 Троим врачам на Львовщине объявлено о подозрении после смерти роженицы, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Так, подозрение объявили трем акушерам-гинекологам родильного отделения районной больницы.

По данным полиции, инцидент произошел 5 марта 2018 года в одной из районных больниц области, где 32-летняя женщина родила здорового ребенка. После этого ее состояние ухудшилось, а вечером того же дня роженица умерла в больнице.

Досудебное расследование, открытое по признакам преступления, предусмотренного статьей о "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским и фармацевтическим работником".

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