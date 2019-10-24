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 Политика Украины
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 С первых дней Рябошапка занял позицию, что ОПГ Януковича нет. Говорили, что это выдумка Луценко, - Горбатюк

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает организованную преступную группировку президента-беглеца Виктора Януковича выдумкой экс-главы ГПУ Юрия Луценко.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление в эфире Радио НВ сделал Сергей Горбатюк, уволенный 23 октября с должности начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры.

"С первых дней Рябошапка занял такую позицию, что преступной организации (Януковича) нет, "по нашему мнению, это выдумка Луценко", - такие фразы говорили", - сообщил он.

Горбатюк отметил, что соответствующие подозрения были направлены Януковичу и тогдашнему руководству страны, в частности, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко, экс-главе ГПУ Виктору Пшонке, бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его заместителю, на основании собранных следователями доказательств.

"Такие заявления (об отсутствии ОПГ Януковича, - Ред.) есть, и предпринимаются шаги для того, чтобы это [звено расследований] разрушить. Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка - пожалуйста, там есть 5000 томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства", - заявил экс-сотрудник ГПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буду обжаловать приказ об увольнении и писать заявление о преступлении, - Горбатюк

Горбатюк связывает свое увольнение с, по его словам, нежеланием Генеральной прокуратуры расследовать дело о преступной организации Януковича, поскольку "сейчас при власти есть лица, которые работали в то самое время в Кабинете министров". Он также добавил, что некоторым из них возможно сообщить о подозрении.

Напомним, 23 октября Сергей Горбатюк был уволен с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры.

Горбатюк отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, он не соответствует действующему законодательству.

Исходя из этого, Горбатюк и еще более 200 прокуроров Генеральной прокуратуры не были допущены к переаттестации, которая необходима для перехода на должности в Офис генпрокурора.

В частности, для допуска необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования может браться во внимание анонимная информация о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.

Источник: https://censor.net.ua/n3155614
 
 
 Топ комментарии
 
С первых дней Рябошапка занял позицию, что ОПГ Януковича нет. Говорили, что это выдумка Луценко, - Горбатюк

это позиция не рябошапки а нынешней власти
спасибо жителям кривбаса за прэзэдэнта пи@ораса
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І не дивно...
Після того, що і фйула, виявляється, нєт.. і агресії росії теж.. Чутки кажуть саме такі рекомендації надані зверху - офіційно на міжнародних майданчиках не вживати термін росіска агресія, бо це не сприяє миру.
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Так шо зєлєбоби, готуйте Міжгір'я, ваш господар вертається !
Поліруйте пеньки, стрижіть стаусів, прасуйте червоні труселя і покладіть батон на місце.
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И что ж вы такие умные и красивые так и не выдвинули за пять лет обвинений в суде злочынному Панде, кроме вот таких вот пустопорожних бла бла бла?
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Ты просто не можешь себе представить объем материалов УД по таким делам.
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І не дивно...
Після того, що і фйула, виявляється, нєт.. і агресії росії теж.. Чутки кажуть саме такі рекомендації надані зверху - офіційно на міжнародних майданчиках не вживати термін росіска агресія, бо це не сприяє миру.
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даёшъ долляръ по 5(пъятъ)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Так шо зєлєбоби, готуйте Міжгір'я, ваш господар вертається !
Поліруйте пеньки, стрижіть стаусів, прасуйте червоні труселя і покладіть батон на місце.
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сподіваюсь він прихватив з собою щось компромативного, бо без цього він може якось загинути...
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Пришло время идиотов... И вы привели их вместе, зелепуталы!
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Главное отвлечь внимание. Будет национальный хор Украины исполнять блатные песни, а вы будете долго обсуждать это. А ребята из 95 квартала завалят все расследования времён Януковича и вывод денег из Приватбанка
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раз уж ОПГ Януковича выдумка луцика, то приговор яныку нужно отменить.
оркестр для встречи заказали, да 73-и??
))))))))))))))))
вы здорово проголосовали )))))))))
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Рябошапкнутый на всю голову этот генеральный прокурор! Так подразумеваю, что следующим перлом будет- а был ли Майдан???!
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Где результаты деятельности горбатюка?

5000 томов?

Вот и все. Называется - говорите и вы.
Тот случай, когда вместо человека должны говорить его дела.

Спортивная рыбалка к таковым не относится.
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