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 Политика Украины, За рубежом
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 Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине

Госдеп США в течение следующих 30 дней должен предоставить записи разговоров между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Такое решение вынес Федеральный суд США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республиканцы сорвали показания представителя Пентагона в Конгрессе США об отношениях Трампа с Украиной

Иск был подан наблюдательной организацией American Oversight. В иске требовали обнародовать переписки американских дипломатов с Джулиани касательно предполагаемого давления на правительство Украины, а также записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Источник: https://censor.net.ua/n3155607
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский вляпался в скандал.
А зелебени молчат как рыба об лед.
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молчат, им есть чем заняться! Они новые тарифы на хлеб намазывают
Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине - Цензор.НЕТ 45
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Зеленский вляпался в скандал.
А зелебени молчат как рыба об лед.
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молчат, им есть чем заняться! Они новые тарифы на хлеб намазывают
Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине - Цензор.НЕТ 45
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Это такое понижение, вы не поняли просто. А еще зарплаты не растут, потому что путч будет Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине - Цензор.НЕТ 4524
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Деякі бобики вже валізи пакують.https://uapress.info/uk/news/show/174996
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Это неотъемлемая часть руцкого мира. Так сложилось исторически
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Не вляпался он никуда. Смотрите сами не вляпайтесь.
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И когда это байдауновская марионетка пороша решала-кого следующим презом в штатах поставить?
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Какое отношение это имеет к теме об американских слушаниях, мышкевич?
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Прямое. Сверхдержаву и ее холуев всегда видно. Еще ничего на Х...ла не сказали, а у тебя уже полыхает хоть водомет тащи Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине - Цензор.НЕТ 4792
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А с ****** не хотят обнародовать переписку Рыжего?
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***** уже зваблаговременно просило на коленях этого не делать.
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Для начала ЗЕленого с х-лом опубликуй .
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это только когда ракетный фрегат в Украине с 48 ячейками - это так, чтоб а не ******* ли флагману ВМСУ по Маскве - правильно бы Ростове на Дону, но приятнее по Маскве..)) се ля ви..
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джентльмены, фактор сдерживания присутствует..лучше что бы Ту-95 МС..
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Страсти бурлят все сильнее...
фекальная цистерна переполняется... Когдаа стравят давление, нас, может и не забрызгает, но определенным дух нам обеспечен...
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