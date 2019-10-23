 На должности руководителей Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда будет объявлен конкурс, - Милованов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
"1."Укрспирт". Действующий исполняющий обязанности прекратил полномочия. Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности.
2. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. По своему желанию ушел Владимир Лапа. Уволен Жук Андрей с должности первого заместителя главы службы. Временно исполняет обязанности - Шевченко Ольга.
3. Аграрный фонд. Отстранен председатель Фонда Радченко. А фонд вообще нужно закрыть. Агроотрасль знает правду", - написал министр.
Милованов аноансировал конкурс на должности глав Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда.
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