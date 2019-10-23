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 Политика Украины
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 Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский

Руководители Украины, России, Франции и Германии смогут встретиться после разведения сил и средств на трех участках линии соприкосновения. Развести силы и средства пока не получается из-за нарушений режима прекращения огня.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в Токио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда мы говорим, что Москва выдвигает условия, знаете, очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой "формулы Штайнмайера" и когда у нас будет разведение на трех участках", - сказал он.

Зеленский напомнил, что в Станице Луганской разведение сил состоялось, сейчас идут подготовительные работы к разведению в Петровском и Золотом.

"Там разведение не происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто не известна", - указал он.

Читайте также: Не знаю, каким будет новый закон "Об особом статусе Донбасса", будем обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинской общественностью, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3155565
 
 
 Топ комментарии
 
не зрозуміло, для чого відводити ЗСУ перед зустріччю, не знаючи, чим вона закінчиться..... Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5770
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Зеля фантазер. Разведения сил никогда не будет и нормандского формата не будет и он не нужен. Только будапештский подойдет. А нормандский -это Путин и пропутинские европейские подстилки. Что с этими идиотами можно решать?
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Зеля фантазер. Разведения сил никогда не будет и нормандского формата не будет и он не нужен. Только будапештский подойдет. А нормандский -это Путин и пропутинские европейские подстилки. Что с этими идиотами можно решать?
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не зрозуміло, для чого відводити ЗСУ перед зустріччю, не знаючи, чим вона закінчиться..... Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5770
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Так казали шо "послє падпiсанiя Штайнмаєра". Шо, знов збрехали?
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С учетом того, что:
1. Сначала рф поставила Украине условие, что встреча произойдет после подписания формУлы штангенциркуля. Кучма, от имени Украины, подписал. Но для рф это оказалось мало и
2. Украине поставили новое условие, что встреча возможна только после отвода ЗСУ от Петровского и Золотого.
3. Потом выкатили очередное требование - имплементацию в законодательство Украины положений формулы штангенциркуля.
4. Теперь пошел разговор о разведении на трех участках.

таки, да - "збрехали".
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«Грубейшее нарушение дипломатического этикета. Вы продемонстрировали глубочайшее неуважение к традициям государства, в которое прибыли представлять Украину». «Очередное невежество от президента и первой леди. Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии»,
«Возможно, это первый и последний раз, когда Украина принимает участие в этом историческом мероприятии.
«Так оскорбить чувства японцев! Они нарочно замышляли или как?»
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Петики, хватит постить этот фейк! Господи, почему вы такие идиоты?
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Следующая прессконференция зели будет уже из ростова....😄
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не понятно, почему его заклинило на встрече в "нормандском формате"?
просто держать оборону и ждать, пока на расеи созреют, зачем ты лезешь в копкан добровольно, зачем оно нам нужно??
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KharkovCity
"не понятно, почему его заклинило на встрече в "нормандском формате"?"

пофоткаться с членами формата . подойдет?!
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лучше бы он и дальше кривлялся в квартале.
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Нельзя разводить войска . , вы предадите кще 1000 Украинцев . Козломордые не когда ,не держут слово .
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Пане преЗЕдент, країну вже тіпає від вашого "дагаварілісь". Їдь на Ростов і там все життя домовляйся зі своїи "уважаємим" пуйлом. Домовленість з мордром може бути тільки одна - повернення територій, притягнення до відповідальності військових злочинців, репарації. Крапка!
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Зеля я твою жену и детей оставил бы в Золотом .
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Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский

То есть никогда. Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2930
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Я сильно извиняюсь, кто конкретно с кем договорился?
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Зеля, сначала забронируй место на Ростове. Ето тоже одно из условий по Штангельмаеру.
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Здесь наблюдается одно из двух. Или Зеля самый тупой и доверчивый еврей в мире. Или продажный сепар который любой ценой договорился с ****** сдать Украину.
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вы это сделали вместе - так шо не возмущайся
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Ето сделали вы с Петей вместе так что не п***ди. В 2014 никто даже не думал пускать во власть ету сепарскую шушару пока Петя не показал себя во всей красе и люди решили что хуже уже быть не может. Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3996
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Всё равно додавят. Европе дорого обходится эта война, ещё очередной мировой кризис на подходе.
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Что нам эти встречи дают ??? Нам вернули, хоть один кусок нашей земли которая была захвачена ??? НЕТ !!! НЕТ СМЫСЛА ! ЗЕ хочет шоу и показухи и за это он сдаёт нашу землю !!!!
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Обстріли ділянки розведення біля Золотого й вогонь артилерії на Приазов'ї - окупанти нагадують про "перемир'я"
23.10.2019, 17:48 • 51 • 0

Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5809
НЗФ РФ, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора, 22 жовтня, зі стрілецької зброї двічі підступно обстріляли ділянку розведення №2 (Золоте-4). Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил.
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Окрім того, 22 жовтня загарбники здійснили обстріли поблизу Зайцевого Північного (три обстріли), Павлополя, Новолуганського (два обстріли) та Водяного, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм. Загальна витрата склала 67 мін.

Сьогодні ж, 23 жовтня, російські окупанти й колаборанти обстрілювали околиці Водяного із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм (11 снарядів).
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Така цинічна поведінка свідчить про зацікавленість російських окупаційних військ у подальшому загостренні конфлікту.
Нагадаємо: Мінські домовленості визначають, що розведення сил і засобів можна здійснити лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.
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То есть никогда. Или зеленая бубочка надеется что пуйло перестанет стрелять тоже?
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Там стрелять перестанут когда путя скажет, а скажет он отгда когда его зеленый правильно попросит.
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Зеленский напомнил, что в Станице Луганской разведение сил состоялось

Да, да. Видели твое разведение в Станице Луганской где сняли украинские флаги, сепары и даже росийские агенты и журнашлюхи Соловьева уже перешли на нашу территорию откуда ушли ВСУ и нагло поливают нас дерьмом, предвкушая дальнейшее продвижение вглубь Украины.
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да ,да ты уже развёл зебилов на всех участках , только человек с плохим чувством юмора может в монике видеть президента
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