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 Общество
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 Красный Крест направил жителям ОРДЛО 14 грузовиков с продуктами и лекарствами, - Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста 23 октября направил на временно оккупированную территорию Донбасса 14 грузовиков с гуманитарной помощью общим весом 232 тонны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое", на выезд во временно оккупированную территорию по маршруту "Киев - Донецк", последовали 14 автомобилей с гуманитарным грузом. Среди груза, направленного от Международного комитета Красного Креста, - продуктовые наборы, лекарства, товары медицинского назначения, универсальные комбикорма общим весом 232 тонны", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155631
 
 
 Топ комментарии
 
За это разве дедывоевале? что бы эти пиндосы везли сюда свою гумманитарку??? Республики то процветающие!!! Красный Крест направил жителям ОРДЛО 14 грузовиков с продуктами и лекарствами, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7338
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сепаров кормят
мои старики видели эту гумпомощ два раза по 0.5 кг, т.е 1 кг
в 2015 году
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"Красный Крест направил жителям ОРДЛО 14 грузовиков с продуктами и лекарствами, - Госпогранслужба" - хорошо им, а тут всё самому покупать приходиться, ни одна сволочь не поможет, ни красная, ни зелёная.
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За это разве дедывоевале? что бы эти пиндосы везли сюда свою гумманитарку??? Республики то процветающие!!! Красный Крест направил жителям ОРДЛО 14 грузовиков с продуктами и лекарствами, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7338
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Цікаво б побачити відео як "скрєпниє" народи "свабодних ат хунти ряспублік" битимуться за їжу від "гєйропи і пєндосав" . Ото буде треш...
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Им благодарность за то что проклинали Европу и Америку
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"Красный Крест направил жителям ОРДЛО 14 грузовиков с продуктами и лекарствами, - Госпогранслужба" - хорошо им, а тут всё самому покупать приходиться, ни одна сволочь не поможет, ни красная, ни зелёная.
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сепаров кормят
мои старики видели эту гумпомощ два раза по 0.5 кг, т.е 1 кг
в 2015 году
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Як добре бути сепаратистом та терористом! Всі тобі співчувають! Всі тобі допомагають!
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Если бы и в правду их получили люди которые в этом нуждаются, а по факту я думаю бандюгани разворуют.
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Блин, Красный Крест орков снабжает, а тут Моника по заграницам шляется. Занесет церкопитековую болезнь ("болезнь зелёных мартышек") - 73% населения вымрет нахрен.
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За таких обставин вони будуть за вічний "лугандон". Совок зєло любіт халяву
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Завжди цікавив механізм розподілення цієї допомоги. З юридичної точки зору це можна розглядати,як фінансування тероризму.Стрелков подтвердил как воруют гуманитарку в ДНР и ЛНР
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Краще завезіть таку безкоштовну допомогу в Кропивницький, Дніпро, Полтаву, Вінницю, Хмельницький... Там люди віддають останнє для перемоги у цій війні, самі не доїдають, помирають на цій війні їх діьти, а вони везуть вбивцям і їх пособникам. То навіщо їм припиненняч війни, вони і далі з кацапськими паспортами будуть волати "усліште даунбас"!
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ЗеЛЯдь має підіймати питання на міжнародному рівні про фінансування сепаратистів та терористів "Черхоним хрестом " .
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"Красный Крест направил жителям ОРДЛО 14 грузовиков с продуктами и лекарствами, - Госпогранслужба" - Красный Крест нарушает Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.Красный Крест помогает РФ, чтобы той было легче воевать с Украиной.
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такая хрень эта вся помощь с евросоюза этим республикам ШКИД... подкармливать терористов. а ведь они в первую очередь и их боссы которые супермаркеты там содержат захватят всю помощь... прожрут и продадут всё!а сытым и с баблом чего им не воевать далее? вот уже идиоты с этой помощью....им тянут с евросоюза...рашка там тянет что то. контробанда от нас, с белорусси товаров полно. население на машинах и тачках прут от нас всё мешками...и им всё мало...((быстрее обнищают и проголодаются. быстрее может своими куринными мозгами задумаются....((
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