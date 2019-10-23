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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:журналистика (2487) Мальдивы (22) Порошенко (17848) ГБР (653)

 Порошенко не дает показаний, поэтому следствию нужны внутренние данные редакции "Схем", - ГБР

Государственное бюро расследований отреагировало на заявление "Схем" относительно предоставления информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Все данные, которые потребуют следователи ГБР у Радіо Свобода, будут касаться исключительно материалов программы "Схемы: коррупция в деталях" - "Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко", которые помогут в расследовании уголовного производства в отношении вероятной незаконной переправки через государственную границу бывшего президента Украины, других должностных лиц", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло новое уголовное дело против Порошенко по заявлению Портнова

"Учитывая, что Петр Порошенко не предоставляет показаний, для установления всех обстоятельств в рамках этого производства нам нужна ваша помощь. В частности, показания съемочной группы относительно тех событий. Информация, которую выяснили журналисты, должна быть оформлена в рамках уголовного производства", - отмечают в ГБР.

Журналистов также снова призвали к сотрудничеству.

Как подчеркивает Радіо Свобода, в Бюро не объясняют, как в официальном установлении этих фактов могут помочь учеты рабочего времени журналистов, операторов и водителей программы расследований, их зарплаты, их внутренняя редакционная коммуникация - до процесса "внесение поправок" и "согласования выпуска в эфир". В ГБР также не указали, использовали ли следователи другие меры для выяснения обстоятельств дела в рамках расследования, кроме допроса главного фигуранта, пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также смотрите: Порошенко об отдыхе на Мальдивах: "Границу я пересекал со своей фамилией. Оплачивал отдых со своего банковского счета". ВИДЕО

Также в ГБР заверили, что их "не интересуют источники получения информации журналистами" и отметили, что "не собираются проводить обыски".

В то же время, в самом постановлении суда прямо указано, что в случае отказа редакции добровольно исполнить решение и предоставить следствию все эти данные - суд по ходатайству следователя вправе вынести решение о разрешении на проведение обысков на Радіо Свобода.

Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.

Позже Петр Порошенко заявил о том, что в начале января 2018 года летал отдыхать на Мальдивские острова вместе с семьей за свои личные средства.

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Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

Печерский районный суд столицы решением от 17 октября 2019 года предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Следователи получили право доступа к к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данным по оплате их труда.

Редакция уже отмечала, что считает истребование такого широкого перечня данных чрезмерным.

Читайте: ГБР открыло уголовное производство после расследования "Слідство.Інфо" о привилегиях для заключенных в СИЗО

Источник: https://censor.net.ua/n3155604
 
 
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Шариков, ти вже зайняв чергу з подушкою до відділення Привату?
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Как куда?
На Майдан, ЗЕльонку крошить 😁
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Ото фотожоппєри Бабушкі Бєні раздухарілісь...

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Вот меня уже смех давит. То гнали на Схемы и травили их, то теперь просят помощи. Прохвессияналы зяленые.
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>>Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам"<<
Мігрантів-нелегалів із В'єтнаму? Чи з Пакістану? Яким транспортом переправив?
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уже был похожий "богдан" звали его Левочкин тоже мутил свою игру!
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Пусть Петро расскажет Трубе о разноцветных рыбках на Мальдивах

А больше, вроде, не о чем
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Зебильное шоу продолжается.
У человека заводы, корабли, пароходы а зебилоиды наивные думают что на Мальдивы он полетел за их счет...
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вот и ДБР призналось, что кроме телепередачи на Пороха НИЧЕГО НЕТ
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Как так? Ну всьо, щяс мудрий нарид начнет себе волосы на жопе рвать... Порошенко не дает показаний, поэтому следствию нужны внутренние данные редакции "Схем", - ГБР - Цензор.НЕТ 2142
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Ви забули про скотч! Вони скотчем будуть рвать на дупе волосся! Вибачте за нюанс!
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Головний обвинувачувач Порошенка, є тєлєвізор Коломойського.

