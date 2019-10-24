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Все про:импичмент (403) расследование (2587) США (15649) Трамп (2570)

 Демократы могут обнародовать материалы расследования в рамках импичмента Трампа в середине ноября, - Washington Post

Демократы Палаты представителей США могут обнародовать материалы своего расследования в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа уже в середине ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет Washington Post.

Согласно информации издания, после того, как группа республиканцев Палаты представителей пыталась сорвать показания заместителя помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лауры Купер, некоторые демократы настаивают на том, чтобы сделать слушания открытыми.

"Есть большая разница между чтением расшифровки и фактическим слушанием истории от людей. Такие люди, как различные послы, которые пришли свидетельствовать, должны прийти и рассказать об этом", - заявил демократ Джим Хаймс.

Так, демократы надеются допросить в открытом порядке и. о. посла США на Украине Уильяма Тейлора и бывшего посла США на Украине Мэри Йованович. Они уже давали показания в закрытом режиме.

Несколько демократов также выразили желание услышать бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, который, как сообщается, был ярым противником кампании по оказанию давления на президента Украины Владимира Зеленского.

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Болтон, который ушел в отставку в прошлом месяце, заявил газете, что "скажет свое слово в свое время".

Однако демократы также отметили, что импичмент исторически включал закрытую стадию расследования, за которой следовало публичное разбирательство.

Ранее группа примерно из 25 республиканцев Палаты представителей с возгласами: "Впустите нас!" ворвалась в охраняемый зал, где заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии готовилась давать показания.

В итоге слушания начались после пятичасовой задержки.

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Республиканцы неоднократно критиковали демократов за то, что они разрешили только членам комитетов по разведке, надзору и иностранным делам Палаты представителей присутствовать на слушаниях. По их мнению, информация и стенограммы должны быть доступны всем членам, учитывая серьезность последствий импичмента.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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23 октября временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, среди прочего, заявил, что США должны перестать относиться к Украине как к объекту и начать воспринимать ее в качестве независимого игрока, который стремится к западным ценностям и отрыву от агрессивной России.

Источник: https://censor.net.ua/n3155630
 
 
 Топ комментарии
 
а розговоры господина Зеленского с паном пуйлом тоже опубликуют? ведь:
Люди имеют право знать, чем властные верхушки занимаются.

Демократы могут обнародовать материалы расследования в рамках импичмента Трампа в середине ноября, - Washington Post - Цензор.НЕТ 7915 Демократы могут обнародовать материалы расследования в рамках импичмента Трампа в середине ноября, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6645

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А тим часом в далекій Японії на горі Фудзіяма було помічено пару невідомих науці зелених людиноподібних звєрушок, які бігали по схилах гори за туристами, показували їм язики та свої голі дупи і жестами випрошували в них шматочки їжі. На всі запитання свідків звєрушкі відповідали гнусавими голосами - "Амиваснепонимаем" 😃
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Так он же этот, кловун и шмаркля, а оказывается, один разговор и президент самой могущественной в мире страны на грани импичмента

Вот как, вот, оказывается, кто миром правит. Ай да Зеленский, а прятался в Квартале, типа обычный шоумен, а тут повелитель голактеги, оказывается 😂
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Пусть демократы поторопятся, а то Порошенко запланировал путч на декабрь, могут опоздать кароче, парни...
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Давайте публикуйте. Чем больше вскроется, тем лучше для самих Штатов.
Люди имеют право знать, чем властные верхушки занимаются.
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а розговоры господина Зеленского с паном пуйлом тоже опубликуют? ведь:
Люди имеют право знать, чем властные верхушки занимаются.

Демократы могут обнародовать материалы расследования в рамках импичмента Трампа в середине ноября, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6645

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Обязательно опубликуют
И разговоры Порошенко с ****** тоже.
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ну Порошенку осталось не долго: еще неделя и два месяца (депутатская неприкосновенность), а там если не дадут улететь в отпуск на Мальдивы за державный кошт, то, конечно, все расскажет
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Для того, что бы Порошенко заговорил его надо взять под стражу, логично? А так мы тогда ничего не узнаем в противном случае или нет?
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А тим часом в далекій Японії на горі Фудзіяма було помічено пару невідомих науці зелених людиноподібних звєрушок, які бігали по схилах гори за туристами, показували їм язики та свої голі дупи і жестами випрошували в них шматочки їжі. На всі запитання свідків звєрушкі відповідали гнусавими голосами - "Амиваснепонимаем" 😃
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Зеленский чуть не довел Трампа до инпичмента. Боюсь представить, что он может сделать пану Императору Японии... Харакири?
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Так он же этот, кловун и шмаркля, а оказывается, один разговор и президент самой могущественной в мире страны на грани импичмента

Вот как, вот, оказывается, кто миром правит. Ай да Зеленский, а прятался в Квартале, типа обычный шоумен, а тут повелитель голактеги, оказывается 😂
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Я думаю все намного проще: даже просто поздороваться с роялистом за руку это уже лютый зашквар и повод задуматься об адекватности того или иного правителя!!!
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Это зашквар патриота на всю оставшуюся недолгую политическую жизнь.
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блин, как бы шах и мат мне, простите Демократи можуть оприлюднити матеріали розслідування в межах імпічменту Трампа в середині листопада, - Washington Post - Цензор.НЕТ 1906
Но это еще раз подтверждает мою теорию про зашквар будет если поздороваться за руку с Зеленским. Ведь Порошенко проиграл выборы таки...
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Моника Левински тоже президента самой могущественной в мире страны чуть до оргазма импичмента не довела... И где она теперь?
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Ее даже в прачечную на работу не возьмут. Демократи можуть оприлюднити матеріали розслідування в межах імпічменту Трампа в середині листопада, - Washington Post - Цензор.НЕТ 7685
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Та з Трампом все зрозуміло. Після такого шкандалю з Монікою йому вже нічого доброго не світить . А от стосовно пригод Вофкі в Тридевятому царстві то сьогодні вже пройшла новина, що його чувіха опинилася в тамтешньому міському медичному центрі. От і здогадався тепер - чи то в неї "ломка" почалася, чи то з тєлом Вофкі попрощатися приїхала перед кремацією 😃
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Доречі, треба передати Цукерману, щоб банив аккаунт за передачу паролів стороннім особам!!! Демократи можуть оприлюднити матеріали розслідування в межах імпічменту Трампа в середині листопада, - Washington Post - Цензор.НЕТ 4140
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Зря этот старый рыжый ДОДИК согласился на путинскую аферу!)))
Мало того что может получить пинок от своих и демократов...так еще и посадют!
Возможно на пожизненное за измену родине...
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Ну обоссали тебя шльондры в Московском отеле...ну сняло это КГБ ФСБ...ну выплатили узкие все твои долги...и шо?
Это не повод быть изменником США!!!!

СТАРЫЙ ТЫ ГЛУПЫЙ ДОДИК!!!)))
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