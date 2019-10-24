 Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing business, - Гончарук

"Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов. Однако это только начало и мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад – закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - заявил премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.
Согласно данным отчета Всемирного банка в этом году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.
Наибольший прогресс Украины продемонстрировала за компонентом "Защита миноритарных акционеров" +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателей и компонентом "Получение разрешения на строительство" +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и введя систему онлайн-уведомлений, а также уменьшила стоимость разрешений на строительство в пределах Киева;
Рейтинг Doing Business - это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мира, который составляется Всемирным банком. Отчет Doing Business составляется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 ключевыми индикаторами, которые используются для анализа экономических результатов и выявление успешных реформ и оценки их эффективности. Индекс легкости ведения бизнеса Doing Business является важным маркером для инвесторов при принятии решения об инвестициях в ту или иную страну мира.
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В такую минуту хочется плакать и верить, что простокваша на самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина (с)
Но Гончарук об этом упомянуть постеснялся.
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В частности, Кесаеву и Кациеву принадлежит Завод имени Дегтярева (ЗиД), который производит стрелковое оружие, а также Ковровский механический завод, производящий газовые центрифуги для обогащений оружейного урана.
1. Случилось плохое - сжечь Зеленского.
2. Случилось хорошее - хорошую платформу заложил Порошенко.
Так что этот прорыв - исключительно заслуга Гройсмана и Порошенко.
Зрада!!!
До речі, зустрівся свіжий анекдот з Прилук - Вчора, каже чоловік, дружина одягла футболку з логотипом "Слуг Народа" . За 15 хвилин її десять разів обматюкали, дали 5 копняків і тричі заїхали у вухо. Страшно подумати, щоб було з нею, якби вона вийшла на вулицю...
При цьому Євродепутат спростувала байки про якусь «втому від України в Європарламенті». Підтримка України там є, і чимала. Ба більше, санкції, на думку пані фон Крамон, будуть продовжені - банально тому, що Росія не виконала нічого, аби їх зняти. Щодо майбутнього українців вона сповнена оптимізму, українці, мовляв, пильні щодо тоталітаризму. Натомість розчарування від української влади сильнішатиме, і Європа реагуватиме. Вона не приховувала - пасаж Зеленського щодо Європи, яка нібито надає Україні мало коштів, там почули. І сприйняли як ще один доказ кричущого непрофесіоналізму керівника держави Україна.
https://tverezo.info/post/105079
Дебил.
"Про невідкладні заходи щодо сталого функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей" від 12 жовтня 2019 р. № 875 Київ
Правительство Гончарука обязало "Нафтогаз" поставлять газ на оккупированную территорию. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
що там ще піднялося у гончарука? яке чергове дно проб'є сьогодні?
1) чому рейтинг за травень публікується у жовтні?
2) наступний рейтинг буде значно більший, думаю мінімум +10 сходинок
3)він не дуже репрезентативний, бо Грузія у десятці, а нащо? По рівню ВВП маленька країна. Інвесторам звичайно важливі умови, але якщо немає прибутку великого, то й сенсу теж.
Это что, Зебилы облегчают бизнес?
Они его убивают!!!
Тут многие пишут,что высокое место в рейтинге не является залогом хорошей и приводят в пример Грузию и РФ.
Но РФ и Грузия инвестиций на душу населения получают больше чем например Украина.
«16 стран, рассмотренных в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время, как 26 стран - ниже среднего показателя по Европе. Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1 тыс. 830 евро», - сказано в исследовании.
Кроме Украины, в число стран с самой низкой покупательной способностью попали Молдавия и Косово. В среднем по Европе покупательная способность составила 14 тыс. 739 евро на человека.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ ТВАРИ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
Закриваються два металургійних комбіната в Дніпрі і Кам'янському. Чому? Талановита політика підвищення акцизів на залізну руду? Що стала вп'ятеро дорожче, ніж у світі? Може тому, що митниця взагалі перестала надавати надходження до держскарбниці? Бо хоче встигнути накрастись перед Новим(останнім?) Роком? Недоотримання від митниці у цьому році вже сягнули 70млрд.гр. Навіть непохитна Криворіжсталь(після маскі-шоу СБУ Баканова?) почала виводити прибутки(мільярд дол.) за кордон, замість запланованої модернізації комбіната. Чи може тому, що досі затримання топ-корупціонерів носить одиничний, пропогандистський і фейковий характер? А фактично корупція за Зеленського ще сбільшується(зокрема в судах). Може підвищення інвестиційного клімату сталось завдяки міловановським обіцянкам продати Україну з нутрощами транснаціональним компаніям? Колі українці стануть зайвими на своїй землі? Оце і є підвищення інвестиційного клімату? Для цього ми вас, зелених, і привели до влади?
Дострокові президентські. Негайно.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2752442.html
Турція, Азербайджан, Руанда,
Бахрейн, Арменія, Молдова,
Беларусь, Марокко, Кенія,
Косово, Мексика
найбільш важкий антирейтинг - 128 місце
це підключення до електромереж
це привіт від монополізації обленерго і ДТЕК
На офіційному інтернет-представництві Президента України продовжується збір підписів підприємців під петицією наступного змісту:
Не приймати закон про фіскалізацію ФОП на спрощенній системі оподаткування. Підвищити ліміт обороту для 2 групи-5 млн, для 3 групи -10 млн без застосування РРО. Ввести мораторій на перевірки малого бізнесу до реформи фіскальних органів.
Петиція набрала вже 13058 голосів з 25000 необхідних, до кінця залишилося 58 днів.
Хоча маю великий сумнів, що до підприємців прислухається слуга олігархів.
Текст петиції:
28 років ці люди несли на своїх плечах важкий тягар, самостійно забезпечивши себе працею та працевлаштувавши інших. Завдяки їм економіка країни змогла вистояти у скрутні часи. І ось тепер , одним із перших законів нової влади стає подяка їм за все.
У зв'язку із широким соціальним резонансом щодо прийняття ВР пакету законів про фіскалізацію, вимагаємо:
1. негайного введення мораторію на будь-які зміни до податкового законодавства, що стосуються збільшення навантаження на ФОП.
2. Не приймати закон про обов'язкове застосування РРО для спрощеної системи оподаткування
3. Збільшити ліміти обороту для 2 групи -5 млн, 3 групи -10 млн без застосування РРО
4. Ввести мораторій на перевірки малого бізнесу до реформи фіскальних органів.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12217226.html
тут інші рейтинги(невтішні) України, там тільки 2018 рік,
те що маємо від керування петі