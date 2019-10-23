 "Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы предполагаем рост инвестиций по обоим сценариям. Это инвестиции внутренние - люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки. Второе - это банки. Нам нужно сделать все, чтобы банки начали кредитовать. Прежде всего, нужно работать, чтобы ставка по кредиту стала меньше, чтобы бизнес мог себе это позволить", - сказал Гончарук.
По его словам, с другой стороны правительство будет работать над привлечением иностранных инвестиций.
"Для этого Украина должна выглядеть привлекательно как страна", - добавил премьер.
вам верят те, у которых денег отродясь не было
сильно этот фонд в лугандоне помог ?
ІДІОТИ.
я выну деньги из своей подушки и перекладу в Бенину
Про що він каже ?
Ми ж від голодного і холодного геноциду помирали, поки батько ЗЕ країну не очолив !
Якщо ви не вірете в організацію під назвою Україна... То чому повинні повірити Люди???
Всі Ви від президента і до членів уряду доларові міліонери... Так покажіть приклад, закривайте офшори і везіть гроші в Україну...
Інакше, на жаль, нічого не вийде...
Останні труселя із зелених познімають, інакше не заспокояцця.
Надо Юлю. А она как тигр в засаде....ждет.
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новые васюки чиста вады
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Дауны! Инвесторы от вас уже бежать начали!
- ну да, оасскажи мне про привлечение иностранных инвестицый
Воры и дебилы!!!
Після того зробив висночок для простої людини немає більшого ворога ніж держава!
Так що нама дурних, спочатку розрахуйтесь, через індексацію до долара, за радянськими заощадженнями, а потім гавкайте за подушки!!!
ибо с какого такого хера они там возьмутся?
а может лучше (и вернее) вы под своими подушками и по офшорами пробежитесь?
не все ж нам вынимать-отдавать.... может и вам скинуться???
Но тут весь фокус в том , что у тех , у кого в столь сложное время есть деньги , выдурить их практически невозможно ! И уж тем более государству !
Нет к нему доверия , нет .
У нас войну вытащили волонтёры , вопреки государству .
Раскуркульте аллигаторхов государством - оно вернее будет . И честнее .
Зе рассказует журналистам пра привличение инатраннавых инветитцый....