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 "Пусть кто-то еще сражается за этот окровавленный песок", - Трамп о выводе войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое решение о выводе американских войск из Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По словам президента США, "Турция, Сирия и все типы курдов воевали там веками" – и в какой-то период американцы "проделали для них большую работу".

"Пусть кто-то еще сражается за этот окровавленный песок... Теперь мы уходим. Давно пора. Мы должны были задержаться там на 30 дней, нанести очень быстрый удар - и уйти. Он и был быстрым, только мы остались почти на 10 лет", - заявил президент США.

Трамп также заверил, что позвонил главнокомандующему Демократических сил Сирии (альянс сил вооруженной оппозиции с курдским ядром. - Ред.) Мазлуму Абди, и тот якобы был "невероятно благодарен за то, что сделали США", остановив по договоренности с Анкарой турецкую военную операцию против курдов на севере Сирии.

"Он знает, что в ближнесрочной перспективе мы спасли десятки тысяч курдов", - утверждает Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Эрдоган договорились, что армии Турции и РФ будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу

Хозяин Белого дома снова раскритиковал страны Европы, заявив, что те без энтузиазма решают вопросы о наказании боевиков террористической сети Исламское государство.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию против курдов в Сирии. Через несколько дней она ее приостановила по договоренности с Вашингтоном. Анкара пригрозила, что если ополчение курдов не отступит с территории, с которой их прогоняют, штурм возобновится. Курды отошли. Турецкий президент Эрдоган и его российский коллега Путин обсудили изгнание YPG из Манбиджа и Кобани и раздел сфер влияния на севере Сирии.

Источник: https://censor.net.ua/n3155637
 
 
 Топ комментарии
 
"Пусть кто-то еще сражается за эту окровавленную Европу"
Теодор Рузвельт,декабрь 1941
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это наверняка, самый худший президент США, за всю историю этой страны
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Це вже рижому однозначно буде імпічмент
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Ну желающие всегда найдуться. Тот же пуйло. Тем более бабы еще нарожают. И у Ердогана там свои интересы. И у Израиля... кароче желающих вагон и маленькая тележка "Пусть кто-то еще сражается за этот окровавленный песок", - Трамп о выводе войск США из Сирии - Цензор.НЕТ 6348
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это наверняка, самый худший президент США, за всю историю этой страны
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Ну так ихтамнеты расплодятся по всей Сирии. А Афган, Ирак и пр. Ближний Восток не песок, камни?
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"Пусть кто-то еще сражается за эту окровавленную Европу"
Теодор Рузвельт,декабрь 1941
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Оно так. Сидишь себе за океанами...и решаешь судьбы мира....В США то реально на их территории уже сотни лет войн не было.
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а ты в курсе из-за чего война была? почему у Сралина оказалось убивачек как у остального мира вместе взятого, а?
а в курсе что делали рузвельтовцы в 33-м году, когда тут кушали детей?
или ты полусовок и как и все это быдло считаешь что ВНЕЗАПНО очень злой Гитлер на всех напал и всех оккупировал, да?
особенно мирным был совочек - замучил в Балтии, у нас, у сябров и пшеков сотни тысяч "освобожденных" и "присоединенных" бл.
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США зняли з Туреччини усі санкції, які нещодавно ввели. Тепер на прикордонні території будуть заселяти біженців.
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"просто нужно перестать стрелять", сказал Трамп..
походу, Зеленский все таки успел укусить Трампа, и Дональд заразился..
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Для Трампа жизнь каждого морпеха имеет огромную ценность, наверно больше ,чем кучи песка.
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ось так буває, коли рудий блазень стає президентом Сполучених Штатів
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они везде, за пол-мира лезут ибо "интересы", но и Рашка имеет чем прикрыться - им мол мона, а нам нельзя что-ли?
а то все думают что одни очень добрые, а вторые очень злые(Рашка да, очень злая)
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идиот..дело не в песке..дело в имидже мирового полицейского... а так вы не свиточ демократии, а тряпка звездно-полосатая....
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В этом смысле Трамп прав, пуст ьпаРаша с турками себе шышки набивают о диких маджахедов.
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У Туреччини не було іншого варіанту вирішення проблеми.
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Правильно решил, какого х........ там делать. НЕДОРАЗВИТЫЕ пусть себя перестреляют. А кто не согласен, пусть едет туда. На сайте таких много.
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До жопы сирийский песок...
Благодаря тебе ДОДИК РЫЖЫЙ США теряют
1. Стратегический плацдарм в регионе
2. Уважение курдов которых ты кинул через флейту
3. Авторитет сверх державы...

В итоге.
1. Будет узаконеный геноцыд курдов.
2. Раска Федераска слепит из веток и говна новую Сирию для своего вассала
3. Турция и Раша от ныне братья на век.
4. Интерессы Израиля в регионе Трамп пустил по пиз..е
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