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Все про:ОБСЕ (3792) ЦИК (3350) электронные документы (44) чат-бот (1) Диденко Олег (2)

 В ЦИК анонсировали создание чат-бота для информирования и внедрение системы электронного документооборота

23 октября прошла рабочая встреча председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко с Координатором проектов ОБСЕ в Украине чрезвычайным и полномочным послом Хенриком Вилладсеном.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии, стороны обсудили ряд вопросов дальнейшего сотрудничества между ЦИК и Координатором проектов ОБСЕ в Украине. В частности, речь шла об организации учебного визита членов Комиссии в Королевство Норвегия для изучения зарубежного опыта применения системы электронного документооборота в органах администрирования выборов. В этом контексте обсудили и возможную помощь по внедрению такой системы в ЦИК.

Кроме того, участники встречи остановились на вопросах совершенствования конференц-системы залов заседаний Комиссии, в частности, трансляции заседаний на официальном сайте ЦИК, проведение региональных презентаций прототипа веб-ресурса территориальных избирательных комиссий и его пилотирования, создание чат-бота ЦИК для информирования, организацию обучения сотрудников управления информатизации Секретариата Комиссии. Также речь шла о закупке и передаче оборудования для улучшения киберзащиты электронных систем Государственного реестра избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы приняли закон о введении электронного документооборота в Раде

В завершение встречи председатель Комиссии Олег Диденко отметил, что видит одной из своих главных задач модернизацию ЦИК, внедрение в ее деятельность новейших технологий. Поэтому, по его словам, в этом аспекте все предложенные во время нынешней встречи проекты являются очень эффективными, важными и полезными для Центральной избирательной комиссии. При этом стороны договорились о их конкретизации уже в ближайшее время во время следующих профессиональных встреч по каждому из обозначенных направлений.

Уточняется, что в мероприятии также приняли участие заместители председателя ЦИК Сергей Дубовик, Виталий Плукарь, секретарь Елена Гатауллина, члены Оксана Боярчук, Сергей Постивый, руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах, руководители структурных подразделений Секретариата ЦИК, специалист по вопросам выборов и управления координатора Евгений Побережный и специалист проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине" Игорь Ткаченко.

Также читайте: Проведение выборов на оккупированных территориях - вопрос к Раде, а не к ЦИК, - Диденко

Источник: https://censor.net.ua/n3155589
 
 
 Топ комментарии
 
Чат-бот дорогий, тому наймуть зеботів із Цензору...
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Це погонич концептуального олєня...
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ну и понаписали, ок, хрен сними а что опять там зебильская фемили натворила в Японии, говорят это какай то позор получился.
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Совет форумчанПравила форума
 
що то за чат-бот такий ?
прочитала і нічого не знайшла.
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Чат-бот дорогий, тому наймуть зеботів із Цензору...
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Не, им нужны круглосуточные,безотказные.Так шо ты оптимальный вариант.
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Так тож зебіли приймають у будь яких позах. Гроши з під подушки дістав вже Гончаруку?
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Алі із ідєйних! Він Святого Петра Ляксєєча не прєдасть за палку ковбаси!В ЦИК анонсировали создание чат-бота для информирования и внедрение системы электронного документооборота - Цензор.НЕТ 2185

Хіба що за ящик ковбаси він ще подумає... В ЦИК анонсировали создание чат-бота для информирования и внедрение системы электронного документооборота - Цензор.НЕТ 9561
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Продай дружину і віддай гроші Гончаруку.
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А ти заради Петря Ляксійовича так зможеш?
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Не можу, бо я на нього не працюю. Ти міг би продати совість, але за неї нічого не дадуть. Тому продай друзів та віддай гроші слугам народу.
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Його вибір геть інший. На мою думку звісно.
В ЦИК анонсировали создание чат-бота для информирования и внедрение системы электронного документооборота - Цензор.НЕТ 9889
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Продай свій скальп лисому Кошовому, а гроші віддай слугам народу.
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а якщо тобі про твій скальп написати, тобі сподобається, чи побіжиш рюмсати на раду форумчан?
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Алі, невже тобі до цього часу так і не зрозуміло: люди просто заходять в основному з вас посміятися (з вашої істерії по будь якій причині), а не із за підтримки Зеленського?
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А виходить, що сміються з вас, зебіли. Віддай всі гроші зепартії і не скавчи.
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Что же вы порохоботы такие падкие до денег, только одни деньги в голове, вы не патриоты, вы проплаченные барыжники.
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Продай свою нирку, а гроші віддай слугам народу.
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З кого з "вас"? Сюди на сайт, як на прокаженних, на вас люди подивитись заходять. Сам виключи тормоз, зніми шори та поглянь у що ви за півроку цей сайт перетворили.
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Зніми свої шори і продай їх, а гроші віддай слугам народу.
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Продай місце на цвинтарі та віддай гроші слугам народу.
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ну и понаписали, ок, хрен сними а что опять там зебильская фемили натворила в Японии, говорят это какай то позор получился.
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Питання в іншому: на який хліб краще мазати цього чат-бота на житній чи на пшеничний, чи може на круасани?
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Віддай всі гроші, які заробив на коментарях Гончаруку🐸
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Ты раб Порошенко, что он скажет, то ты и сделаешь.
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Продай мати і батька і віддай гроші слугам народу🐸
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Тепер чекай медаль "за заслуги перед зепартією".
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А чому ти вирішив, що в системі Зе' так само, як і у порохоботів?
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Бо бачив таких зебілів, як ви. Візьми свою балалайку і грай комаринського по електричках, а гроші віддай слугам народу.
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У вас нічого нема, окрім каші в голові.
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В ЦИК анонсировали пошив очередного резинового "чобота" для прохождении в резиновых "чоботах" по своему болоту из кизяка, шоб чиновничьи штаны за 10 000 $ не засрать гимном.
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Ніяких корисних справ, сама видимість і викачування грошей з бюджету ні на що
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Конечно Зеленскому до Порошенко далеко, Порошенко миллиардами с бюджета крал, а этот никчема Зеленский даже миллион не может украсть. Позорище.
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Вкради у ромів, а гроші віддай слугам народу.
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Не кури больше этой травы, лучше прими укол.
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Не втомились цю хрінь постити. Вже ваш рябошапка сказав, що ніхріна немає на Пороха, а ви все "ківите" на крадіжки
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Сайт кабмина обновить не в состоянии, а туда же.
Больше всего об компьютеризации обычно разглагольствует субъекты, не способные даже чертей на компе поганять.
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" В ЦИК анонсировали"...ЦИК що, заробляє свої гроші, що вони "анансіруют" ?
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Уже є. ;ЗЕ!-Діджитал;. Десятки тисяч дописувачів по всьму бувшому совку.
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