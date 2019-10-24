 При отмене печати законов в прессе риска подмены текстов не будет, - Дубилет

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"По поводу вчерашнего законопроекта, которым мы хотим отменить обязательную публикацию законов в печатных изданиях. Некоторые украинцы заволновались, что это может позволить задним числом подменять тексты актов. Мол, бумага надежнее. Давайте я объясню, почему не нужно беспокоиться", - говорится в сообщении.

По его словам, публикация актов будет не просто на веб-странице, как текст в новостном издании. Документ будет публиковаться с наложенной электронно-цифровой подписью с меткой времени.

"Во-первых, ЭЦП дает гарантию, что этот документ невозможно изменить. Если хотя бы одна буква меняется - это легко увидеть. Во-вторых, все видят время наложения ЭЦП на файл. Это время синхронизируется с центральными серверами АЦСК (Аккредитованный Центр сертификации ключей. - Ред.). То есть вариант, когда текст изменяется и затем на него накладывается новый ЭЦП, тоже невозможно", - объяснил Дубилет.

Министр утверждает, что подделать ЭЦП либо изменить время подписи "практически невозможно".

"Для тех, кто все же верит в старую добрую бумагу. Каждый акт, когда принимается по закону, рассылается в бумажном виде во все ключевые архивы. То есть, даже если произойдет какой-то апокалипсис или подмена, бумага сможет прийти на помощь. Мы проводили достаточно глубокие дискуссии по поводу этого законопроекта в Кабмине. Мы готовы к такому же обсуждению в парламенте", - подытожил Дубилет.

Напомним, вчера стало известно, что в Кабмине хотят, чтобы законы и постановления печатали на сайтах, а не в "Голосі України" и "Урядовому кур'єрі".

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