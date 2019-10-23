 "Пласт" попросил депутатов не включать в закон норму о господдержке организации и объявил компанию сбора средств

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе организации.
Недавно президент Владимир Зеленский ветировал закон о государственной поддержке "Пласта" и вернул его в парламент на доработку.
Организация призвала депутатов не включать пункт о финансировании "Пласта" в обновленный законопроект, чтобы "не входить в политический контекст".
В связи с тем, что впервые за последние годы организация останетя без госфинансирования, "Пласт" запустил кампанию по сбору средств для "масштабного развития и деятельности". Собрать планируют 10,5 миллиона гривен.
Глава "Пласта" Станислав Андрейчук рассказал, что эти средства помогут подготовить новых волонтеров-воспитателей и создать новые структуры организации.
"В основе" Пласта "- воспитание ребенка через всестороннее развитие и наша цель: охватить качественными программами как можно больше детей. Однако, к сожалению, сейчас сложилась ситуация, что родители и дети вынуждены ждать, чтобы записаться в нашу организацию. Ведь сегодня мы не можем самостоятельно покрыть их потребности из-за нехватки воспитателей, отсутствие помещений для занятий и недостаточную организационную поддержку новых и существующих структур", - сказал он.
"Пласт" является крупнейшим молодежным движением украинской молодежи, он насчитывает около 12 000 членов, 3/4 из которых - в Украине.
- У нас такі гори, що як гукнеш то ехо 5 хвилин триває.
Українець:
- Ну то їдем подивимось.
Вилізають на вершину та й американець кричить:
- Hello !!!
Ехо:
- Hello- ello- llo- o .
А Українець каже :
- Та хіба це гори ? У нас у горах ехо 3 години тримається.
Американець?
- Ну поїхали подивимося.
Вилазять вони на Говерлу і Українець:
- В Карпатах москаль !!!
Луна: Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Бо ж бидло аудиторії кварталу поменшає.