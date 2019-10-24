 Евросоюз может отложить Brexit на три месяца,- DW

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Послы 27 государств, которые останутся в составе Евросоюза после выхода Великобритании из ЕС, на встрече в среду, 23 октября, в Брюсселе не приняли решения по просьбе Лондона предоставить новую отсрочку для Brexit, сообщили западные информационные агентства со ссылкой на трех высокопоставленных дипломатов ЕС.

По словам дипломатов, послы склонны предоставить Лондону новую отсрочку, причем сделать это они предпочли бы в рамках "письменной процедуры", чтобы избежать внеочередного саммита Евросоюза.

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Дипломаты также сообщили, что 27 стран ЕС, по всей видимости, согласятся отсрочить Brexit еще на три месяца - до 31 января, как просит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.



Британский парламент 13 марта проголосовал против Brexit по схеме "без соглашения". При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.



На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября.



Джонсон заявлял, что дата Brexit больше пересматриваться не будет, следовательно, возможен выход без соглашения.