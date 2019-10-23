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 Общество
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Все про:Пласт (27) финансы (305)

 "Пласт" попросил депутатов не включать в закон норму о господдержке организации и объявил компанию сбора средств

Украинская скаутская организация "Пласт" попросила депутатов Верховной Рады не включать норму о финансировании организации в соответствующий законопроект и запустила кампанию по сбору средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе организации.

Недавно президент Владимир Зеленский ветировал закон о государственной поддержке "Пласта" и вернул его в парламент на доработку.

Организация призвала депутатов не включать пункт о финансировании "Пласта" в обновленный законопроект, чтобы "не входить в политический контекст".

В связи с тем, что впервые за последние годы организация останетя без  госфинансирования, "Пласт" запустил кампанию по сбору средств для "масштабного развития и деятельности". Собрать планируют 10,5 миллиона гривен.

Глава "Пласта" Станислав Андрейчук рассказал, что эти средства помогут подготовить новых волонтеров-воспитателей и создать новые структуры организации.

"В основе" Пласта "- воспитание ребенка через всестороннее развитие и наша цель: охватить качественными программами как можно больше детей. Однако, к сожалению, сейчас сложилась ситуация, что родители и дети вынуждены ждать, чтобы записаться в нашу организацию. Ведь сегодня мы не можем самостоятельно покрыть их потребности из-за нехватки воспитателей, отсутствие помещений для занятий и недостаточную организационную поддержку новых и существующих структур", - сказал он.

"Пласт" является крупнейшим молодежным движением украинской молодежи, он насчитывает около 12 000 членов, 3/4 из которых - в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пласт" призвал Раду принять законопроект об их государственном признании, исключив госфинансирование

Источник: https://censor.net.ua/n3155575
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно. Бо потім будуть витягувати дітлахів на усілякі зе-шабаші тиснучи тим, що "ми ж даємо вам гроші, відпрацьовуйте".
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Мудро, до речі. З тою владою не варто ніяких стосунків мати.
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Це на полях, де росте соя? Хто його зна, де ті узеленські свої шабаші проводять
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Правильно. Бо потім будуть витягувати дітлахів на усілякі зе-шабаші тиснучи тим, що "ми ж даємо вам гроші, відпрацьовуйте".
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Правильно!!!! Только соевьіе шабаши!!!!
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Це на полях, де росте соя? Хто його зна, де ті узеленські свої шабаші проводять
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Як де, а плантації конопель для чого?
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Зустрілися Українець з американцем і в них зайшла розмова про гори. Американець говорить:
- У нас такі гори, що як гукнеш то ехо 5 хвилин триває.
Українець:
- Ну то їдем подивимось.
Вилізають на вершину та й американець кричить:
- Hello !!!
Ехо:
- Hello- ello- llo- o .
А Українець каже :
- Та хіба це гори ? У нас у горах ехо 3 години тримається.
Американець?
- Ну поїхали подивимося.
Вилазять вони на Говерлу і Українець:
- В Карпатах москаль !!!
Луна: Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
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і варити у зе-чавунах на зе-крещатику?
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нисколько не сомневаюсь, что наша ылита отдаст последние накопления ради Святого Дела
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Молодцы! Правильно! Никто из адекватных и отведственных людей не хочет иметь дело с этой властью! Абсолютно верно- это верх безумия доверить свое будущее неадекватам( это еще мягко сказано).
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Мудро, до речі. З тою владою не варто ніяких стосунків мати.
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Основанный в начале прошлого столетия "Пласт" пережил не одного президента и не один оккупационный режим за более 100 лет своего существования. Закаливание патриотизма и духа борьбы среди украинской молодежи не прекращалось и во время двух мировых войн и даже тогда, когда территория Украины погрузилась в темный мрак правления и репрессий коммунистов. Зеленский пренебрег историческим шансом войти в историю как первый глава украинского государства, "который открыл бы государственную поддержку организации, более столетия помогающей Украине".
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Зэ!біл радше профінансує якесь мідрешет йєрушалайм
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Зеля не планує фінансувати бендерівські гуртки.
Бо ж бидло аудиторії кварталу поменшає.
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