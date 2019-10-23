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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:G7 (325) Богдан Андрей (195) Офис Президента (140)

 Богдан - послам G7: "Приватбанк не вернут бывшим акционерам". ФОТО

По поручению Президента руководитель ОП Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив провели встречу с послами стран G7.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Богдан - послам G7: Приватбанк не вернут бывшим акционерам 01

"Собеседники обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине. Украинская сторона проинформировала о приоритетах и ​​дальнейших шагах относительно инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины" (отделение деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе", - говорится в сообщении.

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Особое внимание акцентировали на переговорном процессе с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.

"Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам", - отметили в Офисе Президента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155585
 
 
 Топ комментарии
 
ппц.... адвокат каломийського,за дорученням зєлєнскі, проводить переговори з послами стосовно Привату,
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Шукають любий привід щоб той транзит відбувся на російських умовах.Богдан по поручению Зеленского обсудил с послами G7 анбандлинг Нафтогаза, сотрудничество с МВФ и ситуацию с ПриватБанком - Цензор.НЕТ 8003
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говно-богдан, ти ж, свиняче рило, добре знаєш, що він (банк) їм не треба. Їм треба гроші: компенсація_від_України+розморожування_активів_коломИйського.
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А послы не дослушали и ещё громче матерно послали Богдана куда-подальше семь раз на пяти языках, причём следует уточнить, что на двух совпадающих языках Богдана послали с весьма разными акцентами.
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так інвестори і не требують банк назад, а тільки компєнсацію за утєрю імущєства. І нє дєньгамі, а зємльой готови взять
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Самое смешное- Богдан не соврал. Коломойскому не нужен Приватбанк. Ему нужно решение суда. С этим решение, новый адвокат Коломойского, преемник самого Богдана, летит в Лондон и предьявляет это решение в суде. В суде Лондона, где Приватбанк судится с Коломойским, на предмет возврата 5.5 млрд долларов, выведенных из Привата. И суд разводит руками- ну раз Украинский суд считает, шо национализировали незаконно, мы прекращаем слушания. Вуаля! Занавес!
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А звідки він знає, яке рішення прийме суд? чи потім спригне, типа, а я що, я нічо, це суд так вирішив.
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А они типа совсем дебилы и поверили аферюге бандюку...
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Фраза дня! Сегодня один моникапитек изрек : и эти на*бали! Ненавижу Порошенко, из-за него я за Зеленского голосовал! (конец цитаты)
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Ой надурят наши европейцев 100%,как и прошлая власть..
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*Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов*.. кто такой *мы* и почему этот *Мы* выше решений суда....?
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