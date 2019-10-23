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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Аграрный фонд (40) Укрспирт (128) Госпродпотребслужба (139) Милованов Тимофей (41)

 На должности руководителей Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда будет объявлен конкурс, - Милованов

Сменились руководители ГП "Укрспирт", Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Аграрного фонда.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"1."Укрспирт". Действующий исполняющий обязанности прекратил полномочия. Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности.

2. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. По своему желанию ушел Владимир Лапа. Уволен Жук Андрей с должности первого заместителя главы службы. Временно исполняет обязанности - Шевченко Ольга.

3. Аграрный фонд. Отстранен председатель Фонда Радченко.  А фонд вообще нужно закрыть. Агроотрасль знает правду", - написал министр.

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Милованов аноансировал конкурс на должности глав Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда.

На должности руководителей Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда будет объявлен конкурс, - Милованов 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3155601
 
 
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Знову всі конкурси виграє самокат Гончаренка.
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На руководителя спирта есть кандидатура, поддержат все... .
На должности руководителей Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда будет объявлен конкурс, - Милованов - Цензор.НЕТ 2932
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А чего так, Милованов, на Укрспирт конкурс? Что уже 95 Квартал закончился?Спирта никто не хочет? Последнего Сивоху всунули в СНБО и пусто? Все кумовья и друзья закончились? А как красиво критиковались эти кумовья из прежних властей и как обещались профессионалы и что и где? Силовиков уже развалили, там все профессионалы уволены, одни кухари, которые даже профессиональные термины и язык не понимают, сидят как олухи. Что дальше будете разваливать?
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Конкурс серед тих артистів 95 кварталу, які ще не при ділі?
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хто з розумних людей працюватиме в команді дебіла!
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какой там конкурс . нужно ставить професионала . например Лысого из Квартала . он в алкоголе точно разбирается . по морде лица видно На должности руководителей Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда будет объявлен конкурс, - Милованов - Цензор.НЕТ 1045
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"Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы… Кто хочет поработать?"
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Милованов - "На должности руководителей Укрспирта объявлен конкурс"

Зелений змій Зелений директор
На посади керівників Укрспирту, Держпродспоживслужби й Аграрного фонду буде оголошено конкурс, - Милованов - Цензор.НЕТ 4160
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