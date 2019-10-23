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 Политика Украины, Экономика
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Все про:банки (1645) инвестиции (900) Гончарук_Алексей (195)

 "Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине

Кабинет Министров прогнозирует увеличение внутренних и внешних инвестиций в 2020 году.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предполагаем рост инвестиций по обоим сценариям. Это инвестиции внутренние - люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки. Второе - это банки. Нам нужно сделать все, чтобы банки начали кредитовать. Прежде всего, нужно работать, чтобы ставка по кредиту стала меньше, чтобы бизнес мог себе это позволить", - сказал Гончарук.

По его словам, с другой стороны правительство будет работать над привлечением иностранных инвестиций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рост ВВП на 3,7% и курс 27 грн за доллар, - Гончарук озвучил макроэкономический прогноз на 2020 год. ВИДЕО

"Для этого Украина должна выглядеть привлекательно как страна", - добавил премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3155579
 
 
 Топ комментарии
 
он идиот ?

вам верят те, у которых денег отродясь не было
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он идиот ?

вам верят те, у которых денег отродясь не было
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Потрібно гарантувати Фондом гарантування вкладів повернення анонімних валютних та гривневих депозитів в банках на сумму до 10 млн. доларів та євро і тоді підуть гроші в економіку, потечуть рікою!
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Потрібно гарантувати Фондом гарантування вкладів повернення ...

сильно этот фонд в лугандоне помог ?
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133133 - "вам верят те, у которых денег отродясь не было" "Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине - Цензор.НЕТ 5032
"Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине - Цензор.НЕТ 454
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Таки витягкють. І з-під подушки, і з панчох на комуналку, на картоплю, цибулю. Багато на що. Субсидія у мільйона господарств мідним тазом накрилася. Ось тут якраз державі вірять.
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«Дєньгі под подушкамі» це з тієї ж серії, що й «офшори вальцмана».


ІДІОТИ.
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😀 Та покажите уже зебобикам где то поле чудес...что бы они там закапавали свои деньги в надежле что вырастит золотое дерево...
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Повторюсь. Вот у меня есть вопрос. Допустим если Петро и его команда воровали, но пенсии и зарплаты бюджетникам исправно платили, на субсидии хватало, на доплату самым бедным пенсионерам хватало, на армию хватало, у местных советов деньги не отбирали, на ФОПов и крупные компании не наезжали и т.д. То что случилось в стране сейчас, что такая жопа с деньгами на всех уровнях? Куда исчезают те деньги, которые сейчас никто уже не ворует? Кто своровал недостачу бюджета на 01.10.2019 в 37 млрд.грн.? Кто своровал деньги, отобранные Гончаруком у местных советов? Почему так бещенно растут цены на еду? Кто своровал субсидии у неимущих? Кто же тогда сейчас главный барыга - Зеля?
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Куда исчезают те деньги, которые сейчас никто уже не ворует? -- уезжают в Израиль на пенсии евреям , разве это не понятно ?
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Так может никто и не воровал ? Может это все была пропоганда из за поребрика ?
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А кто сказал, что хватало ? Там одни кормились, тут другие...
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Люди должны поверить ... - точно идиот
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Ну если из под подушки гончарука то я выйму)
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час!
я выну деньги из своей подушки и перекладу в Бенину
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ага..сейчас..а ты клало денежку мне под подушку? и не должно тебя волновать-где МОИ денежки..какие они все таки мерзкие-эти зебилоиды
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это да!оно канешно можно и в гривне обязательно "Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине - Цензор.НЕТ 3987крупные компании уходят решили лохов до конца избавить от "занебужиння"
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О, Лерка №2. "Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине - Цензор.НЕТ 1077 Еще одному жмут деньги народа под подушками. Благодаря попередним рехворматорам у людей под подушками остались только клопы. Так что закати губу.
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А де в зубожілих гроші ?
Про що він каже ?
Ми ж від голодного і холодного геноциду помирали, поки батько ЗЕ країну не очолив ! "Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине - Цензор.НЕТ 9135
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После 28 лет безудержного воровства веру в государство способно вернуть только чудо.
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На зедурака не нужен нож...ему с три короба наврешь...и делай с ним что хошь...（с）
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Особистий приклад...

Якщо ви не вірете в організацію під назвою Україна... То чому повинні повірити Люди???

