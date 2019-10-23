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 Общество
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Все про:Пласт (27) финансы (305)

 "Пласт" попросил депутатов не включать в закон норму о господдержке организации и объявил кампанию сбора средств

Украинская скаутская организация "Пласт" попросила депутатов Верховной Рады не включать норму о финансировании организации в соответствующий законопроект и запустила кампанию по сбору средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе организации.

Недавно президент Владимир Зеленский ветировал закон о государственной поддержке "Пласта" и вернул его в парламент на доработку.

Организация призвала депутатов не включать пункт о финансировании "Пласта" в обновленный законопроект, чтобы "не входить в политический контекст".

В связи с тем, что впервые за последние годы организация останетя без  госфинансирования, "Пласт" запустил кампанию по сбору средств для "масштабного развития и деятельности". Собрать планируют 10,5 миллиона гривен.

Глава "Пласта" Станислав Андрейчук рассказал, что эти средства помогут подготовить новых волонтеров-воспитателей и создать новые структуры организации.

"В основе" Пласта "- воспитание ребенка через всестороннее развитие и наша цель: охватить качественными программами как можно больше детей. Однако, к сожалению, сейчас сложилась ситуация, что родители и дети вынуждены ждать, чтобы записаться в нашу организацию. Ведь сегодня мы не можем самостоятельно покрыть их потребности из-за нехватки воспитателей, отсутствие помещений для занятий и недостаточную организационную поддержку новых и существующих структур", - сказал он.

"Пласт" является крупнейшим молодежным движением украинской молодежи, он насчитывает около 12 000 членов, 3/4 из которых - в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пласт" призвал Раду принять законопроект об их государственном признании, исключив госфинансирование

Источник: https://censor.net.ua/n3155575
 
   
 Топ комментарии
 
Мудро, до речі. З тою владою не варто ніяких стосунків мати.
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Зустрілися Українець з американцем і в них зайшла розмова про гори. Американець говорить:
- У нас такі гори, що як гукнеш то ехо 5 хвилин триває.
Українець:
- Ну то їдем подивимось.
Вилізають на вершину та й американець кричить:
- Hello !!!
Ехо:
- Hello- ello- llo- o .
А Українець каже :
- Та хіба це гори ? У нас у горах ехо 3 години тримається.
Американець?
- Ну поїхали подивимося.
Вилазять вони на Говерлу і Українець:
- В Карпатах москаль !!!
Луна: Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
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Зустрілися Українець з американцем і в них зайшла розмова про гори. Американець говорить:
- У нас такі гори, що як гукнеш то ехо 5 хвилин триває.
Українець:
- Ну то їдем подивимось.
Вилізають на вершину та й американець кричить:
- Hello !!!
Ехо:
- Hello- ello- llo- o .
А Українець каже :
- Та хіба це гори ? У нас у горах ехо 3 години тримається.
Американець?
- Ну поїхали подивимося.
Вилазять вони на Говерлу і Українець:
- В Карпатах москаль !!!
Луна: Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
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Помирає старий бандерівець і кличе до себе священика, щоб висповідатися:
- Хтів би-сми, панотче, висповідатися перед тим, як вмру.
- То кажіть, чим с-те прогнівили Господа Бога нашого?
- Та, вбив 26 москалів, а з них бо 24 комуняки...
- Зачекайте, вуйку, ви спочатку висповідайтеся, а про добрі справи потім побалакаємо!
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нисколько не сомневаюсь, что наша ылита отдаст последние накопления ради Святого Дела
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Молодцы! Правильно! Никто из адекватных и отведственных людей не хочет иметь дело с этой властью! Абсолютно верно- это верх безумия доверить свое будущее неадекватам( это еще мягко сказано).
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Мудро, до речі. З тою владою не варто ніяких стосунків мати.
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Основанный в начале прошлого столетия "Пласт" пережил не одного президента и не один оккупационный режим за более 100 лет своего существования. Закаливание патриотизма и духа борьбы среди украинской молодежи не прекращалось и во время двух мировых войн и даже тогда, когда территория Украины погрузилась в темный мрак правления и репрессий коммунистов. Зеленский пренебрег историческим шансом войти в историю как первый глава украинского государства, "который открыл бы государственную поддержку организации, более столетия помогающей Украине".
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Зеленський ввійшов, як той, хто ВІДМІНИВ держфінансування.


