 Республиканцы сорвали показания представителя Пентагона в Конгрессе США об отношениях Трампа с Украиной

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Республиканцы в Палате представителей штурмовали закрытые слушания в среду в знак протеста против процесса расследования демократов, сорвав свидетельства высокопоставленного чиновника Министерства обороны об отношениях президента Трампа с Украиной", - отмечает издание The Hill..
Десятки республиканцев, в том числе представителей партийного руководства, ворвались в зал слушаний, где на тот момент находилась заместитель помощника министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер в контексте расследования по импичменту. Республиканцы обвинили демократов в проведении нечестного расследования. Они заявили, что о ходе следствия должны знать не только представители трех комитетов (и демократов, и республиканцев), привлеченных к расследованию, но и другие законодатели.
В ответ на протест председатель Комитета по вопросам разведки конгрессмен от демократов Адам Шифф покинул помещение и перенес слушания на неопределенный срок.
Напоминаем, в сентябре демократы инициировали расследование по импичменту президента США Дональда Трампа. Во время слушаний во вторник временный поверенный в делах США в Украине посол Уильям Тейлор дал показания, которые противоречат позиции Трампа и его окружения относительно "отсутствия давления" на Украину со стороны администрации США.
Помощник одного из конгрессменов рассказал, что республиканцы принесли мобильные телефоны в комнату, хотя это строго запрещено." ©
"Мировой полицейский" под руководством Трампа превратился если и не в "мирового маньяка", то, по крайней мере, в безответственного и трусливого типа, который, брызгая слюной, угрожает всем вокруг, но не способен сдержать никого и ни от чего.
И все в мире видят, что, например, Ким Чен Ын, который, несмотря на угрозы Трампа, сделал и ядерную бомбу, и ракетные средства ее доставки, чувствует себя в полной безопасности. Как в относительной безопасности чувствует себя и Иран, несмотря на многочисленные атаки на союзника США, Саудовскую Аравию, пакости в Йемене и активную вооруженную защиту своих интересов в Сирии. А, например, курды, которые надеялись на поддержку США, вынуждены бежать из собственных домов или гибнуть под гусеницами турецких танков. Подобная ситуация недвусмысленно намекает на то, какая стратегия является выигрышной, а какая проигрышной.
Демагогия Трампа с колоссальной скоростью разрушает международно-политическую роль США как центра однополярного мира. Потому что если бы он просто объявил об "эпохе изоляционизма", то после того, как он покинет президентский пост, можно было бы предположить, что "эпоха закончилась" и все вернется к привычному порядку вещей. При котором США поддерживают союзников и могут нанести удар по опасным для них - и всех вокруг - врагах. Зато агрессивная риторика без силового сопровождения вселяет в головы оппонентов США нездоровую и опасную идею о том, что Вашингтон уже не способен выполнить свои угрозы. И преемнику Трампа для изменения ситуации все-таки придется санкционировать использование силы, чтобы изменить это представление. Если, конечно, хватит решимости.
ТАРАС ПАНЬО
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