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 Республиканцы сорвали показания представителя Пентагона в Конгрессе США об отношениях Трампа с Украиной

Группа конгрессменов-республиканцев сорвала закрытые слушания в Палате представителей, которые проходили в рамках расследования по импичменту президента США Трампа, сорвав свидетельства представительницы Пентагона Лары Купер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Республиканцы в Палате представителей штурмовали закрытые слушания в среду в знак протеста против процесса расследования демократов, сорвав свидетельства высокопоставленного чиновника Министерства обороны об отношениях президента Трампа с Украиной", - отмечает издание The Hill..

Десятки республиканцев, в том числе представителей партийного руководства, ворвались в зал слушаний, где на тот момент находилась заместитель помощника министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер в контексте расследования по импичменту. Республиканцы обвинили демократов в проведении нечестного расследования. Они заявили, что о ходе следствия должны знать не только представители трех комитетов (и демократов, и республиканцев), привлеченных к расследованию, но и другие законодатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хотел от Зеленского публичного заявления о расследовании относительно Байдена и вмешательства Украины в выборы в США, - Тейлор

В ответ на протест председатель Комитета по вопросам разведки конгрессмен от демократов Адам Шифф покинул помещение и перенес слушания на неопределенный срок.

Напоминаем, в сентябре демократы инициировали расследование по импичменту президента США Дональда Трампа. Во время слушаний во вторник временный поверенный в делах США в Украине посол Уильям Тейлор дал показания, которые противоречат позиции Трампа и его окружения относительно "отсутствия давления" на Украину со стороны администрации США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155599
 
   
 Топ комментарии
 
похоже,для Трампа наступает реальный " трамп-пара-рамп ")
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кажуть, дійсно Трамп шантажував нашу ОПу наданням допомоги за сприяння у справі Байдена.
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но, по всему как то получаеться, трамп или кое кто из его окружения шантажировали и пороха - так по времени если посмотреть, но да, попался на бедоносца Украины.
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похоже,для Трампа наступает реальный " трамп-пара-рамп ")
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кажуть, що в 2020-му році козир (trump) буде битим...
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кажуть, дійсно Трамп шантажував нашу ОПу наданням допомоги за сприяння у справі Байдена.
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но, по всему как то получаеться, трамп или кое кто из его окружения шантажировали и пороха - так по времени если посмотреть, но да, попался на бедоносца Украины.
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Порох заварил бодягу с компроматом на Манафорта перед президентскими вьіборами в США. Но победил Трамп и заимел зуб на всю Украину . Назвал бьі он Порошенко и К° коррумпированньіми , о'кей , на правду не обижаются , но он сказал так о стране Украина , а єто уже свинство!
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это вам не волкерам по карманам тырить..))
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интересно было бы узнать, о чем терли Трамп и ***** в разговорах, наверняка там много интересного.
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Так , то дууууууже цікаво ! Але ніхто не дізнається що за тьорки там були ,якщо Рудий по пьяні десь не ляпне
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ну может при расследовании что-то да всплывет..
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Трампу грозит импичмент , а вот его адвокат может и "присесть". Будет вторьім по счету...
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Трампуша в пролете - вот и бесится...
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"По словам свидетелей, возникла драка, и на место была вызвана полиция Капитолия, чтобы очистить комнату и навести порядок.
Помощник одного из конгрессменов рассказал, что республиканцы принесли мобильные телефоны в комнату, хотя это строго запрещено." ©
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как художник.. пускай е.тся как хотят..
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А кажуть, що дебілізм - то не заразно.
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Хаотичная внешняя политика действующего президента США становится мощным и очевидным стимулом к гонке вооружений - в том числе и ядерных - во всем мире.

"Мировой полицейский" под руководством Трампа превратился если и не в "мирового маньяка", то, по крайней мере, в безответственного и трусливого типа, который, брызгая слюной, угрожает всем вокруг, но не способен сдержать никого и ни от чего.

И все в мире видят, что, например, Ким Чен Ын, который, несмотря на угрозы Трампа, сделал и ядерную бомбу, и ракетные средства ее доставки, чувствует себя в полной безопасности. Как в относительной безопасности чувствует себя и Иран, несмотря на многочисленные атаки на союзника США, Саудовскую Аравию, пакости в Йемене и активную вооруженную защиту своих интересов в Сирии. А, например, курды, которые надеялись на поддержку США, вынуждены бежать из собственных домов или гибнуть под гусеницами турецких танков. Подобная ситуация недвусмысленно намекает на то, какая стратегия является выигрышной, а какая проигрышной.
Демагогия Трампа с колоссальной скоростью разрушает международно-политическую роль США как центра однополярного мира. Потому что если бы он просто объявил об "эпохе изоляционизма", то после того, как он покинет президентский пост, можно было бы предположить, что "эпоха закончилась" и все вернется к привычному порядку вещей. При котором США поддерживают союзников и могут нанести удар по опасным для них - и всех вокруг - врагах. Зато агрессивная риторика без силового сопровождения вселяет в головы оппонентов США нездоровую и опасную идею о том, что Вашингтон уже не способен выполнить свои угрозы. И преемнику Трампа для изменения ситуации все-таки придется санкционировать использование силы, чтобы изменить это представление. Если, конечно, хватит решимости.
ТАРАС ПАНЬО
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Срыв слушаний - признак слабости и отсутствия аргументов.
Расписались в бессилии.
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