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 Троим врачам на Львовщине объявлено о подозрении после смерти роженицы, - Нацполиция

Трем врачам одной из районных больниц Львовской области объявили подозрение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшее смерть роженицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Так, подозрение объявили трем акушерам-гинекологам родильного отделения районной больницы.

По данным полиции, инцидент произошел 5 марта 2018 года в одной из районных больниц области, где 32-летняя женщина родила здорового ребенка. После этого ее состояние ухудшилось, а вечером того же дня роженица умерла в больнице.

Досудебное расследование, открытое по признакам преступления, предусмотренного статьей о "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским и фармацевтическим работником".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачей, по вине которых во время родов умерли мать и ребенок, будут судить на Житомирщине

Источник: https://censor.net.ua/n3155605
 
 
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да... те що у львівських лікарнях без "поляни" лікарі навіть не подивляться в сторону хворого це хвакт!
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як там кажуть - "рАгуль, а не людина!" це про їх місцевих лікарів точно..
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дружини тітка робила якусь не складну операцію так у кафе навпроти вже знали що накривать яке меню і скільки обійдеться, просто адміну кафе назвали прізвище лікаря!
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Що за маячня? Який то дурень за якесь сране кафе буде робити "нескладну" операцію.
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не ну бабки берут все но заказывать столик в кафе на посидеть такой жести я еще не встречал!
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львовские врачи -село неотесаное. да во всем регионе такие шарамыжники -недоспециалисты
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Знайомий лежав в Івано-Франківську в онкодиспансері. Поки родичі, чи знайомі не заплатять лікарю - лікар до хворого не підійде. Навіть при обході - до трьох пацієнтів в палаті, родичі яких заплатили гроші підійде, а от до четвертого не підійде, поки лікарю не принесуть гроші.
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В родильних будинках теж все у Франківську побудовано на хабарях. Без грошей ніхто не родить. Потрібно обов язково дати на лапу.
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От така у нас держава. Це було і при Януковичі і при Ющенку і при Порошенку і при Зеленському є. Дуже сумніваюсь що цього не буде і при наступній владі. Прикро те, що ніхто з цим не хоче боротись. Всім все відомо, а от реакції ніякої.
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