 Из-за неподготовленных вопросов проверку Арахамии на полиграфе перенесли на 24 октября

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, проверка Александра Дубинского завершилась около 22:00. После этого должны были провести такую же процедуру с Давидом Арахамией. Однако полиграфолог заявил, что не готов провести тест для главы фракции "Слуги народа" сегодня, так как нет сформированных вопросов именно под Арахамию.

Сам нардеп предложил устроить ему экспресс-допрос и задавать вопросы, действительно ли он брал деньги за какие-то голосования в Верховной Раде. Однако, полиграфолог отметил, что не может проводить такой допрос.

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Следовательно, полиграф перенесли на 24 октября.

"Завтра в 16:00 готов проходить заново. Будет готов полиграфолог. Мы будем придерживаться одного полиграфолога, чтобы наши тесты были по одной методологии", - сказал Арахамия.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

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23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".