EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 За рубежом
  1999  87
Все про:Германия (3437) радиация (237) Россия (74108) Гринпис (24)

 Германия возобновила вывоз в Россию радиоактивных отходов, – Greenpeace

Германия возобновила транспортные поставки в Россию обогащенных урановых отходов с завода в немецком городе Гронау: всего планируется отправить в РФ 12 тысяч тонн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов" с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. С 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тыс. тонн (более тысячи контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов) урановых отходов", - говорится в сообщении Greenpeace со ссылкой на соответствующие документы правительства немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Сообщается, что процесс этот начался в мае. За полгода на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске Свердловской области из ФРГ уже успели отправить 6 составов, то есть около 5 тысяч тонн радиоактивных отходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев обеспокоен отсутствием данных после радиоактивного всплеска в РФ, - постпред Украины при Организации по запрету ядерных испытаний

В Greenpeace отмечают, что сегодня в РФ уже находится около 1 миллиона тонн урановых отходов, которые характеризуются особенно высоким уровнем радиоактивности и токсичности.

Источник: https://censor.net.ua/n3155595
 
   
 Топ комментарии
 
Одобряю, главное чтоб не в Украину, а то слышал что в Чернобыле такой радиоактивный могильник тоже хотели сделать.
 показать весь комментарий
 
Это цена за предательство Украины бюргерами.... Германия возобновила вывоз в Россию радиоактивных отходов, – Greenpeace - Цензор.НЕТ 4360
 показать весь комментарий
 
Ты что, ннн-шка,расстроился, что ядерные отходы в россию прут, а не в Украину, как визжали пять лет такие зрадофилы, как ты, вместе с щапоребриками?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одобряю, главное чтоб не в Украину, а то слышал что в Чернобыле такой радиоактивный могильник тоже хотели сделать.
 показать весь комментарий
 
 
У киселёва-соловьёва слышал? Или от машки захеровой?
 показать весь комментарий
 
 
Боюсь что подобными источниками информации верят только ватники и порохоботы, ибо только они их постоянно цитируют.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так расскажи, где и от кого ты слышал? Развей мои сомнения.
 показать весь комментарий
 
 
"В Иванкове, небольшом городке в 50 км от Чернобыля, появилась администрация радиационно-экологического биосферного заповедника, который располагается в самой Зоне. На заповедник у государства грандиозные планы. Он должен будет не только сохранить разнообразие животного мира Зоны, но и поддержать ее экобаланс. Правда, сначала нужно решить проблему радиоактивных отходов. В следующем, 2019 году неподалеку от ЧАЭС должно заработать хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2)"

https://www.segodnya.ua/ukraine/obnovlennaya-svoboda-slova-savika-shustera-segodnya-vyhodit-v-efir-gde-smotret-1327058.html
 показать весь комментарий
 
 
Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций начнет работу в четвертом квартале 2019 года, сообщается на сайте президента.

Напомним, строить новое хранилище отработавшего ядерного топлива начали в ноябре прошлого года. Площадка строительства находится между бывшими селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области.
https://lb.ua/news/2018/04/26/396282_yaderniy_mogilnik_chernobile.html
 показать весь комментарий
 
 
Помнится, в конце лета на цензор были статьи, как гоняли продавцов голубики, собранной в Чернобыльской зоне.
Без комментариев.
 показать весь комментарий
 
Президент Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Недашковский заявил, что в 2020 году Украина перестанет вывозить отработавшее ядерное топливо с украинских атомных электростанций на переработку в Россию, а будет хранить его в Централизованном хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), который сейчас строится в Чернобыльской зоне отчуждения.

https://news.finance.ua/ru/news/-/432680/v-2020-godu-ukraina-perestanet-vyvozit-otrabotavshee-yadernoe-toplivo-v-rossiyu
 показать весь комментарий
 
Часто срёмся, но заспамили неадекваты. Разспамил
 показать весь комментарий
 
Боишься, пиши по методичке, не ошибёшься.
 показать весь комментарий
 
в США есть Кремниевая долина? А чем коцапы хуже? Теперь у них есть Урановая долина! Германия возобновила вывоз в Россию радиоактивных отходов, – Greenpeace - Цензор.НЕТ 163
 показать весь комментарий
 
 
Это в фильме "Слуга народа", где снимался Зеленский, такую ахинею говорили.
 показать весь комментарий
 
 
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов попросил политическое убежище в Украине - «Грани.ру»

Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace - Цензор.НЕТ 8872
 показать весь комментарий
 
Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций начнет работу в четвертом квартале 2019 года, сообщается на сайте президента.
 показать весь комментарий
 
Это цена за предательство Украины бюргерами.... Германия возобновила вывоз в Россию радиоактивных отходов, – Greenpeace - Цензор.НЕТ 4360
 показать весь комментарий
 
 
Смотри на это с другой стороны, нормальные продукты перед кацапами давят, а всякое радиационное гавно завозят, как по моему это джекпот...
 показать весь комментарий
 
 
У раш скоро будет не одна, а две лишних хромосомы. Даже страшно представить внешний вид этих тел.
 показать весь комментарий
 
Да Пукин и без немцев хорошо справлялся с этим делом...
 показать весь комментарий
 
"Германия возобновила транспортные поставки в Россию отходов с завода по обогащению урана в немецком городе Гронау." Таки да, это цена которую заплатила Россия за предательство нас Германией.

