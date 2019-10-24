EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  472  10
Материалы по теме:
Все про:Яценко (84) оценка (45) полиграф (40) Железняк Ярослав (6)

 Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем: нам скрывать нечего, - нардеп от "Голоса" Железняк

Депутат фракции "Голос" и первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк опровергает информацию о том, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги для "правильного" голосования за законопроект 2047-Д всем членам этого комитета, а не только якобы "слугам".

 Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Это, как минимум нелогично и невозможно. Ко мне и к моей коллеги (Галине Васильченко. - Ред.) не обращались с такими предложениями, но если бы мы узнали о таких фактах, если бы к нам кто-то обратился, мы бы об этом очень громко говорили и сделали из этого скандал", - отметил Железняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура. ДОКУМЕНТ

При этом он предполагает, что у Антона Яценко действительно мог быть интерес к голосованию за вышеупомянутый законопроект, однако, по словам Железняка, Яценко не являлся лично на комитет.

"Возможно, он работал какими-то другими методами", - предполагает депутат "Голоса".

В то же время он готов при необходимости также пройти проверку на детекторе лжи.

"Наверное, ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего", - отмечает Железняк.

После провального голосования 18 октября, члены финансового комитета, как утверждает он, сразу же приняли решение о доработке законопроекта 2047-Д.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители расследуют почти сотню дел, связанных со схемами оценки имущества через электронные площадки, - Арахамия

Сам документ, которого пока нет в открытом доступе, по словам депутата, предусматривает ликвидацию так называемых "оценочных площадок" с возможностью дополнительной функции оценки имущества.

"Площадки убираются и через некоторый период (если не ошибаюсь, в тексте это было 1 апреля 2020 года), гражданам Украины дается возможность самим выступать в роли оценщиков, если они не согласны с той суммой, которую им сформировала единая база фонда государственного имущества, они идут к оценщика и он в рамках 25 процентов может делать рецензию", - рассказывает Железняк.

По его словам, ныне существующие "площадки" ничего, "кроме корупциной составляющей" не имеют.

Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.

Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".

Также читайте: Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.

24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".

Источник: https://censor.net.ua/n3155628
 
 
 Топ комментарии
 
tZE inform‏ @tZEinform 59 мин.59 минут назад

Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем: нам скрывать нечего, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 6306

Судя по количеству заявивших что они "...уже прошли полиграф" все бабло за законопроект досталось полиграфистам
 показать весь комментарий
 
На полиграф-вечренку конечно прийдем, но лучше на свингерскую, если что Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем: нам скрывать нечего, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2773
 показать весь комментарий
 
Задіяна нова дитяча гра--піди на поліграф. Це просто черговий піар.придуманий ,щоб відволікати людей від проблем в обороні держави, зовнішніх відносинах,економіці--де одні провали. Як в народі говорять---"а поговорить". Для суспільства це нічого не значить. що клоуни пограються в забавку.хто чесніший. Ідіоти,ви працюйте,давайте результати,а не створюйте сцени 95 кварталу. Нехай органи займаються розслідуваннями. Ато вже " царь" говорить ,що звільнить депутата.якщо не піде в пісочницю. Ну і клоунаду створюють,правда ж весело і прикольно?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На полиграф-вечренку конечно прийдем, но лучше на свингерскую, если что Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем: нам скрывать нечего, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2773
 показать весь комментарий
 
 
tZE inform‏ @tZEinform 59 мин.59 минут назад

Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем: нам скрывать нечего, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 6306

Судя по количеству заявивших что они "...уже прошли полиграф" все бабло за законопроект досталось полиграфистам
 показать весь комментарий
 
 
Може пройдете за кордоном перевірку на детекторі? Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем: нам скрывать нечего, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1502
 показать весь комментарий
 
 
Не превращайся в зебила и не играй на то, чтобы понравиться публике. Иначе и тот несчастный рейтинг упадет еще ниже. Все такие предложения должны отсылаться в известном направлении. Не позорьтесь и не превращайтесь в тупое зебильное стадо, вроде этих "слуг".
 показать весь комментарий
 
 
Хорошее начинание с полиграфом. Никто же не протестует против проверки на алкоголь водителей ? А с украинской коррупцией любьіе средства хороши , очень все запущено.
 показать весь комментарий
 
Мда... "Слуги народа" делают все возможное и невозможное для потери своего рейтинга. В том числе и такими комментариями на предмет собственной импотенции.
 показать весь комментарий
 
Зелёная команда упорно превращает государство в цырк, тем временем как из страны уходят производства, а зебилы, голосовавшие за этих мошенников, начинают последний хрен без соли доедать.
 показать весь комментарий
 
 
Задіяна нова дитяча гра--піди на поліграф. Це просто черговий піар.придуманий ,щоб відволікати людей від проблем в обороні держави, зовнішніх відносинах,економіці--де одні провали. Як в народі говорять---"а поговорить". Для суспільства це нічого не значить. що клоуни пограються в забавку.хто чесніший. Ідіоти,ви працюйте,давайте результати,а не створюйте сцени 95 кварталу. Нехай органи займаються розслідуваннями. Ато вже " царь" говорить ,що звільнить депутата.якщо не піде в пісочницю. Ну і клоунаду створюють,правда ж весело і прикольно?
 показать весь комментарий
 
 
На месте уважающих себя депутатов ("Голос", очевидно, к ним не относится) я бы предложил "слугам народа" проверить на полиграфе всех тараканов, поселившихся в их головах.
Такого позорища как этот режим страна ещё не знала.
Даже пчеловод кажется ангелом на фоне этой банды.
 показать весь комментарий
 
Ага....Так честно и ответите о хозяине Соросе. кураторе Пинчуке...Чьи интересы в Украине представляете?!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх