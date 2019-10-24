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 Общество, Здоровье
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 Лекарства против рака молочной железы едут в регионы, - Минздрав

12 528 флаконов препарата "ОГИВРИ (Трастузумаб)", закупленных за государственный счет, распределены между регионами. В ближайшее время этот препарат будет доступен в больницах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что приказ о распределении подписан и опубликован на сайте Минздрава Украины.

"Ранее лекарства с действующим веществом трастузумаб закупались по цене 490 долларов за флакон. Теперь закупки через международные организации позволили получить цену втрое ниже - 155 долларов. Это означает, что доступ к бесплатного лечения получат в разы больше пациентов", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что эффективность и качество препарата подтверждается тем, что он одобрен в странах со Строгим национальным регулятивным агентством (SRA). Его закупают полтора десятка европейских государств, в частности, Германия, Франция, Австрия, Швеция и других странах.

В министерстве также напомнили, что лекарства закупаются в рамках выделенного бюджета, который ежегодно принимает Верховная Рада (в 2016 году - 3,4 млрд грн, в 2017-м - 5,9 млрд грн, в 2018-м - 5,9 млрд грн, в 2019-м - 6,58 млрд грн).

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Источник: https://censor.net.ua/n3155629
 
 
 Топ комментарии
 
В ближайшее время этот препарат будет доступен в больницах


Зараз в фейспуке дебилка Супрун будет говорить , шо это неправильный препарат , а правильный завезут только тогда , когда ее восстановят в должности Лекарства против рака молочной железы едут в регионы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8620
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Эту туфту ты напишешь в своих мемуарах , которые нихто не будет читать Лекарства против рака молочной железы едут в регионы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4489
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норм в три раза дешевле купили препараты, и они в три раза меньше будут лечить, вот это я понимаю - при Порохе такого не было!!!
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Ліки зараз надійшли, а угоди на закупівлю укладалися ще при Супрун.
Зє!біли продовжують хвалитися досягненнями Пороха.
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ну так больше же нечем хвалиться, а у них гарант хорошо играет на рояле, вот и все достижения новой Зе-власти Лекарства против рака молочной железы едут в регионы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2675
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Ты шо не знаешь что в Украине в несколько раз цены взвинчены?
Покупаем лекарства для Охматдета Киевского
Заказываем в Германии, Италии, в Польше брали, во Франции
Дешевле чем в Украине раза в 2 было
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и в этом, конечно же, виноват Петя? Да у нас есть проблемы с лекарствами. Но это банда фармацептов довела до такого... И не дай бог нам болеть. Так что берегите здоровье и не болейте. Вот к примеру господин Зеленский сделал правильный шаг, что довел табачные фабрики до закрытия. Чем меньше будут люди курить - тем меньше будут болеть!!!
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Я занимаюсь этим со времён когда ещё Овощ был
При Пете ничего не изменилось в этом плане
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Охматдет погугли и не пиши глупостей
Детская онкология.
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А я думал новость о мастопатии... ну ладно, загуглю
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Останній привіт від пані Супрун.
До речі (якщо у кого паміть коротка0 її запросив Порошенко і підтримував її починання.
Тож дякуємо і пану Петру.
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В ближайшее время этот препарат будет доступен в больницах


Зараз в фейспуке дебилка Супрун будет говорить , шо это неправильный препарат , а правильный завезут только тогда , когда ее восстановят в должности Лекарства против рака молочной железы едут в регионы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8620
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Ліки зараз надійшли, а угоди на закупівлю укладалися ще при Супрун.
Зє!біли продовжують хвалитися досягненнями Пороха.
 показать весь комментарий
 
Эту туфту ты напишешь в своих мемуарах , которые нихто не будет читать Лекарства против рака молочной железы едут в регионы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4489
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