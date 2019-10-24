 Красный Крест направил жителям ОРДЛО 14 грузовиков с продуктами и лекарствами, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое", на выезд во временно оккупированную территорию по маршруту "Киев - Донецк", последовали 14 автомобилей с гуманитарным грузом. Среди груза, направленного от Международного комитета Красного Креста, - продуктовые наборы, лекарства, товары медицинского назначения, универсальные комбикорма общим весом 232 тонны", - говорится в сообщении.
мои старики видели эту гумпомощ два раза по 0.5 кг, т.е 1 кг
в 2015 году
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.Красный Крест помогает РФ, чтобы той было легче воевать с Украиной.