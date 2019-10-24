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 Политика Украины, Экономика
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 Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing business, - Гончарук

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

"Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов. Однако это только начало и мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад – закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - заявил премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

Согласно данным отчета Всемирного банка в этом году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.

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Наибольший прогресс Украины продемонстрировала за компонентом "Защита миноритарных акционеров" +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателей и компонентом "Получение разрешения на строительство" +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и введя систему онлайн-уведомлений, а также уменьшила стоимость разрешений на строительство в пределах Киева;

Рейтинг Doing Business - это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мира, который составляется Всемирным банком. Отчет Doing Business составляется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 ключевыми индикаторами, которые используются для анализа экономических результатов и выявление успешных реформ и оценки их эффективности. Индекс легкости ведения бизнеса Doing Business является важным маркером для инвесторов при принятии решения об инвестициях в ту или иную страну мира.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155619
 
   
 Топ комментарии
 
Ой какие молодцы... а как же папиредники? После Бениных слуг останется пустая казна и разрушенная армия, как после рыгов.
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Всього лише черговий жарт від "слуг урода" і не більше того . Але зебіли будуть дуже втішені...😕

До речі, зустрівся свіжий анекдот з Прилук - Вчора, каже чоловік, дружина одягла футболку з логотипом "Слуг Народа" . За 15 хвилин її десять разів обматюкали, дали 5 копняків і тричі заїхали у вухо. Страшно подумати, щоб було з нею, якби вона вийшла на вулицю...
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Це до чи після витиснення табачки з Прилук та тиску на ФОПи?
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Ой какие молодцы... а как же папиредники? После Бениных слуг останется пустая казна и разрушенная армия, как после рыгов.
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В такую минуту хочется плакать и верить, что простокваша на самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина (с)
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Це до чи після витиснення табачки з Прилук та тиску на ФОПи?
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это - за год последнего правления Порошенко и Гройсмана. Чисто их заслуга.


Но Гончарук об этом упомянуть постеснялся.
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Наступний рейтинг за цей рік коли буде? Думаю, його прем'єр озвучувати не буде.
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Российская компания «Мегаполис», которая владеет 90% украинского оптового и розничного рынка сигарет, а также оружейным заводом и производством оборудования для обогащения оружейного урана в России, продолжает зарабатывать в Украине как ни в чем не бывало. ... «Мегаполис» появился в Украине в 2010 году, что совпало с приходом к власти ныне беглого Виктора Януковича и его Семьи. Буквально за два года русская компания скупила практически всех украинских дистрибуторов табачных изделий и заключила контракты с такими производителями как «Прилуки», Imperial Tobacco Group, Japan Tobacco International и Philip Morris Ukraine. В структуру русской компании также входят «Сигарный дом «Фортуна», торговые сети «Табак и подарки» и «Тютюнові вироби» ... Собственников «Мегаполиса» зовут Игорь Кесаев и Сергей Кациев

...
В частности, Кесаеву и Кациеву принадлежит Завод имени Дегтярева (ЗиД), который производит стрелковое оружие, а также Ковровский механический завод, производящий газовые центрифуги для обогащений оружейного урана.
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Це замість витіснення. А ще дипломи "нєгосударствєнного образца" ВУЗу, який випустив у світ Гончарука теж піднялися у рейтингу, обігнавши дипломи Києво-Могилянки.
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Гончарук трепло поганое. Такой же доктор наук как и Грося.
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Відсутність офшоренка у керма - вже позитив, навіть без його антиукраїнської проолігархічної активності.
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а вы думаете это улучшение пришло при помощи зеленого братства или все таки платформа заложена при прежних. Хотя ваше второе слово имеет отношение к нынешнему больше чем к прошедшему.
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Він заробляє гроші.

++++++
++++++
Прошу всіх, коментарі кого видалено вище, коментувати новину по суті.
Адміністратор форуму.

