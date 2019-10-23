 "Пласт" попросил депутатов не включать в закон норму о господдержке организации и объявил компанию сбора средств

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе организации.

Недавно президент Владимир Зеленский ветировал закон о государственной поддержке "Пласта" и вернул его в парламент на доработку.

Организация призвала депутатов не включать пункт о финансировании "Пласта" в обновленный законопроект, чтобы "не входить в политический контекст".

В связи с тем, что впервые за последние годы организация останетя без госфинансирования, "Пласт" запустил кампанию по сбору средств для "масштабного развития и деятельности". Собрать планируют 10,5 миллиона гривен.

Глава "Пласта" Станислав Андрейчук рассказал, что эти средства помогут подготовить новых волонтеров-воспитателей и создать новые структуры организации.

"В основе" Пласта "- воспитание ребенка через всестороннее развитие и наша цель: охватить качественными программами как можно больше детей. Однако, к сожалению, сейчас сложилась ситуация, что родители и дети вынуждены ждать, чтобы записаться в нашу организацию. Ведь сегодня мы не можем самостоятельно покрыть их потребности из-за нехватки воспитателей, отсутствие помещений для занятий и недостаточную организационную поддержку новых и существующих структур", - сказал он.

"Пласт" является крупнейшим молодежным движением украинской молодежи, он насчитывает около 12 000 членов, 3/4 из которых - в Украине.

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