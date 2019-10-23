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Все про:Госдепартамент США (976) Помпео (164) Епифаний (197) ПЦУ (470)

 Госсекретарь США Помпео обсудил с главой ПЦУ Епифанием насилие в отношении вероисповедания в оккупированном Крыму и ОРДЛО. ФОТО

Руководитель Государственного департамента США Майк Помпео провел встречу с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

Госсекретарь США Помпео обсудил с главой ПЦУ Епифанием насилие в отношении вероисповедания в оккупированном Крыму и ОРДЛО 01

Во время встречи Помпео поздравил главу Православной церкви Украины с получением премии Афинагора за защиту прав человека.

"Государственный секретарь США обратил внимание на недопустимость насилия в отношении вероисповедания, которые имеют место в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольных ей частях Донбасса.

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Также Помпео выразил надежду на решение вызванного Россией конфликта на востоке Украины дипломатическими путями", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3155587
 
   
 Топ комментарии
 
Бо він не вважає її нашою церквою.
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А нахріна з козлорилими і прокозлорилими щось обговорювати. Там всерівно все .уйло з фсб вирішує.
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Оце то Вас понесло ... на філософію. Випийте рюмку мийте ноги та лягайте спати...
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не вижу ниче смешного - у них даже на одном центе высрано - мы верим в боба.(того что истреблял без разбора все живое и хотел крови в кач-ве жертв)...... хотя... все ведь правильно и логично.
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Наче це допоможе..
Рашка і насилля тотожні поняття.
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А чому Помпео не зустрівся з представником філії РПЦ в Україні?
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А нахріна з козлорилими і прокозлорилими щось обговорювати. Там всерівно все .уйло з фсб вирішує.
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Вода камень точит.Наша жизнь- лишь мгновенье мирозданья.
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Оце то Вас понесло ... на філософію. Випийте рюмку мийте ноги та лягайте спати...
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Це тому, що у нього закінчилися гроші🧐
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Филарету дайте порулить. Деда совсем забыли.
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step by step...шакалы-сатанисты залесские воют, а караван идет...
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В нашій церкві хоч приємніші обличчя,якщо порівнювати з сектантами рпц.
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Фигасе.... Наш поп походу какие-то гипнотические заклинания выучил, чтоб с такой "шишкой" встретиться то. Может просто пригрозил анафемой Госсекретарь США Помпео обсудил с главой ПЦУ Епифанием насилие в отношении вероисповедания в оккупированном Крыму и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9385
Парашные попы же объявляли анафему Наполеону. Наверное визжали потом: Вот, он убежил из Параши благодаря нам, а не обосравшись от кошмарных условий этой помойки)
Теперь Филарет точно разделается с Тутмасом.... Дайте Тутмаса мне, в сортире туалетка периодически у всех заканчивается
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