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Мне больше нравится четкая логика таких высказываний:
1. Случилось плохое - сжечь Зеленского.
2. Случилось хорошее - хорошую платформу заложил Порошенко.
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Офшоренко? Якщо це порох, то у чому його антиукраїнська проолігархічна діяльність? Його якраз олігархи і з'їли, бо він з ними не захотів домовлятись.
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Хоч він і у Японії, кіпрські офшори все одно працюють
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Этот рейтинг - не за последний месяц. А за последний ГОД.
Так что этот прорыв - исключительно заслуга Гройсмана и Порошенко.
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Ознакомся с периодом, который анализирлвали для этого рейтинга, подсказка май 2018-май 2019 года.
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Цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються в Україну, співаючи народних пісень та славлячи великого ЗЕ!
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Всього лише черговий жарт від "слуг урода" і не більше того . Але зебіли будуть дуже втішені...😕

До речі, зустрівся свіжий анекдот з Прилук - Вчора, каже чоловік, дружина одягла футболку з логотипом "Слуг Народа" . За 15 хвилин її десять разів обматюкали, дали 5 копняків і тричі заїхали у вухо. Страшно подумати, щоб було з нею, якби вона вийшла на вулицю...
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Семь пунктов?Четыре табачки и индус.Кто еще двое?Такси и ФОПы?
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С кассовыми апаратами Зеленский зря это сделал, если ФОПы начнут закрыватся, это Украине будет большой минус.
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Хорошая новость, плохо, что этого не поняли табачные фабрики.
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Пані фон Крамон вказує на те, що в Україні повертаються старі корупційні схеми. Як приклад вона наводить те, що за часів ТВО міністра Супрун парковка біля МОЗ була порожня. Лобісти, які їздили до МОЗ роками, знали - тепер їздити марно. Але за «нових облич» повернулося все як у блаженні часи Раїси Богатирьової, у коридорах МОЗ тиняються до болі знайомі особи.

При цьому Євродепутат спростувала байки про якусь «втому від України в Європарламенті». Підтримка України там є, і чимала. Ба більше, санкції, на думку пані фон Крамон, будуть продовжені - банально тому, що Росія не виконала нічого, аби їх зняти. Щодо майбутнього українців вона сповнена оптимізму, українці, мовляв, пильні щодо тоталітаризму. Натомість розчарування від української влади сильнішатиме, і Європа реагуватиме. Вона не приховувала - пасаж Зеленського щодо Європи, яка нібито надає Україні мало коштів, там почули. І сприйняли як ще один доказ кричущого непрофесіоналізму керівника держави Україна.

https://tverezo.info/post/105079
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"Рейтинги всех стран определяются по состоянию на май 2019 года."

Дебил.
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Хвалистся заслугами попередников, ведь клоун на самокате только с сентября, т.е. неполных два месяца.
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Да ну Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing business, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4393 . !! С чего бы это .? Наверное табачным компаниям , Митталу и ФОПам , нравятся новшества уряду , касаемо их бизнеса Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing business, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1886 .. ! И ещё , а мона узнать , какие инвесторы зашли в Украину уже при новой владе . ?
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Если ещё отожмут через суд в индуса Криворожсталь привлекательность инвестиционная на бумаге взлетит ещё на 10 пунктов
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Как один говорил, все что не делается, все к лучшему.
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повысилась турбулентность и выросли обещания, а вот остальное так и стоит на месте или делает шаг назад.Если это успехи, то для кого....
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Германия возобновила транспортные поставки в Россию отходов с завода по обогащению урана в немецком городе Гронау. Это цена которую заплатила Россия за предательство нас Германией.

