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 Политика Украины
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Все про:газета (99) закон (2664) Дмитрий Дубилет (31)

 При отмене печати законов в прессе риска подмены текстов не будет, - Дубилет

Рисков подмены текстов законов в случае отмены их обязательной печати в официальной прессе не будет. Документы будут иметь электронно-цифровую подпись с указанием времени.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"По поводу вчерашнего законопроекта, которым мы хотим отменить обязательную публикацию законов в печатных изданиях. Некоторые украинцы заволновались, что это может позволить задним числом подменять тексты актов. Мол, бумага надежнее. Давайте я объясню, почему не нужно беспокоиться", - говорится в сообщении.

По его словам, публикация актов будет не просто на веб-странице, как текст в новостном издании. Документ будет публиковаться с наложенной электронно-цифровой подписью с меткой времени.

"Во-первых, ЭЦП дает гарантию, что этот документ невозможно изменить. Если хотя бы одна буква меняется - это легко увидеть. Во-вторых, все видят время наложения ЭЦП на файл. Это время синхронизируется с центральными серверами АЦСК (Аккредитованный Центр сертификации ключей. - Ред.). То есть вариант, когда текст изменяется и затем на него накладывается новый ЭЦП, тоже невозможно", - объяснил Дубилет.

Министр утверждает, что подделать ЭЦП либо изменить время подписи "практически невозможно".

"Для тех, кто все же верит в старую добрую бумагу. Каждый акт, когда принимается по закону, рассылается в бумажном виде во все ключевые архивы. То есть, даже если произойдет какой-то апокалипсис или подмена, бумага сможет прийти на помощь. Мы проводили достаточно глубокие дискуссии по поводу этого законопроекта в Кабмине. Мы готовы к такому же обсуждению в парламенте", - подытожил Дубилет.

Напомним, вчера стало известно, что в Кабмине хотят, чтобы законы и постановления печатали на сайтах, а не в "Голосі України" и "Урядовому кур'єрі".

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При отмене печати законов в прессе риска подмены текстов не будет, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155636
 
 
 Топ комментарии
 
Профессиональные мошенники. Какая гадость.
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Бла...бла...бла по ушам. напёрсточники, шулера ДИДЖИТАЛ!
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Та ладно, задним числом чото пильти нормальная практика для новых рехформаторов. Интернет все стерпит При отмене печати законов в прессе риска подмены текстов не будет, - Дубилет - Цензор.НЕТ 164
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Профессиональные мошенники. Какая гадость.
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Сказано ж , шо риска падмєни ні будіт, будіт гарантія
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А як у США, скажімо, чи в GB з NZ? У них уже не друкують?
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Бла...бла...бла по ушам. напёрсточники, шулера ДИДЖИТАЛ!
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Вот вчера инфа из самой Японии! У Зеленского японцы интересовались проектом Диджитализации и Страна в Смартфоне! Вот оно как !
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ну таки идиоты снова выехали заграницу и опять позор стране - оскорбили японцев . не ну как можно быть такими даунами . куда не приедут везде позор и унижение .
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За то ЗЕленое, что по Токио ходило
неловко даже крокодилу... У разі скасування друку законів у пресі ризику підміни текстів не буде, - Дубілет - Цензор.НЕТ 982
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Печатные СМИ это превод древесины в туалетную бумагу.
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А ещё лучше - вообще не печатать законы. Что дядя сказал - то и закон. Монархия называется. Или Зона.
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ну Дубилет специалист в этом деле . условия договоров приватбанка так менял задним числом . что уже и ВС постановила ихние электронные договора считать недействительными
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А кто гарантирует что подмены времени не будет на АЦСК? Т.е. предлагают доверять не бумаге а АЦСК, который может быть подконтролен нужным людям.
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Подделать невозможно.
Но можно подписать практически одновременно несколько вариантов, один из которых соответствует принятому, а другой(ие) - с нужной "правкой".
И будет несколько разных вариантов, формально имеющих равную силу.
А дальше - "угадай, под каким наперстком шарик"
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а еще есть понятие "ошибка оператора". Будет набирать текст документа какая -то лахудра из "95 подворотни" в офисе президента которая в слове раён делает две ошибки У разі скасування друку законів у пресі ризику підміни текстів не буде, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1937
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Это шоб малограмотные зебильчики, которым интернет и нах не нужОн, не видели.
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хакеры все могут. Ограбить банки, взломать файлы Пентагона, украсть персональные данные в соц. сетях. А уж электронный документ "сделать" что два пальца об асфальт.
Считаю, что поговорка "Что написано пером, не вырубишь и топором" умнее, чем бред чудака с фамилией Дубилет У разі скасування друку законів у пресі ризику підміни текстів не буде, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7028
У разі скасування друку законів у пресі ризику підміни текстів не буде, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2020
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это не бред . просто они делают страну для себя в которой в любой момент можно себе забрать всё . что понравилось
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Тогда можно было придумать более разумные доводы. А бред в том, что "риска подмены не будет". Это явная пурга от шулеров-полудурков
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Предлагаю Дубилета в Раде заменить на электронного нажимателя кнопки.
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"Практически невозможно"....то бишь сделать это вполне реально....
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