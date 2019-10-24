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 Политика Украины, За рубежом
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 Трамп причислил Тейлора к своим непримиримым оппонентам и попросил не нанимать таких в администрацию президента

Президент США Дональд Трамп назвал главу дипломатической миссии США в Украине Уильяма Тейлора представителем оппозиции к себе внутри Республиканской партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, после обнародования материалов опроса Уильяма Тейлора президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Тейлор относится к числу так называемых "непримиримых оппонентов Трампа" - республиканцев, которые выступают против президента США.

В другом твите президент США также выразил сожаление по поводу того, что республиканцы из круга "непримиримых оппонентов Трампа" получают должности в администрации США.

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"Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) желают наилучшего, прекратили бы нанимать принципиальных противников Трампа, еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает", - заявил Трамп.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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23 октября временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, среди прочего, заявил, что США должны перестать относиться к Украине как к объекту и начать воспринимать ее в качестве независимого игрока, который стремится к западным ценностям и отрыву от агрессивной России.

Источник: https://censor.net.ua/n3155610
 
   
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Мне уже Трампа становится немного жаль.....Но с другой стороны - кто ж ему первый враг, если не он сам.?
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"Уильям Тейлор, которого вчера допрашивали демократы, имеет тесные связи с Atlantic Council, и даже пишет об украинской политике вместе с директором этой организации, а также публикует там свои аналитические статьи.
Atlantic Council финансируется и работает вместе с Бурисмой, газовой компанией в центре обвинений, предъявляемых Джо Байдену и его сыну, Хантеру Байдену."

Теперь понятно, почему демокрысы не позволяют перекрестного допроса таких, с позволения сказать, "свидетелей".
https://www.breitbart.com/politics/2019/10/23/who-william-taylor-impeachment-star-witness-longtime-relationship-burisma-backed-think-tank/
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breitbart?????У Вас шо, статейки из газетенки ККК не нашлось?
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Это типично русский тип аргументации. Ничего по существу темы, главное обосрать оппонента.
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Это из пропагандонского оутлета Стива Беннона, большого друга и поклонника твоpчества некоего Дугина, главного идеолога православного фашизма.
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