Всі Ви від президента і до членів уряду доларові міліонери... Так покажіть приклад, закривайте офшори і везіть гроші в Україну...
Інакше, на жаль, нічого не вийде...
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Значит будут стричь "Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине - Цензор.НЕТ 3324
Останні труселя із зелених познімають, інакше не заспокояцця.
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Снижай налоги,увольняй армию проверяльщиков-взяточников из гфс и держпраци,соэдай для бизнеса нормальные условия существования,расстреляй казнокрадов и монополистов - и будет тебе инвестиционное счастье,но власть клоунов на такой конечно же не способна,их формула успеха это - кассовые аппараты для таксистов и оплаченное тотальное стукачество.
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Ключевое слово- должны, вопрос что вы для этого сделали
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Каждый день Вы пробиваете дно и скоро народ начнет вынимать из короче ото всюду только не деньги и будете лететь Вы как сраные веники
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ПС. Это пипипипистец.
Надо Юлю. А она как тигр в засаде....ждет.
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Люди должны поверить государству "Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине - Цензор.НЕТ 6403 А может еще поверить ***** и Штанмаеру что они так хотят мира Украине?
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ну да, вибрали - значить довіряють - ДОЛЖНИ!!!
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Ага,щас "Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине - Цензор.НЕТ 2696.. народ с государством в азартные игры не играет............................ "Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине - Цензор.НЕТ 7239
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Государство столько раз обманывало людей, что это доверие еще нужно заслужить. Пока ни о каком доверии речи быть не может. Года три пройдет, люди посмотрят, если действительно будут улучшения, посадка коррупционеров, честный суд, нормальные законы, то тогда может и поверят
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Гончарук... Ну не можна ж так... Давно так не сміявся))) під прдушкою гроші у судей, прокурорів, чинуш (бо світити ніззя). Звідки ж у простого народу гроші під подушкою?
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*** буду! Это он сценарий для концерта 95 квартала причитал!
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- внучок! Как зовут того нємца, от которого я так схожу с ума?
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....работать над привлечением иностранных инвестиций.....
h"Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине - Цензор.НЕТ 1637
новые васюки чиста вады
h"Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине - Цензор.НЕТ 6046
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Там где у людей были под подушками деньги сейчас лежат заряженные револьверы
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А Моника Зеленски деньги из офшоров уже вернула в Украину? Коломойский?
=========
Дауны! Инвесторы от вас уже бежать начали!
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Оно таки шизанутое ,Украинцы веками научены никому не верить а тем более государству ,похоже этому дураку пора в 95 Квартал иди на повышение людей веселить ,у него явно к этому есть призвание ...
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"Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине - Цензор.НЕТ 1986
- ну да, оасскажи мне про привлечение иностранных инвестицый
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Мы уже увидели привлечение инвестиций, когда свернулись табачные фабрики.
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гончарук должен выпустить гос ценные бумаги в твердой валюте под 8-10% годовых, и только для физ лиц и только граждан украины. в банки , тем более под 3% никто не понесет
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Идиоты! Да кто вам поверит, если вы все там сборище дебилов и даже не скрываете это!?
Воры и дебилы!!!
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Идиот! Уводить , чем раньше тем лучше .
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Я вже раз повірив кровожерливому "савецкаму гасударству", то 15 тис.радянських дублів до цього часу Україна віддає!!!
Після того зробив висночок для простої людини немає більшого ворога ніж держава!
Так що нама дурних, спочатку розрахуйтесь, через індексацію до долара, за радянськими заощадженнями, а потім гавкайте за подушки!!!
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чтоб их оттуда вынуть...надо их туда сначала положить!!!
ибо с какого такого хера они там возьмутся?
а может лучше (и вернее) вы под своими подушками и по офшорами пробежитесь?
не все ж нам вынимать-отдавать.... может и вам скинуться???
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"Внутренние инвестиции" без внутреннего рынка просто способ выманить бабло у населения .
Но тут весь фокус в том , что у тех , у кого в столь сложное время есть деньги , выдурить их практически невозможно ! И уж тем более государству !
Нет к нему доверия , нет .
У нас войну вытащили волонтёры , вопреки государству .
Раскуркульте аллигаторхов государством - оно вернее будет . И честнее .
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"Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине - Цензор.НЕТ 2326
Зе рассказует журналистам пра привличение инатраннавых инветитцый....
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Тут опрос КМИС опубликовали - более 42% полностью доверяют зеленскому, так вот пусть эти и вынимают из под подушки!!!
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Как вы чмошники любите считать деньги людей . Мародеров слабо посщитать :?
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