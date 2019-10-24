 Независимо от страны проживания гражданин Украины может пользоваться всеми конституционными правами, в том числе и на пенсию, - КАС ВС

Об этом заявила коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев дело по иску лица в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области об обязательстве совершить действия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти.

Истец обратился в суд с иском, в котором просил признать решение Пенсионного фонда Украины об отказе в назначении ему пенсии по возрасту противоправным. Отказывая в назначении пенсии истцу, ответчик отметил, что по представленным истцом документам не подтверждено его место жительства на территории Украины. Однако, обосновывая иск, истец отметил, что он по июль 1998 года проживал в Украине, в дальнейшем выехал на постоянное место жительства в Израиль.

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Суд первой инстанции иск удовлетворил частично. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда предыдущей инстанции, в иске отказал.

Верховный Суд, предоставляя правовую оценку установленным обстоятельствам дела, отметил следующее:

- Право на социальную защиту относится к основным правам и свободам, которые гарантируются государством, и ни при каких условиях не могут быть отменены, а их ограничения не допускается, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

- Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также несут такие же обязанности, как и граждане Украины, - за исключениями, установленными Конституцией, законами или международными договорами Украины (ч. 1 ст. 26 Конституции Украины).

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- Согласно п. 1 ч. 1 и ч. 4 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" право на получение пенсий и социальных услуг по солидарной системе имеют граждане Украины, которые застрахованы в соответствии с настоящим Законом и достигли установленного настоящим Законом пенсионного возраста или признаны лицами с инвалидностью в установленном законодательством порядке и имеют необходимый для назначения соответствующего вида пенсии страховой стаж.

Коллегия судей отметила, что пенсия по возрасту, за выслугу лет и другие формы социальной защиты обусловлены определенными особенностями, а именно назначаются в связи с предыдущей трудовой деятельностью (работой) лица, основаны на принудительном изъятии (кроме налогов с заработной платы) государством части средств для обеспечения функционирования системы пенсионного обеспечения, предусматривают безусловную и бессрочную обязанность государства обеспечивать содержание лица в старости, учитывая, в том числе, финансовые возможности государства, а также право устанавливать особые условия для получения таких форм социальной защиты, которые при любых условиях не должны противоречить самой сути соответствующего права, быть справедливыми и недискриминационными.

Суд указал, что пенсия по возрасту соответствует признакам такой категории, как собственность, а потому не зависит от места жительства пенсионера, а противоправное лишение ее будет нарушением гарантий, предусмотренных Конституцией Украины, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, а также не будет соответствовать практике Европейского суда по правам человека и Европейской комиссии по правам человека.

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Кроме того, согласно ч. 2 ст. 2 Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", регистрация места жительства или места пребывания лица или ее отсутствие не могут быть условием реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами или международными договорами Украины, или основанием для их ограничения.

Итак, каждый гражданин Украины, включая пенсионеров, имеет право на выбор своего места жительства, с сохранением всех конституционных прав, в том числе и на пенсионное обеспечение.

Коллегия судей Верховного Суда пришла к выводу, что законами Украины не предусмотрено таких оснований для отказа лицу, которое официально выехало на постоянное место жительства за границу, в назначении пенсии, как отсутствие регистрации в Украине или проживания за границей - в стране, с которой отсутствует межгосударственный договор по пенсионному обеспечению.