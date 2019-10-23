 Германия возобновила вывоз в Россию радиоактивных отходов, – Greenpeace

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов" с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. С 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тыс. тонн (более тысячи контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов) урановых отходов", - говорится в сообщении Greenpeace со ссылкой на соответствующие документы правительства немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
Сообщается, что процесс этот начался в мае. За полгода на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске Свердловской области из ФРГ уже успели отправить 6 составов, то есть около 5 тысяч тонн радиоактивных отходов.
В Greenpeace отмечают, что сегодня в РФ уже находится около 1 миллиона тонн урановых отходов, которые характеризуются особенно высоким уровнем радиоактивности и токсичности.
https://www.segodnya.ua/ukraine/obnovlennaya-svoboda-slova-savika-shustera-segodnya-vyhodit-v-efir-gde-smotret-1327058.html
Напомним, строить новое хранилище отработавшего ядерного топлива начали в ноябре прошлого года. Площадка строительства находится между бывшими селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области.
https://lb.ua/news/2018/04/26/396282_yaderniy_mogilnik_chernobile.html
Без комментариев.
https://news.finance.ua/ru/news/-/432680/v-2020-godu-ukraina-perestanet-vyvozit-otrabotavshee-yadernoe-toplivo-v-rossiyu
Но тут есть интересное "НО" - Путин запретил ввозить из Европы еду, а ядерные отходы - не запретил. Кушайте их, дорогие раши, на здоровье. Как у нас говорят "Смачного".
Ураний давай....
кушайте мышибратья ураний, только не обляпайтесь, светиться будете
Мене думка зайвохромосомних не цікавить.
до речі, мєдвєдєв запропонував партії мертветчука поновити дружні міжпарламентські стосунки.
То шо немцу смерть -руцькаму чилавеку хорошо, все идет напользу.
"Сообщается, что процесс этот начался в мае."
Дай мені шашлик а потім забери його відходи на переробку
- является самым мощным в мире реактором-размножителем на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым теплоносителем
- является универсальным устройством, пригодным для производства электроэнергии, утилизации плутония, утилизации отработанного ядерного топлива с АЭС на тепловых нейтронах, производства изотопов
- играет решающую роль в формировании экологически чистого «замкнутого» ядерного топливного цикла, увеличении объёмов производства ядерного топлива, увеличении мощности АЭС и сокращении ядерных отходов"