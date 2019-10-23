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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11291) контрабанда (1842) уголовная ответственность (366) Гончарук_Алексей (195)

 "Еще подискутируем", - правительство не стало рассматривать вопрос об усилении ответственности за контрабанду

Кабинет министров не стал включать в повестку дня вопрос об усилении ответственности за контрабанду. В правительстве хотят услышать позицию министерства по этому вопросу.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил журналистам на брифинге после заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.Нет".

"Мы сегодня не рассматривали этот вопрос, потому что решили, что еще подискутируем. Мы еще ждем позицию министерств по этому вопросу. Сам вопрос криминализации, то есть, усиления ответственности за нарушения таможенных процедур – сейчас дискутируется", - сказал он.

По его словам, Кабмин сейчас рассматривает разные варианты ответственности за контрабанду, но дискуссионным остается вопрос вида товаров, за незаконный провоз которых будет усилена ответственность. "То ли речь идет о подакцизных товарах, где сейчас они (контрабандисты. – Ред.) получают сверхприбыль, то ли речь должна идти о слишком больших суммах. Точно чего мы не собираемся делать – это возвращаться к практике, когда вся контрабанда считалась преступлением, так как это был инструмент таможни для давления на бизнес", - добавил премьер.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей. ФОТОрепортаж

На сегодня контрабанда наказывается изъятием товаров и штрафом в 100% их стоимости и иногда - изъятием автомобиля. Ожидалось, что на сегодняшнем заседании Кабинет министров утвердит законопроект об усилении ответственности за незаконный провоз товаров на территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3155567
 
 
 Топ комментарии
 
ги) Похоже вся зеленская "барьба с контрабандой" закончилась касовими аппаратами для ФОПов
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Сдулись бобики как в басне а Вы как братцы не садитесь а в музыканты не годитесь хорощо бы взлететь да яйца мешают это все про сказочную команду ЗЕ 95 разлива
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Контрабас не только вреден, но и полезен!
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Контрабас не только вреден, но и полезен!
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За контрабанду потрібно розстрілювати без суду та слідства по законам військового часу!
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Igor L - ти лікуєшся "по законам військового часу! "Еще подискутируем", - правительство не стало рассматривать вопрос об усилении ответственности за контрабанду - Цензор.НЕТ 1157 ?
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Ну да, это же смотря чья она контрабанда. Свой контрабас, он хороший, правильный, т.к. наполняет свой карман.
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порохоботы, тут по теме кривлляться надо виртуозно, сами понимаете...
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это да!главное-движ и хайп так ведь?где уволенные грозным презиком таможенники? "Еще подискутируем", - правительство не стало рассматривать вопрос об усилении ответственности за контрабанду - Цензор.НЕТ 3798
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bag - "...где уволенные грозным презиком таможенники?" -
Да, на получи "Еще подискутируем", - правительство не стало рассматривать вопрос об усилении ответственности за контрабанду - Цензор.НЕТ 5225


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невже вигадали контрабас легалізувати ?
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Как с игровыми автоматами и казино. Если нельзя истребить - надо легализовать, или хотя-бы возглавить "Еще подискутируем", - правительство не стало рассматривать вопрос об усилении ответственности за контрабанду - Цензор.НЕТ 7144
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ги) Похоже вся зеленская "барьба с контрабандой" закончилась касовими аппаратами для ФОПов
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Вы болваны хоть на один день хоть одного таможенника осудите за содействие контрабанде и её крышевание,а лучше трепло займись казнокрадами и аферистами типа ахметки,они враги нации и страны.
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А еще лучше заставьте папу Беню вернуть более 200 млрд. долгов перед государством. Только 150 млрд. за Приват хватит, чтобы закрыть ВСЕ долги за коммуналку за все время и еще оплатить наперед абсолютно ВСЕМ коммуналку на 15 месяцев вперед.
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Сдулись бобики как в басне а Вы как братцы не садитесь а в музыканты не годитесь хорощо бы взлететь да яйца мешают это все про сказочную команду ЗЕ 95 разлива
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Является ли контрабанда преступлением? Их уже терзают смутные сомнения? Слуги вошли во вкус? Раньше не сомневались, теперь что-то не так.
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Какашка с причудом . Ты Чмокодрылина Свыне , Турчинову , Медвейчуку , Бойке приговор вынес . Я понял , не хватает полномочий .
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Молодці.
Бізнес іде в тінь не від хорошого життя...
Можливо я буду не в тренді, проте для наповнення бюджету податки дійсно потрібно зменшувати. З першого погляду, це виглядає як сюрреалізм... Але, між нічого і десятиною, є різниця...
І метод боротьби простий... Дізнайтеся скільки бізнес платить в чорно... Запропонуйте цю суму в біло... Вигоду покладіть не в кишеню, а в бюджет... Повірте, суми там значні...
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Ахметов , попутчик всех революций . Везет пацану. .
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а чего? вдруг обидятся и отстегивать перестанут???
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Можно вообще не бороться с контрабандой. Можно просто имитировать борьбу путем показательных выступлений президента на границе с топаньем ножками в адрес таможенников. После того, как народные массы поаплодировали любимому бубочке, спокойно продолжаем "дискутировать". И народ доволен, и бабло в карман капает. Гениально! И так во всём.
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Правильно! Раньше украинские контрабандисты везли украинские сигареты в ЕС. Теперь контрабандисты везут сигареты в Украину из Молдовы, Беларуси, Расеи и ОРДЛО. ПЕРЕМОГА!!! Только в итоге куда деньги уходят? Явно что не в бюджет
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