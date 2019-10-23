EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  8901  42
Все про:взрыв (4380) граната (704) Киев (18076)

 Момент взрыва гранаты в центре Киева, от которого погиб ветеран Дегтярев. ФОТО

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко опубликовал фото с видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован взрыв гранаты на улице Пушкинской в центре Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Эта молниеносная вспышка вдали на высветленном фрагменте видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко в 22:40:05 и является тем самым взрывом гранаты, который унес жизни двух человек. В том числе и ветерана АТО Виктора "Сэнсэя" Дегтярева.

На втором фото - количество изъятого Национальной полицией Украины оружия за 9 месяцев 2019 из незаконного оборота по всем видам. В том числе и гранат. Берегите свои и чужие жизни, сдавайте нелегальное оружие и взрывчатку, не носите, не перевозите и не играйте с ней".

Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.

Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным Сенсей. Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.

Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждения. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Погибший от взрыва гранаты в Киеве ветеран Дегтярев вел борьбу за существование, поскольку найти работу с тяжелым ранением было нелегко, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3155597
 
 
 Топ комментарии
 
Так а де сказано хто взірвав? Чия граната була????
Може то взагалі вбивство.
 показать весь комментарий
 
факт остается фактом - взорвалась. Наверное, пьяный был. Скорее всего.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну как она может взорваться в руках ? человек машинально не думая отбрасывает из руки любую опасную вещь хоть ту же зажигалку вспыхнувшую . а тут 4 секунды тупо смотреть на дымящую гранату в руке и?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
факт остается фактом - взорвалась. Наверное, пьяный был. Скорее всего.
 показать весь комментарий
 
 
гдє факт, єслі нєт відєо самого взрива і сємі сєкунд до "вспишкі"???
 показать весь комментарий
 
про взрив ми знаєм токо со слов, а оні прідумани для лжі
 показать весь комментарий
 
Если сидеть и тупо игратсья "усиками" чеки, то могут обломаться и чека выскочит. Возможно по синьке показывал как работать с гранатой, в любом случае RIP/
 показать весь комментарий
 
почєму скрито відєо с камєр? почєму нам втірают в уші то, чєго нє відят наші глаза???
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
охренеть. герой не умеет обращаться с оружием? у героя лишние жизни? герой не навоевался на войне - ему хочется убить хоть кого-то в мирное время?

не надо плакать что у него видите ли жизнь тяжелая. Ни героизм на войне, ни тяжелая жизнь - не оправдание для убийства мирных людей.
 показать весь комментарий
 
 
Нічого дивного - за 5 років війни-АТО , яка по обіцянкам Соєвого повинна була тривати "лічені дні" , народ набрав зброї і вибухівки просто не міряно ! То ж - треба вже звикати , що таких новин тепер завжди буде багато
 показать весь комментарий
 
 
Шкода, що так сталось.
Навіщо таскати з собою ці іграшки ?
Вони небезпечні.
 показать весь комментарий
 
 
Так а де сказано хто взірвав? Чия граната була????
Може то взагалі вбивство.
 показать весь комментарий
 
 
ага, сім секунд відео пропало - і нада же - імєнно во врємня "взрива"
 показать весь комментарий
 
 
на камері час 22:39:58, а в тексті вказано момент 22:40:05 - якраз ті сім секунд, коли зображення на відео пропадало - якась муть - за сім секунд могло статись шо завгодно
 показать весь комментарий
 
 
на фото з камери ніхрєна нема - тільки високохудожествєнноє опісаніє нєпонятно чєго, потому і надо подробно об'яснять: "Эта молниеносная вспышка вдали на высветленном фрагменте видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко в 22:40:05 и является тем самым взрывом гранаты, который унес жизни двух человек"
 показать весь комментарий
 
зверніть увагу - на фото з камери час 22:39:58
 показать весь комментарий
 
 
Х...ня, вранье, видео смотрела! Дима Тимчук тоже "неосторожно" обращался с оружием! Все забыли? Все ветераны забыли, как обращаться с оружием, гранатами и т.д! Второй пошел! Царство небесное чоловиче!
 показать весь комментарий
 
 
В заметке написано конкретно: "В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната" (с) Читаем по буквам: "Р-Я-Д-О- М"!
Когда в "руках" взрывается устройство, не пишут: "рядом". Тогда вопрос "знатокам": откуда могла взяться граната, если мужчины "беседовали", сидя "на ступеньках"?..
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх