в Москве 5 ноября 2017 года, по обвинению в участии в которой его оштрафовали на 12 тысяч рублей. Он возмутился наказанием, стал посещать оппозиционные сайты и группы в соцсетях, общаться с другими протестно настроенными людьми во "Вконтакте". Участвовал в нескольких встречах с другими фигурантами дела.Все фигуранты дела были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Каждому из обвиняемых грозит от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.

Как пишет издание "Грани", дело "Нового величия" сфабриковано в результате масштабной провокации. Свидетелями обвинения кроме Зелинского выступают другие внедренные в организацию силовики - старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев, старший оперативник главного управления угрозыска МВД Юрий Испанцев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, а также осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка). Испанцев, Расторгуев и Кашапов были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.

Источник: https://censor.net.ua/n3155639
 
 
 Топ комментарии
 
внедренные в организацию силовики - старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев, старший оперативник главного управления угрозыска МВД Юрий Испанцев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, а также осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка).

Вот и вся российская оппозиция
Провокатор на шпионе и агентом погоняет
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Зачем это нам?
Пусть едет к Шредеру за убежищем.
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Якийсь придуркуватий кацап.
Вислати його назад - на родіну.
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внедренные в организацию силовики - старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев, старший оперативник главного управления угрозыска МВД Юрий Испанцев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, а также осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка).

Вот и вся российская оппозиция
Провокатор на шпионе и агентом погоняет
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"Свидетелями обвинения кроме Зелинского выступают другие внедренные..."(с) - основного пропустил.
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В ХВамили четвертая букАвка ошибоШно написана? Росіянином, який попросив притулку в Україні, виявився фігурант справи "Нового величия" Гаврилов, - "Грані" - Цензор.НЕТ 5492
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Якийсь придуркуватий кацап.
Вислати його назад - на родіну.
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Полюбасу! Мы еще имперцам и коымнашистам убежища не давали!!!
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А Вороненков з Максаковою? Голосували за анексію Крима.Його хоч вбили ,а вона в Національній Опері співає.Ганьбище...
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Зачем это нам?
Пусть едет к Шредеру за убежищем.
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инженер-программист? Такие кадры нам нужны. Диджитализация сама себя не диджитализирует!!! А если серйозно, видно же по лицу, что это дите, и бабы наверное, то не видел никогда, кроме интернета. Вот с такими рассея и борется, а еще сшаманом из Якутии...
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Он нам нах не нужен! Он поклонник Мальцева - это расейские националисты, да Путина они не любят, но в их случае поговорка "враг моего врага - мой друг" к нам не применима - они нам такие же враги как и Путин
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Похож на кацапского шпиона, косящего под придурка...отправить назад к епеням на мокшанские болота👉
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Вишліть його назад до Путіна. Не виключено що і він якийсь Петров або Баширов. Ну а якщо ні, то користі з нього як з козла молока. На скрепную родину пусть бореться с режимом *****.
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Сказал бы что утечка мозгов, так по виду непохоже.
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Нахер он нам нужен. Скорее, он такой же п@дар - осведомитель. Пригрозили сроком, он и согласился сотрудничать. Запустили в Украину. Как он мог через Белоруссию бежать, если там все схвачено паРашниками? Попросившим убежища в Украине россиянином оказался фигурант дела "Нового величия" Гаврилов, - "Грани" - Цензор.НЕТ 8110
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Связной к Гаде приехал с гостинцами от ***** .
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щоб йому залишитися в Україні, пропоную тест:
1. на камеру сказати "пуцін - *****!"
2. на питання чий Крим відповісти - "Крим - це Україна".
До речи, такий тест треба застосовувати до усіх *****станців, що намагаються перетнути держкордон України.
Хто не згодний - #нехайщастить!
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Тест херовый, они скажут все что угодно...Шпийон Штирлиц Адику зитхаял и рука пролетарская неотсохла.
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Идут они нах,выдворить его обратно,пусть берет арбалет и очищает страну от банды в кремле,нехрен ему тут прохлаждаться,на исторической родине у него много работы.
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Не до кого не дошло , что єто первая ласточка по нестандартному ответу президента Украиньі , которьій пообещал Путину принимать российских диссидентов ? В ответ на раздачу российских паспортов на Донбассе.
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Та всем понятно, сопля пообещал принять всех в любом количестве, вот и лезут
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инженер- программист сидит в контактах? вы это серьезно? да ну нах
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не идеализируйте программистов,не скажу за всех,но с теми,что сталкивался,это узкоспециализированные люди,если сравнивать с теми же админами...тут тебе и железо и виртуализация и б.д. и сети,а прогер что,открыл среду и работай...
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Этому ушлепку 26 -ть лет?
Вибачте, мені незабаром півсотні, але я , якось молодше виглядаю.
Ладно без шуток, парень админ и прогер (плохо прикрылся в сетке). Создание организации с таким названием "Новое величие"?
Да он сексуальный (возможно недоросший до маньяка ребенок с манией величия).
Ну раз прогер, пусть сам накалякает парочку для взлома локалки для ОТОшщников:+
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По информации сайта "Грани", Гаврилов попал на Украину через Белорусь, он пересек КПП "Сеньковка" 21 октября в 14:00.Источник:https://censor.net.ua/n3155639

"Цензор" ! Не НА Украину ,а В Украину !
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Не нервуйте.Читайте україномовну версію.
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Нах цей клоун тут потрібен в Украіні? Тут своіх клоунів до хріна
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