Но тут есть интересное "НО" - Путин запретил ввозить из Европы еду, а ядерные отходы - не запретил. Кушайте их, дорогие раши, на здоровье. Как у нас говорят "Смачного".
 показать весь комментарий
 
Нам хамона не надо,
Ураний давай....

кушайте мышибратья ураний, только не обляпайтесь, светиться будете
 показать весь комментарий
 
 
Хахлы, у вас будет свалка ядрёных атходав! - гворили они.
 показать весь комментарий
 
 
Есть гарантия, шо русня это не завезет в лугандон в сл. "гум.конвое", и не свалит в какую-нибудь шахту?
 показать весь комментарий
 
 
В майбутньому ці "відходи" стануть сировиною для замкнутого ядерного паливного циклу.
 показать весь комментарий
 
 
Максим, ну какие гарантии могут быть относительно поведения русни? Но за пять-то лет... Вы ж не думаете, что подобного говна радиоактивного у русни без этих привезённых из Германии отходов не было?
 показать весь комментарий
 
 
Я считаю, шо по этому поводу Украине стоит поднять превентивный "Ой,геволт!" на весь Привоз.
 показать весь комментарий
 
 
Німеччина - стратегічний союзник РФії , а не України , як нам 5 років брехали соєві ...
 показать весь комментарий
 
 
Ты что, ннн-шка,расстроился, что ядерные отходы в россию прут, а не в Украину, как визжали пять лет такие зрадофилы, как ты, вместе с щапоребриками?
 показать весь комментарий
 
 
соетролли в единственном преуспевают - перевирать комменты нормальных форумчан.
 показать весь комментарий
 
 
Сруль-Фе, тобі відомо що ти залізло на порохоботський форум? Тож грай "чукчу-читателя" і сиди тихо.
 показать весь комментарий
 
кажеш, інші інетресурси від вашої шелупоні ретельніше очищають?
 показать весь комментарий
 
Тебе теж звуть Сруль? Чи тебе ніяк не звуть, ти сам лізеш куди тебе не кличуть?
Мене думка зайвохромосомних не цікавить.
 показать весь комментарий
 
Знаете, Лена, тех, кого вы считаете нормальными в приличных обществах изолируют в закрытых учреждениях. А у нас видите? Демократия!
 показать весь комментарий
 
 
именно при Зеленском немцы стали союзниками эрефии, а до него никто в россию этого не вез.
 показать весь комментарий
 
угу - і ПП-2 вони , рік тому при Соєвому , також ще не будували .. так ? Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace - Цензор.НЕТ 9383
 показать весь комментарий
 
А при Зеленском не только ПП-2 но еще и сверх того уже сотрудничают так, что аж дым стоит коромыслом. И все благодаря Зе, который сказал Трампу, что Германия плохо помогает Украине.
 показать весь комментарий
 
ОТ, пожалуйста...
до речі, мєдвєдєв запропонував партії мертветчука поновити дружні міжпарламентські стосунки.
 показать весь комментарий
 
 
На то она и паРаша шоб туда всякое гавно завозить.....
 показать весь комментарий
 
Та да, везите -один хрен там все уже засрано рутением, плутонием и другой херью.
То шо немцу смерть -руцькаму чилавеку хорошо, все идет напользу.
 показать весь комментарий
 
 
А ще в Бундестазі пропонували зняти санкції з росії.
 показать весь комментарий
 
 
Бундестаг не є парканом. Вам це відомо?
 показать весь комментарий
 
 
було таке. Право-радикальна партія АФД (альтернатива для Німеччини) вимагає цього. Ну це поки що не свідчить про весь німецький парламент, а лише скоріше маргинальна партія, щось на кшалт українскього Жопоблоку. Тим не менш третє місце у них на праламентських виборах і досить потужна прокацапська сила.
 показать весь комментарий
 
От вам і ПОВНА розшифровка формули штайнмаХЕРа !! Тільки на жаль кловану це не доходить ! А хіба воно йому треба - він же слуга коломойского !! ЗЕБІЛИ це ви зробили разом !!
 показать весь комментарий
 
 
Так о чем Меркельша беседовала с российским лидером.... как бы эти отходы не прилетели назад в Германию...
 показать весь комментарий
 