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А рослідувати «законний перетин» кордону України, паном Саакашвілі, за участю досить відомих політиків, нє?
А «законну переправку» до Кремля теж, досить відомих політиків - нє?
Генпрокуратурі і наріту не цікаво?
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Не порохоботствуй! Иш какой, на святое позарилса!!!
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Нусс: Рябошапка признал, что в ГПУ готовы сфабриковать дело против Порошенко и арестовать



Порошенко не дает показаний, поэтому следствию нужны внутренние данные редакции "Схем", - ГБР - Цензор.НЕТ 3578

Генпрокурор Рябошапка признал, что в ГПУ нет реальных доказательств против президента Порошенко, но они готовы сфабриковать дело против него и арестовать. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический аналитик Павел Нусс, комментируя заявление Руслана Рябошаки о том, что, как только у следователей будет достаточно фактов, подтверждающих вину Порошенко, Генпрокуратура обратиться к парламентариям с просьбой снять с нардепа неприкосновенность.

Павел Нусс отметил, в то же время заявление Рябошапки является признанием его зависимости от Портнова посредством Богдана, и это печальный факт. Откровенно говоря, были надежды, что Руслан Рябошапка - самостоятельный «игрок», особенно после унизительных высказываний Зеленского и Портнова в его адрес.

По словам аналитика, Генпрокурор начал оправдываться после того, как Портнов атаковал Рябошапку за то, что он не трогает Порошенко, следовательно, он дал им повод вмешиваться в его работу и манипулировать им же, чтобы реализовать мечту Путина и помочь Зеленскому избавиться от собственного страха в лице президента Порошенко - сфабриковать дело и попытаться арестовать лидера «Европейской Солидарности». На это они рассчитывают, но упускают очень-таки не маленькую деталь - реакцию «ультрарадикальных фермеров», как сказали в сюжете «1+1», а реакция, в случае ареста Порошенко, будет молниеносно жесткой. Читайте также - Мосийчук и канал «1+1» обвинили в использовании приемов российской пропаганды.
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Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в получении взятки в размере 150 миллионов долларов США. Об этом он сообщил в соцсети.
По словам Геруса, после прихода Порошенко к власти в Украине начались перебои с поставками электроэнергии. Тогда, в конце 2014 года, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разрешила импорт электричества из России.
"Тогда Петром Инкогнито было принято решение закупать электроэнергию в России.
https://www.ukrrudprom.ua/news/Andrey_Gerus_obvinil_Petra_Poroshenko_v_poluchenii_150_mln_dolla.html
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Предупреждаю вас это зебильное животное метает не только говном но и жалобами в СФ... берегите себя, а еще у него есть акки с которых оно себя лайкает и спамит других!
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вот ты плин, пецька электрику тирил, наверно нёс домой в канистре и потом червяков из грунта выманивал.
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Ни хр...на у вас па/оцики не выйдет. Ездить туда это не есть преступление. Даже если вы очень не любите Мальдивы. А историю про паспорт будете рассказывать со сцены безумного квартала. И, кстати, на фоне заплативших свои кровные за билеты, вы не будете выглядеть полными даунами. Так что есть шанс, дерзайте.
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не, ну это уже серьёзно, дай подскажу ещё один источник - киiв правда, тут тоже много дятлов выкидывает самую правдивую инфо из этого издания.
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Згаете я почему то глядя на вас и тот дурдом что у вас твориться вспоминаю этот отрывок из моего любимого романа " Мастер и Маргарита", это монолог Воланда , сидящего в зале Варьете-"Ну что ж , люди как люди! Любят деньги, так это всегда было. Легкомыслены! Но иногда и милосердие стучиться в их сердца! Обыкновенные люди, напоминают прежних! Только квартирный вопрос их испортил. Интересно, а сохранились ли прежние..." возможно этот отрывок не абсолютно точен, но суть его я передал.
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смешно будет если схематозники сбрехали
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Рыги все обратно в Раде, Порох им в суп насрал...дебилы
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