"Про невідкладні заходи щодо сталого функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей" від 12 жовтня 2019 р. № 875 Київ
Правительство Гончарука обязало "Нафтогаз" поставлять газ на оккупированную территорию. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

що там ще піднялося у гончарука? яке чергове дно проб'є сьогодні?
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Это очень плохой рейтинг для нас, да и то заслуга пороха за год ведется статистика,Грузия в 10 тке,мордор на 28,Литва 11,
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Рейтинг и реальность. Зебил, найди отличия в этих терминах. Каждое найденное отличие даст прирост в один балл в рейтинге собственной интеллектуальности. Ты вырастешь в собственных глазах. И может быть в глазах других. Может быть. Но кто знает...Для понятности можно добавить тот факт, что Грузия находится в первой десятке этого рейтинга, даже выше Британии и Норвегии. И шо? Им легче от этого?
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конечно.... бараны из новой власти заговорили о продаже земли, так пол мира стало в очередь. вот вам и рост...
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РФ на 28 месте, мы на 64...ПЕ-РЕ-МО-ГА!!!!.ПЕ-РЕ-МО-ГА!!!!.ПЕ-РЕ-МО-ГА!!!!)))
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Для чего сравнивать Украину и Россию? Это некорректно....
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Гончарук, переверни список, дебил, он у тебя вверх ногами.
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Цей рейтинг на травень, тому його приводити не зовсім коректно з боку влади. Але декілька але:

1) чому рейтинг за травень публікується у жовтні?
2) наступний рейтинг буде значно більший, думаю мінімум +10 сходинок
3)він не дуже репрезентативний, бо Грузія у десятці, а нащо? По рівню ВВП маленька країна. Інвесторам звичайно важливі умови, але якщо немає прибутку великого, то й сенсу теж.
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Это всё и хорошо,только это учитывается прогресс в период до марта месяца...
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На сім позицій ? Напевне з 327 на 320, а хто позаду нас, чому не напише
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Очередное подтверждение тому, что наивные схемы Запада не работают в воровской Украине
Это что, Зебилы облегчают бизнес?
Они его убивают!!!
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И ещё один момент...
Тут многие пишут,что высокое место в рейтинге не является залогом хорошей и приводят в пример Грузию и РФ.
Но РФ и Грузия инвестиций на душу населения получают больше чем например Украина.
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Сорри что не по теме но ,, не могу удержаться чтобы не написать это . Хор -" верёвки " пробил очередное дно . --------Хор записав відеозвернення, в якому назвав росіян "братами" і закликав миритися. ВІДЕОhttp://www.dymka.com.ua/ukraina/hor-verovky-zapysav-videozvernennya-v-yakomu-nazvav-rosiyan-bratamy-i-zaklykav-myrytysya- ..пц
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Украина заняла последнее место среди 42 стран Европы в рейтинге по покупательной способности населения, следует из данных исследования компании GfK «Growth from Knowledge».
«16 стран, рассмотренных в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время, как 26 стран - ниже среднего показателя по Европе. Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1 тыс. 830 евро», - сказано в исследовании.
Кроме Украины, в число стран с самой низкой покупательной способностью попали Молдавия и Косово. В среднем по Европе покупательная способность составила 14 тыс. 739 евро на человека.
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Зрада однозначно!!! Не полюбе Зелебоба и т.д. Не... это заслуга пороха. Долар 25 то тоже зрада( валютные махинации).... Коломойский и т.д. А что там ещё??? напомните. А да землю скупят буржуи.... Спиртовые заводы заберут.... Курильщиков обидели.... А да у Ахметки руду забрали.. Заводы станут. Всё Украине Пипец... Собираю вещи и в процветающую расеюшку!!!...... ............................................
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ ТВАРИ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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та не звизди! после шмаркатого правления богатыми будут беня и слуги. а украина снова скатится в зад. надеюсь, что вазелиноголовые и вата на себе прочвуйстует все ваши прэлэсти
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Порохоботи зради нема, капітуляції нема. Вона є в ваших дун-дуках. Вам пора лікуватись Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing business, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4203
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Та воно вроді й зашибісь,і кредитний рейтинг підвищили,але дурні інвестори чьось обминають і капітали виводять.Ідіоти.
Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing business, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2516