Читати лише заголовки нашевсьо Германия возобновила вывоз в Россию радиоактивных отходов, – Greenpeace - Цензор.НЕТ 6276
"Сообщается, что процесс этот начался в мае."
 показать весь комментарий
 
 
За яким маршрутом везуть? Часом не через Україну?
 показать весь комментарий
 
 
Необхідно провести 3сторонні договори про транзит Германия возобновила вывоз в Россию радиоактивных отходов, – Greenpeace - Цензор.НЕТ 7279
 показать весь комментарий
 
 
Вот киселёву радость будет, прямо на его павлиний хвост ядерным пеплом посыпят. Как и мечтал!
 показать весь комментарий
 
 
Так это... кацапы, падажжите, вы меня совсем запутали: как называицца ваша клоака бензоколонка или всьо ж таки урановая памойка, а ??? Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace - Цензор.НЕТ 869
 показать весь комментарий
 
ну американцы и многие страны покупают ядерное топливо у РФ и ничего, аппетит не потеряли.
 показать весь комментарий
 
Так ти ж не плутай шашлик з відходом шашлику, дурко в@тне.
 показать весь комментарий
 
 
а то что Россия принимает собственное отработанное топливо. Продали, и отработанное назад, на переработку.
 показать весь комментарий
 
Ти точно маєш ватанізм голови. Немає сенсу продовжувати.
Дай мені шашлик а потім забери його відходи на переробку
 показать весь комментарий
 
 
ну то що, в Україні відходи від тварин обігрівають оселі.
 показать весь комментарий
 
А потім від радіації русскаязичьнає насєлєніє з'являється...
 показать весь комментарий
 
Вот она цена поддержки со сторыны Германии всего 20 составов яда
 показать весь комментарий
 
"Не газом единым"...ценна для Германии Россия.Германия назначила её место быть "УРНОЙ" )
 показать весь комментарий
 
 
От США свої "відходи" чомусь нікому збагрювати не хоче
 показать весь комментарий
 
я думаю, что "ВЫВОЗ из Германии" но "ВВОЗ В РОССИЮ", ники "вывоз в Россию"
 показать весь комментарий
 
Классно! Теперь у кацапов будет завались фторида урана. И не надо будет придумывать истории про "зеленых человечков" - в Новоуральске все такими станут, благо воровство, пьянство и рас.........дяйство у русских национальная черта характера. А через пару лет у аборигенов будет не на одну хромосому больше, чем у нормальных людей , а штук на пять-шесть.
 показать весь комментарий
 
На сколько знаю - изотопы урана из этих отходов можно использовать в так называемых реакторах на быстрых нейтронах (собственно они потому и считаются отходами, что нельзя допустить их попадание в обычный реактор на медленных нейтронах). А РФ как раз ведёт разработку таких реакторов, и первый уже ввела в строй. Таким образом это для Германии этот уран - отходы, а для РФ - запас топлива для новых АЭС + некоторое количество действительно бесполезных и вредных отходов. Да при том РФ ещё и платят за то что она их к себе берёт. Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace - Цензор.НЕТ 6923
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Заглохни, казламордае... Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace - Цензор.НЕТ 7650
 показать весь комментарий
 
Что там надо разрабатывать, если первые промышленные реакторы на быстрых нейтронах в бывшем СССР уже были введены в эксплуатацию в 1973 году а в США в 1963. Сейчас только Китай и Индия планируют постройку таких реакторов. А для Германии с ее прагматизмом это не отходы, а бомба замеделенного действия, а здоровье нации для нее в приоритете.
 показать весь комментарий
 
 
Так вот и ответ Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace - Цензор.НЕТ 6390 раша построит Индий или Китаю реакторы и будет им отходы толкать Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace - Цензор.НЕТ 926 страна колонка же
 показать весь комментарий
 
 
"В октябре 2016 года старейший американский журнал по энергетике «POWER» присудил четвёртому энергоблоку Белоярской АЭС с реактором БН-800 премию «Power Awards» за 2016 в номинации «Лучшие станции». При награждении было отмечено, что данный энергоблок:
- является самым мощным в мире реактором-размножителем на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым теплоносителем
- является универсальным устройством, пригодным для производства электроэнергии, утилизации плутония, утилизации отработанного ядерного топлива с АЭС на тепловых нейтронах, производства изотопов
- играет решающую роль в формировании экологически чистого «замкнутого» ядерного топливного цикла, увеличении объёмов производства ядерного топлива, увеличении мощности АЭС и сокращении ядерных отходов"
 показать весь комментарий
 
 
Германия возобновила вывоз радиоактивных отходов на радиоактивный могильник расию.
 показать весь комментарий
 
 
И после этого Моня Зеля еще собирается рассчитывать на немецкую пьянь в решении проблем Украины, на ее стороне???
 показать весь комментарий
 
 
Так ты уже не хочешь в EC, или только фундамент EC в лице Германии не нравится?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх