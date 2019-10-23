EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  471  22
Материалы по теме:
Все про:полиграф (40) Дубинский (16)

 Официальные результаты проверки на полиграфе депутата Дубинского объявят 28 октября, - адвокат Костина

Официальный результат прохождения полиграфа народным депутатом заместителем главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Дубинского будут известны в понедельник.

Об этом заявила адвокат нардепа Татьяна Костина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это произошло. Результат мы получим, надеюсь, в понедельник. Результат подтвержденный документально", - сказала Костина после процедуры проверки на детекторе лжи в среду в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа", - Арахамия

Она подчеркнула, что Дубинский добровольно прошел тесты на полиграфе.

По словам полиграфолога Виталия Опанасенко, "в тесте контрольно-проверочных вопросов мы имеем результаты в пользу опрашиваемого лица".

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп". ВИДЕО

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/n3155602
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тогда уже и фамилии забудут, не то что суть дела...
 показать весь комментарий
 
 
Він бреше правдиво. Той тип особистості яким природа наделила Дубінського, взагалі однаково ємоційно реагує і коли говорить правду и коли бреше, а таке утворення як совість у них взагалі відсутня й вони не здатні розуміти, що це таке..
Поліграфологи, якщо це професійні психологи, а не шарлатани, це прекрасно розуміють, бо бачать психотип того, кого тестують.
Але ім все одно, гроші вони отримають за послугу, рекомендацій як ставитись до одержаних результатів вони не дають.
 показать весь комментарий
 
Наверное, какие-то полиграфские ништяки. Нам всем интересно. Потом напишешь.
 показать весь комментарий
 
 
а что! на велике же повезёт, это же не шури вури.
 показать весь комментарий
 
Це показуха для зестада.Хоча зестадо казало,що спочатку Пєтя буде в дротах від поліграфа,а вийшло зовсім по іншому. Официальные результаты проверки на полиграфе депутата Дубинского объявят 28 октября, - адвокат Костина - Цензор.НЕТ 5128
 показать весь комментарий
 
 
Шоу продолжается. Страна,в которой кроме шоу,происходит только коррупция. Главное,шоб охлосу нравилось-а там,как нибудь перекантуемся!
 показать весь комментарий
 
 
Технология разводки проста! Сами инициируйте проблему и сами ее решите и вуаля - вы красавчик!
 показать весь комментарий
 
Кто-нибудь верит, что результаты с полиграфом будут честными? Или как моча клоуна-пианиста перед выборами проверялась так будет и тут?
 показать весь комментарий
 
Надо на полиграфе показывать весь процесс в реальном времени, чтобы народ увидел и поверил, без всяких потом видеомонтажей.
 показать весь комментарий
 
 
Когда 73% мечтали увидеть на полиграфе Порошенко , но внезапно встретили Дубинского)))
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко трус и боягуз, он полиграфа, как огня боится.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх