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 Из-за неподготовленных вопросов проверку Арахамии на полиграфе перенесли на 24 октября

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, проверка Александра Дубинского завершилась около 22:00. После этого должны были провести такую же процедуру с Давидом Арахамией. Однако полиграфолог заявил, что не готов провести тест для главы фракции "Слуги народа" сегодня, так как нет сформированных вопросов именно под Арахамию.

Сам нардеп предложил устроить ему экспресс-допрос и задавать вопросы, действительно ли он брал деньги за какие-то голосования в Верховной Раде. Однако, полиграфолог отметил, что не может проводить такой допрос.

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Следовательно, полиграф перенесли на 24 октября.

"Завтра в 16:00 готов проходить заново. Будет готов полиграфолог. Мы будем придерживаться одного полиграфолога, чтобы наши тесты были по одной методологии", - сказал Арахамия.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

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23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/n3155609
 
 
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Богдан - Зеленскому :
- ну шо, по 100 грамм?
- та не не гони, я столько не снюхаю.

Жарти 95 Кварталу.
(C)
@romanDmitrich
😄
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Трансляцию мероприятия посмотрел. Я, конечно, не кандидат меднаук и не полиграфолог, но, судя по графикам, Дубинский соврал, отрицая, что он не брал денег за другие голосования.
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Под каждого свои вопросы? Я думал там одинаковые для всех, а оказывается под каждого свой "сценарий" пишут...
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Там дело в том что Арахамия не состоит в этом комитете и он голосовал за этот закон. Короче вопросы которые Дубинскому задавали не подходят для Арахамии. Поэтому он на завтра приготовит другие вопросы.
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Там должен быть только один вопрос - где деньги ворованные спрятал ?
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ХЗШ... Реалити "Паяцы против троллей", это ж так "интересно", надо еще анализами померяться в прямом эфире...
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А задорнов казав,що амеріканці тупі. Из-за неподготовленных вопросов проверку Арахамии на полиграфе перенесли на 24 октября - Цензор.НЕТ 565
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