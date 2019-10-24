 Красный Крест направил жителям ОРДЛО 14 грузовиков с продуктами и лекарствами, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое", на выезд во временно оккупированную территорию по маршруту "Киев - Донецк", последовали 14 автомобилей с гуманитарным грузом. Среди груза, направленного от Международного комитета Красного Креста, - продуктовые наборы, лекарства, товары медицинского назначения, универсальные комбикорма общим весом 232 тонны", - говорится в сообщении.

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