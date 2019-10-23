 Партнеры Джулиани Парнас и Фруман не признают себя виновными в незаконном финансировании кампании Трампа

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом они заявили в суде Манхэттена.
Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.
Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.
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В Конгрессе США уже дерутся Арестованные Фруман и Парнас признали вину У Трампа все плохо.