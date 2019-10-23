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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9414) увольнение (1735) Горбатюк (383) Рябошапка Руслан (166)

 Буду обжаловать приказ об увольнении и писать заявление о преступлении, - Горбатюк

Руководитель управления специальных расследований Сергей Горбатюк считает решение генерального прокурора Руслана Рябошапки о его увольнении незаконным.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что пока еще не видел приказа об увольнении.

"Но с кадров позвонили и сказали, что есть приказ генпрокурора о моем увольнении и пригласили приехать", - рассказал Горбатюк.

Он считает такое решение Рябошапки незаконным.

"Этот приказ своевольный. Он вне рамок закона. Потому что, даже если меня не допустили к аттестации через форму заявления, хотя я считаю, что я все правильно делал, и правильно заявление подавал, то закон не дает права генеральному прокурору из-за неподачи заявления увольнять следователя. Новый закон предоставил такое право в отношении прокуроров. А относительно следователей - они просто не будут переведены в новый офис генпрокурора, если не пойдут на аттестацию. Но оснований увольнять этот закон не предусматривает", - рассказал Горбатюк.

По его словам, еще с 27 ноября 2018 года Закон о прокуратуре перестал распространяться на следователей прокуратур.

"Мы работаем исключительно на основании переходных положений УПК. Но генеральный прокурор додумался приравнять следователя к прокурору в этой ситуации и издать приказ, который является абсолютно незаконным. Конечно, буду обжаловать, реагировать. В том числе заявление о преступлении писать, потому что этот беспредел", - считает Горбатюк.

Он рассказал, что на протяжении полтора месяца его работы при Рябошапке затягивалось решение вопросов и создания отдельного подразделения майдановского.

"У меня такое впечатление сложилось, что Рябошапка меня не хочет видеть в прокуратуре. Это еще начиная с наших первых встреч с начала сентября. Были сомнения может я ошибаюсь, потому что прямо об этом никто не говорил. Но развитие ситуации, надуманность оснований этого увольнения реально указывает, что это был преднамеренный шаг", - отметил следователь.

Горбатюк рассказал, что к возникновению вопроса о переаттестации, Рябошапка говорил, что видит его в прокуратуре.

"Хотя, допустим, я говорил ему, что хочу в прокуратуре (работать. - Ред) - он говорил, что меня видит там, а в СМИ говорил, что Горбатюк, не исключено, пойдет в ГБР, как и Каско. Что тоже выглядело ложью , если я говорил, что я в прокуратуре, а вы говорите о ГБР. Это такие отдельные признаки, которые указывали, что что-то здесь не то", - рассказал он.

Напомним, ранее 23 октября стало известно, что ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон предусматривает кадровые комиссии при Офисе генпрокурора, поэтому созданные при ГПУ органы не имеют прав, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3155560
 
 
 Топ комментарии
 
Давай, давай, нашел занятие еще на пять лет...
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Профессионал расследует убийства на Майдане 5 лет?
Идиот?
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Это тоже надо уметь. И при этом делать виновными всех вокруг.
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Давай, давай, нашел занятие еще на пять лет...
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Это тебе не при Порохе дерьмо лить. Пришли конкретные ребята, если что - пойдешь с папой Беней "кофе пить".
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Пиши. Это твое право. Буду обжаловать приказ об увольнении и писать заявление о преступлении, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 2909
А где преступление будет определять суд.
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Теперь все креативно, хватит полиграфа...
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Правильно. Горбатюк профессионал, но такие не нужны.
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Профессионал расследует убийства на Майдане 5 лет?
Идиот?
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Это тоже надо уметь. И при этом делать виновными всех вокруг.
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Да, расследует. Там более 100 эпизодов убийств. сотни ранений. Вон самолёт сбили. один выстрел - пять лет расследуют. И нет, я не идиот. А ты идиот?
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5 лет туману напускал! нафиг такие прАХВисионалі?
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Був би резул тат роботи по злочинах на Майдані то за тебе заступиася би народ. А так за 5 років повний 0. Чи ти як і Петро думав що в тебе часу -- безкінечність...
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А, как топил на выборах. И на старуху бывает проруха.
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А теперь Горбатый....Я сказал Горбатый !!!!
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у порохоботов разрыв примитивного мозга...
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