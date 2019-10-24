 Лекарства против рака молочной железы едут в регионы, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что приказ о распределении подписан и опубликован на сайте Минздрава Украины.
"Ранее лекарства с действующим веществом трастузумаб закупались по цене 490 долларов за флакон. Теперь закупки через международные организации позволили получить цену втрое ниже - 155 долларов. Это означает, что доступ к бесплатного лечения получат в разы больше пациентов", - говорится в сообщении.
В Минздраве отмечают, что эффективность и качество препарата подтверждается тем, что он одобрен в странах со Строгим национальным регулятивным агентством (SRA). Его закупают полтора десятка европейских государств, в частности, Германия, Франция, Австрия, Швеция и других странах.
В министерстве также напомнили, что лекарства закупаются в рамках выделенного бюджета, который ежегодно принимает Верховная Рада (в 2016 году - 3,4 млрд грн, в 2017-м - 5,9 млрд грн, в 2018-м - 5,9 млрд грн, в 2019-м - 6,58 млрд грн).
Зє!біли продовжують хвалитися досягненнями Пороха.
Покупаем лекарства для Охматдета Киевского
Заказываем в Германии, Италии, в Польше брали, во Франции
Дешевле чем в Украине раза в 2 было
При Пете ничего не изменилось в этом плане
Детская онкология.
До речі (якщо у кого паміть коротка0 її запросив Порошенко і підтримував її починання.
Тож дякуємо і пану Петру.
Зараз в фейспуке дебилка Супрун будет говорить , шо это неправильный препарат , а правильный завезут только тогда , когда ее восстановят в должности
Зє!біли продовжують хвалитися досягненнями Пороха.