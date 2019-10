 Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing business, - Гончарук

"Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов. Однако это только начало и мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад – закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - заявил премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

Согласно данным отчета Всемирного банка в этом году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.

Наибольший прогресс Украины продемонстрировала за компонентом "Защита миноритарных акционеров" +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателей и компонентом "Получение разрешения на строительство" +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и введя систему онлайн-уведомлений, а также уменьшила стоимость разрешений на строительство в пределах Киева;

Рейтинг Doing Business - это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мира, который составляется Всемирным банком. Отчет Doing Business составляется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 ключевыми индикаторами, которые используются для анализа экономических результатов и выявление успешных реформ и оценки их эффективности. Индекс легкости ведения бизнеса Doing Business является важным маркером для инвесторов при принятии решения об инвестициях в ту или иную страну мира.

.