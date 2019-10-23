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 Политика Украины
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Все про:ВР (23878) Арахамия (86) полиграф (40) Медяник Вячеслав (4)

 Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа", - Арахамия

Полиграф, который будут проходить народные депутаты от партии "Слуга народа", будет оплачиваться из партийного фонда.

Об этом глава фракции СН Давид Арахамия рассказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Арахамия заявил, что свой полиграф он будет оплачивать лично, как и депутат Вячеслав Медяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю

"Я свой детектор буду сам оплачивать. А общий, кажется, мы будем оплачивать из партийного фонда. Другого нет. В бизнесе это было от 2 000 до 3 000 гривен за тестирование. Медяник свой сам будет оплачивать", - пояснил Арахамия.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп". ВИДЕО

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/n3155573
 
 
 Топ комментарии
 
та, которая у кандидата Зеленского анализы на наркоту брала Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа", - Арахамия - Цензор.НЕТ 2497
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а можна и за пресс-марафон оплатить из партийного фонда , а не из бюджета?
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Лучший полиграф паяльник в дупу
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а можна и за пресс-марафон оплатить из партийного фонда , а не из бюджета?
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"Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа"
Арахамия - ты настоящий черт ! Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа", - Арахамия - Цензор.НЕТ 5385

Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа", - Арахамия - Цензор.НЕТ 9133
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та, которая у кандидата Зеленского анализы на наркоту брала
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Так... Пам'ятаємо тин сечі на аналіз... і паркан крові з відня...
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обычно полиграфом проверяют перед приёмом на работу , службу ...можно было и партию , а сейчас уже поздно пить боржоми , ничего из этого хорошего не выйдет , раскол фракции большинства ни кому не нужен
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Правильно. За свои деньги и на своём полиграфе. Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа", - Арахамия - Цензор.НЕТ 7907
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шариковы... полиграфовичи... на этих слугах клейма негде ставить
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сделайте уродам лоботомию вместо полиграфии -



хоть какая-то польза будет
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Если полиграфолог будет скажем от штатов то ещё куда ни шло. А так можете засунуть себе эту проверку в задницу. Ну не верю я в " честность" полиграфолога которого ты сам себе находишь и платишь ему бабло.
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Володимиру Зеленському не вдалося розвіяти сумніви в тому, що він не залежить від олігархів і готовий дати відсіч захопленню України корпораціями, - йдеться у статті Financial Times.

Пока шо ЗЕгидрант смог доказать одно-клоун е клоун, тупой и безграмотный, алчный и беспринципный.
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но ваши Пашинские головорезы канешна...ну все как с креста..святые...
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а ваши? а что пашинскому шьют,знаешь?цитата-следствием установлено удар по голове и выстрел произошли одновременно....
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Та вы шо ну прямо бессеребренники ..невинные овечки.. МОЖНО МЫ СКИНЕМСЯ НА ПОЛИГРАФ..только чтобы после этого вас и близко не было на государственной службе ,если результаты подтвердят вашу вшивость
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За "свои деньги" это как ? За "свою" зарплату с кармана "пересичного" в 44 000 гривен в месяц, плюс гос.машина с халявным бензином,плюс личный водила, плюс личный кабинет в "офисе" 95 квартала ...и пр. и тд. и т.пд. фуйня для нас,украинцев, которых они "лохторатом" называют.
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