«В связи с тем, что впервые за последние годы организация останетя без госфинансирования, "Пласт" запустил кампанию по сбору средств для "масштабного развития и деятельности". Собрать планируют 10,5 миллиона гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3155575»
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"Пласт пережил не одних оккупантов": У Порошенко жестко отреагировали на вето Зеленского.
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Зеля не планує фінансувати бендерівські гуртки.
Бо ж бидло аудиторії кварталу поменшає.
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бендерівські гуртки - це послідовники та шанувальники Остапа Бендера? Чи жителі міста Бендери?
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*********, жонглює двома-трьома обмовками Порошенка, за пять років його каденції.
Зважаючи, що він всі свою промови виголошував без паперу.
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- без паперу
- без розуму
- без фантазії ..
барига - тупий , як і всі його підбарижники ! ..))
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Йде старий гуцул дорогов до Дземброні, переходит міст і чує жи хтось кричит с-під него:
- Памагітє, тану!!!
Гуцул усміхнувся в розлогі вуса і каже:
- Така дурницє, а як приємно.
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У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Микола зі Львова, що виклав із очей москалів триметрове слово "Україна".
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Зловили НКВдисти українського партизана. Питають:
- Є німець і москаль. В кого будеш стріляти?
- В москаля.
Побили, побили його та через деякий час питають:
- Є німець і москаль. В кого будеш стріляти?
- Ну та ... в москаля.
Побили його, покатували й через кілька днів знову питають:
- Є німець і москаль. В кого будеш стріляти?
- Гм.. А ви би в кого стріляли?
- Ну в німця звичайно!
- От бачите, знову мені москаль залишився.
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Йде чота УПА по лісі. Чують, щось в кущах шарудить. Вони туди, а там хтось сидить.
- Ти що тут робиш?
- Да вот, грябочки-та собираю-т.

(черга з машинового ґвера)
- Ти диви, сучий сину... Ти що їх тут, садив?!!
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Копає чоловік яму. Підходить син та й питає:

- Дєдю, а навіщо яму копаєте?
- Аді, саняку, льох буде для бурачків, картопельки та моркви...

Син:

- А може, туди москаляку кинемо та й закопаємо?
Батько (витираючи сльозу):
- Яке мале, а вже таке ж бо хазяйновите!..
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Патриотичное заявление!!! Позорно просить у сепаров( ОПЗЖ + СН) деньги для воспитания украинских патриотов!!!
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Портнов задумайся..везде бандеровцы..))
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Зробити пожертву ПЛАСТУ
https://donate.plast.org.ua/

23 жовтня (середа) о 12.00 у прес-центрі "Українські новини" за адресою м. Київ, вул.
Еспланадна, 20, відбудеться прес-конференція керівництва та приятелів Пласту щодо
фінансування організації на 2020 рік.
На події батьки пластунів та приятелі Пласту - телеведуча Лідія Таран, музикант Олег Скрипка,
письменник та журналіст Ілларіон Павлюк - оголосять про початок фандрайзингової кампанії на
10,5 мільйонів гривень.
Залучені кошти допоможуть підготувати нових волонтерів-виховників та створити нові осередки
Пласту. Відсутність ресурсів для інституційного розвитку зупиняє потужний розвиток найбільшої
молодіжної організації України. Нещодавно закон про підтримку Пласту було заветовано
президентом України і відправлено на доопрацювання до Верховної Ради. Щоб не входити у
політичний контекст, організація закликала народних депутатів України не включати в оновлений
законопроект норму про фінансову підтримку організації з державного бюджету. Відтак вперше за
останні роки Пласт залишиться без стабільної державної підтримки.
Більше про Пласт можна дізнатися на офіційному сайті plast.org.ua.
Акредитація ЗМІ проводитиметься на місці. Контактні особи:
Роман Тимоцко, +380631601217, press@plast.org.ua,
Зоряна Гошовська, +38 063 2631910.
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