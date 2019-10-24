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 Евросоюз призывает освободить журналиста Асеева и всех незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев, - представительство ЕС в Украине

Европейский союз призывает наемников РФ немедленно освободить незаконно осужденного гражданина Украины, журналиста Станислава Асеева.

Об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС призывает к немедленному освобождению журналиста Станислава Асеева", - подчеркивается в публикации.

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Также отмечается, что "лишение независимых журналистов права голоса и свободы выражения неприемлемы". В ЕС призывают освободить всех незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев.

Евросоюз призывает освободить журналиста Асеева и всех незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев, - представительство ЕС в Украине 01

Напомним, связь с донецким блогером и автором проекта "Радио Свобода" "Радио Донбасс. Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, прекратилась 2 июня 2017 года. В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.

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22 октября 2019 года наемники РФ сообщили, что "приговорили" к 15 годам заключения украинского журналиста Станислава Асеева.

Источник: https://censor.net.ua/n3155606
 
 
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Угу. В ОРДЛО аж забегали всех выпуская. Какие выборы вы хотите провести на окупированных территориях если там даже журналистов убивают и садят на яму?
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Ну вот хоть на один "призыв" они отреагировали,хоть кого-то отпустили благодаря этим "призываниям"?
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Сивуха их еще ментально не вернул.
Как вернет так и выпустят.
Это все по причине пропаганды с обеих сторон.
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