 В Госпогранслужбе напоминают, что прохождение контроля на КПВВ на Донбассе бесплатно

Об этом говорится в публикации пресс-центра Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
Так, начальник сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ полковник Иван Васильчук провел на КПВВ "Новотроицкое" беседу с личным составом по вопросам недопущения коррупционных действий военнослужащих.
Проводится не только работа с личным составом, но и общение с гражданами на КПВВ - "разъяснение уголовной ответственности за предложение неправомерного вознаграждения военнослужащим, предоставление путешествующим брошюр телефонам горячей линии ГПСУ для информирования о возможных неправомерных действиях".
Также на служебных модулях размещаются напоминания о том, что прохождение контроля на Донбассе бесплатно.
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https://p-p.com.ua/news/kerivnyk-novoi-mytnytsi-nefodov-kryshue-rodychiv-kontrabandystiv/?fbclid=IwAR2_MKIRfAPM6Vxeqgeokh4qCJgGI5edIi7dQEI9Cs0lxJrmXwTKOeLxw6A