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
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"Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing business, - Гончарук" - зарплаты и пенсии увеличились, а я даже не заметил.
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Що ж ви не встигли пояснити це нашим табачникам? Втікли в Румунію з Прилук і виробництво забрали. І 18 млрд. гр. річних податкових надходжень в бюджет - мінус.
Закриваються два металургійних комбіната в Дніпрі і Кам'янському. Чому? Талановита політика підвищення акцизів на залізну руду? Що стала вп'ятеро дорожче, ніж у світі? Може тому, що митниця взагалі перестала надавати надходження до держскарбниці? Бо хоче встигнути накрастись перед Новим(останнім?) Роком? Недоотримання від митниці у цьому році вже сягнули 70млрд.гр. Навіть непохитна Криворіжсталь(після маскі-шоу СБУ Баканова?) почала виводити прибутки(мільярд дол.) за кордон, замість запланованої модернізації комбіната. Чи може тому, що досі затримання топ-корупціонерів носить одиничний, пропогандистський і фейковий характер? А фактично корупція за Зеленського ще сбільшується(зокрема в судах). Може підвищення інвестиційного клімату сталось завдяки міловановським обіцянкам продати Україну з нутрощами транснаціональним компаніям? Колі українці стануть зайвими на своїй землі? Оце і є підвищення інвестиційного клімату? Для цього ми вас, зелених, і привели до влади?
Дострокові президентські. Негайно.
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Дякую, забув. Головне питання до Вовіка - чому Пєця досі не сидить на довічному з конфіскацією? Здається це і є головний маркер того, що Вова і Пєця - одна і та українофобська шобла.
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Хто має "садити " , Вофка?! - Так вже Вофку самого час "садити" 😁
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але це все одно нижче ніж
Турція, Азербайджан, Руанда,
Бахрейн, Арменія, Молдова,
Беларусь, Марокко, Кенія,
Косово, Мексика

найбільш важкий антирейтинг - 128 місце
це підключення до електромереж

це привіт від монополізації обленерго і ДТЕК
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ФОПи звернулись до Зеленського з петицією

На офіційному інтернет-представництві Президента України продовжується збір підписів підприємців під петицією наступного змісту:

Не приймати закон про фіскалізацію ФОП на спрощенній системі оподаткування. Підвищити ліміт обороту для 2 групи-5 млн, для 3 групи -10 млн без застосування РРО. Ввести мораторій на перевірки малого бізнесу до реформи фіскальних органів.

Петиція набрала вже 13058 голосів з 25000 необхідних, до кінця залишилося 58 днів.
Хоча маю великий сумнів, що до підприємців прислухається слуга олігархів.

Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing business, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2041

Текст петиції:

28 років ці люди несли на своїх плечах важкий тягар, самостійно забезпечивши себе працею та працевлаштувавши інших. Завдяки їм економіка країни змогла вистояти у скрутні часи. І ось тепер , одним із перших законів нової влади стає подяка їм за все.
У зв'язку із широким соціальним резонансом щодо прийняття ВР пакету законів про фіскалізацію, вимагаємо:
1. негайного введення мораторію на будь-які зміни до податкового законодавства, що стосуються збільшення навантаження на ФОП.
2. Не приймати закон про обов'язкове застосування РРО для спрощеної системи оподаткування
3. Збільшити ліміти обороту для 2 групи -5 млн, 3 групи -10 млн без застосування РРО
4. Ввести мораторій на перевірки малого бізнесу до реформи фіскальних органів.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12217226.html
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Оба правительства и коричневое и зеленое , с такое нежностью трепетом и заботой относятся к тем кто работает на сепаратистистов в ОРДЛО . что в пору задуматься , а не не стать ли нам всем ОРДЛО , а че коммуналка бесплатно,налоги платить не надо,а то живем как приемные и всем должны?
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Стійка економіка - не торгівля. Стійка економіка - виробництво. Прочитав звіт уряду за перші 50 днів. Жодногої фрази про виробництво. Все спрямоване на спекуляції. Причому такі, які дають одноразовий гешефт. Урвав, і втік.
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Период оценивания - прошлый год и начало этого. Значит это всё заслуги правительства Гройсмана. Посмотрим, что в следующем году скажут о правительстве Гончарука
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Усю ніч не міг заснути, шукав гроші під подушкой, щоб віддати Гончаруку.
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