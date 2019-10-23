 Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в Токио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Когда мы говорим, что Москва выдвигает условия, знаете, очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой "формулы Штайнмайера" и когда у нас будет разведение на трех участках", - сказал он.
Зеленский напомнил, что в Станице Луганской разведение сил состоялось, сейчас идут подготовительные работы к разведению в Петровском и Золотом.
"Там разведение не происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто не известна", - указал он.
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1. Сначала рф поставила Украине условие, что встреча произойдет после подписания формУлы штангенциркуля. Кучма, от имени Украины, подписал. Но для рф это оказалось мало и
2. Украине поставили новое условие, что встреча возможна только после отвода ЗСУ от Петровского и Золотого.
3. Потом выкатили очередное требование - имплементацию в законодательство Украины положений формулы штангенциркуля.
4. Теперь пошел разговор о разведении на трех участках.
таки, да - "збрехали".
«Возможно, это первый и последний раз, когда Украина принимает участие в этом историческом мероприятии.
«Так оскорбить чувства японцев! Они нарочно замышляли или как?»
просто держать оборону и ждать, пока на расеи созреют, зачем ты лезешь в копкан добровольно, зачем оно нам нужно??
"не понятно, почему его заклинило на встрече в "нормандском формате"?"
пофоткаться с членами формата . подойдет?!
То есть никогда.
23.10.2019, 17:48 • 51 • 0
НЗФ РФ, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора, 22 жовтня, зі стрілецької зброї двічі підступно обстріляли ділянку розведення №2 (Золоте-4). Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил.
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Окрім того, 22 жовтня загарбники здійснили обстріли поблизу Зайцевого Північного (три обстріли), Павлополя, Новолуганського (два обстріли) та Водяного, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм. Загальна витрата склала 67 мін.
Сьогодні ж, 23 жовтня, російські окупанти й колаборанти обстрілювали околиці Водяного із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм (11 снарядів).
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Така цинічна поведінка свідчить про зацікавленість російських окупаційних військ у подальшому загостренні конфлікту.
Нагадаємо: Мінські домовленості визначають, що розведення сил і засобів можна здійснити лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.
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Да, да. Видели твое разведение в Станице Луганской где сняли украинские флаги, сепары и даже росийские агенты и журнашлюхи Соловьева уже перешли на нашу территорию откуда ушли ВСУ и нагло поливают нас дерьмом, предвкушая дальнейшее продвижение вглубь Украины.