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Все про:суд (22663) США (15649) Джулиани (61) Парнас Лев (3) Фруман Игорь (2)

 Партнеры Джулиани Парнас и Фруман не признают себя виновными в незаконном финансировании кампании Трампа

Задержанные соратники адвоката президента США Руди Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман отрицают свою вину в сговоре с целью привлечения иностранных средств на финансирование президентской кампании Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом они заявили в суде Манхэттена.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

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Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

Источник: https://censor.net.ua/n3155594
 
 
 Топ комментарии
 
Тепер бєня не поїде у США, бо довго там не протягне🧐
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Тут замешан Джулиани , а Коломойский сразу окрестил єту парочку "жуликами и аферистами". Они пьітались подать на Беню в суд за "угрозьі" , типа , как Гонтарева.
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це ще невідомо хто кого "окрєстіл"
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Тепер бєня не поїде у США, бо довго там не протягне🧐
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Тут замешан Джулиани , а Коломойский сразу окрестил єту парочку "жуликами и аферистами". Они пьітались подать на Беню в суд за "угрозьі" , типа , как Гонтарева.
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tZE inform
@tZEinform


В Конгрессе США уже дерутся Арестованные Фруман и Парнас признали вину У Трампа все плохо.
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А говорили дерутся только в диких странах.
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Какие одуховоренные лица! А сколько ума и порядочности светится в этих глазах! гы-гы
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