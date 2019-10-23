EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  187  4
Материалы по теме:
Все про:памятник (1890) Сумщина (700) потери (1709)

 Памятный знак погибшим на Донбассе украинским воинам открыли на Сумщине. ФОТО

В поселке Краснополье на Сумщине открыли памятный знак погибшим на востоке Украины Героям.

Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Памятный знак погибшим на Донбассе украинским воинам открыли на Сумщине 01

Организацию создания мемориала взяли на себя представители общественной организации участников АТО/ООС Краснопильщины, органы местной власти и неравнодушные местные жители.

На торжествах присутствовали родители погибших Героев, участники боевых действий, военные, ветераны военной службы.

Смотрите: Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины. ФОТОрепортаж

Право открытия памятного знака было предоставлено местным участникам боевых действий на Донбассе Ивану Корниенко и Виталию Карпову.

Памятный знак погибшим на Донбассе украинским воинам открыли на Сумщине 02

Присутствующие почтили память павших украинских Героев минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку, а представители местного духовенства освятили мемориал.

Также читайте: В Книги Памяти Минобороны внесены имена 3067 военнослужащих и силовиков, погибших на востоке Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3155568
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вічна пам'ять всім полеглим у війні з росією.
 показать весь комментарий
 
Россияне тоже воевали на стороне Украины.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх