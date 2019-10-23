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Все про:Госпогранслужба (3503) коррупция (7537) Донбасс (19730) Объединенные силы (395) КПВВ (60)

 В Госпогранслужбе напоминают, что прохождение контроля на КПВВ на Донбассе бесплатно

У пограничников из состава Объединенных сил продолжается активная работа по профилактике коррупционных проявлений.

Об этом говорится в публикации пресс-центра Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Так, начальник сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ полковник Иван Васильчук провел на КПВВ "Новотроицкое" беседу с личным составом по вопросам недопущения коррупционных действий военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщения обличителей коррупции будут проверять, и только потом могут открываться уголовные производства, - замглавы ОП Смирнов

Проводится не только работа с личным составом, но и общение с гражданами на КПВВ - "разъяснение уголовной ответственности за предложение неправомерного вознаграждения военнослужащим, предоставление путешествующим брошюр телефонам горячей линии ГПСУ для информирования о возможных неправомерных действиях".

Также на служебных модулях размещаются напоминания о том, что прохождение контроля на Донбассе бесплатно.

В Госпогранслужбе напоминают, что прохождение контроля на КПВВ на Донбассе бесплатно 01

Также читайте: Пограничников на должности назначают по рейтингу, а не по телефонному звонку, - глава ГПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/n3155593
 
 
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Правая рука и доверенногое лицо Зеленского главный таможенник Нефьодов крышует своих родственников контрабандистов

подробнее тут
https://p-p.com.ua/news/kerivnyk-novoi-mytnytsi-nefodov-kryshue-rodychiv-kontrabandystiv/?fbclid=IwAR2_MKIRfAPM6Vxeqgeokh4qCJgGI5edIi7dQEI9Cs0lxJrmXwTKOeLxw6A
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Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник.. (с)
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Там стадо дибилов которые с пенсионеров последнее дерут., и это факт.
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То есть, последние пять лет там приходилось платить?
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