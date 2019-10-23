 В Госпогранслужбе напоминают, что прохождение контроля на КПВВ на Донбассе бесплатно

Об этом говорится в публикации пресс-центра Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Так, начальник сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ полковник Иван Васильчук провел на КПВВ "Новотроицкое" беседу с личным составом по вопросам недопущения коррупционных действий военнослужащих.

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Проводится не только работа с личным составом, но и общение с гражданами на КПВВ - "разъяснение уголовной ответственности за предложение неправомерного вознаграждения военнослужащим, предоставление путешествующим брошюр телефонам горячей линии ГПСУ для информирования о возможных неправомерных действиях".

Также на служебных модулях размещаются напоминания о том, что прохождение контроля на Донбассе бесплатно.

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