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 Общество
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Все про:территориальная община (80) Бабак Алена (6)

 В Украине остались не объединенными 6400 территориальных общин, - министр Бабак

По состоянию на 23 октября в Украине в объединенные общины объединились меньше половины территориальных общин.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на телеканал "112 Украина",об этом сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак на брифинге.

"На сегодняшний день у нас объединились более 4 тыс. общин в 900 общин объединенных, и осталось 6,4 тыс. общин, которые еще не объединились и остаются преимущественно маленькими общинами, которые желательно объединить, чтобы они стали способными. Чтобы в этих общинах был ресурс – человеческий, экономический – чтобы именно в общинах, где человек проживает, он должен получать весь перечень публичных услуг и сервисов", – сказала она.

По словам министра, речь идет о том, чтобы в объединенной общине были школа с полноценными классами, амбулатория (как минимум), центр предоставления административных услуг, "водопровод, канализация, тепло, надлежащее обращение с бытовыми отходами".

"Эти 6,4 тыс. общин желательно объединить по принципу добровольности. ...В этом им должны помочь областные государственные организации", – отметила Бабак.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/v-ukraine-ostalis-ne-obedinennymi-6400-territorialnyh-obshchin-ministr-babak-1369908.html

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 78 объединенных территориальных общинах в воскресенье пройдут местные выборы, – ЦИК 

Источник: https://censor.net.ua/n3155561
 
 
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странно...в селах одни пролетарии остались, а лозунгов не знают.
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И я порохосвиньями не нахожу обшей язык . Видно сказывается воспитание .
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Просто громада их почему то перестала устраивать,нужно было организовать цирк с отэ гэ.
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о, тетка от садового вещает или уже от зелени? этих .громад нет потому, что нищие села не хотят никакой реформы..все круто-когда есть денежки, а вот когда денежек нет-эти села никто к себе не возьмет...и это реальная проблема..
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