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 Экономика, Общество
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Все про:доллар (1517) курс (2053) реформы (3428)

 Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин

При оптимистичном макроэкономическом прогнозе курс доллара в Украине может упасть в 2021 году до 23,9 грн за доллар.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров, информирует Цензор.НЕТ.

"Курс гривны к доллару США при таком (оптиммистичном. - Ред.) сценарии прогнозируется в 24,8 грн за доллар США на 2020 год, 23,9 грн в 2021 году и 24,2 грн в 2022 году. На реализацию именно такого, оптимистичного сценария будет влиять скорость проведения реформ, в частности, антикоррупционной, судебной, а также защиты прав собственности", - сообщают в Кабмине.

Смотрите также: Рост ВВП на 3,7% и курс 27 грн за доллар, - Гончарук озвучил макроэкономический прогноз на 2020 год. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3155554
 
 
 Топ комментарии
 
Мог бы эту шутку до 1 апреля сберечь. Хотя это может статься, если все поедем в Польшу батрачить.
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Да, Машунь? Тоже ржешь???????
От клоуны ...
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Цены растут , доллор падает . Доллар растёт , цены растут .
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Мы ждем картошку по 8, как было при Пете. Зачем нам доллар по 23, если картошка будет по 40 ?
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Урожай картофеля в Украине упадет в 2,5 раза

Главная причина неурожая - западные и северные области потеряли часть посевов из-за затяжных дождей, града, после чего развились болезни картофеля

Такого низкого урожая картофеля, как прогнозируют в этом году, в Украине не наблюдалось 15-20 лет. Об этом заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, сообщает Gazeta.ua.

По его словам, по сравнению с 2018 годом, урожай картофеля будет меньше примерно в 2,5 раза.
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Та ладно... египтян обберут, завезут египетскую... там града нет, хотя и дождей тоже... и как та земля родит? А птрамиды какие! А сфинасы! И картофель с конскую за... упс... крупный картофель родит земля егопетская... не пойму тока, і шо Моисей із неї втік
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Ну слава богу, хоть тут Петя не виноватый. А то я уж подумал, что это опять он виноват.
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А тут очень аффтаритетные люди говорят, что скоро будет по 100...
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так то подмасковниє люді.. а вот растовскііє так нє думают
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Аффтаритетные обещали зарплату учителям 4000$
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Мог бы эту шутку до 1 апреля сберечь. Хотя это может статься, если все поедем в Польшу батрачить.
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Всі ці цифри взяті зі стелі. Хай наведе розрахунки чому курс долара буде саме такий. Може він буде 8 чи 100?
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Господи, откуда эти люди, с какой планеты... чтобы курс такой был надо чтобы у нас инфляция была медленнее чем в штатах все эти годы. Для этого нужны не реформы, а ЧУДО.
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Да, конечно, особенно если еше пару-тройку инвесторов - основных налогоплательщиков уйдут из Украины...
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верю, даже скорее 22-21. только экономический дурак будет чейчас в украине хранить доллары. умные уже взяли долларовый кредит и поменяли в гривны. вот так и становятся миллионерами, когда поймаешь "струю"
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А может и подорожать...тут как карта ляжет...😀
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"хороший" вброс ... все побежали сдавать , а то завтра будет 23. .. Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5667
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Брешеш як завжди

Хліб житній Український Столичний 950 гр
Novus18,80 грн.
Auchan21,61 грн.
Fozzy21,61 грн.
середня ціна: 20,67 грн.
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А якщо на сир там подивитися, то на картинці вартість занижена - ну немає у нас сиру по 133 грн (є лише сирний продукт). Сир уже понад 150 грн навіть по акції коштує, а нормальні сири (Шостка і тд) - 180-190 грн...

Ну і гречка уже більше 27 грн

З іншого боку, сало в регіонах можна найти і за 100 грн, і навіть за 80...
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так, сир занижений, якийсь дурень табличку малював
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вы фсё врёте! У нас сыр по 58! Зеленского смотреть нужно больше!
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Середа, 05 вересня 2018

В Україні подорожчало вершкове масло. 250-грамова упаковка жирністю 82% коштує 45 грн.

Сьогодні ціна приблизно така сама
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чтобы не случилось с курсом доллара, упадет ли, поднимется ли. останется ли прежним. у петиков один курс, штампы и лозунги и брехня по поводу курса доллара (любого курса доллара)
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Странно, в бюджет заложили 28. С опздлванием ФОПов и уходом крупнейших налогоплательщиков будет по 23? Это те же специалисты по з/п для учителей? Что еще должно произойти, чтобы зебилы поняли, что их ипт не прекращая.
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«бывали хуже времена, но не было подлей».
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И шо? А цены и коммуналка как растут, так и будут расти. Радуйтесь, работяги. Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2390
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Відмінний прогноз.
Ось вам ще один
Якщо до 2021 року в дерев з'являться рти, вони зможуть говорити - кабмін.
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Если продадут землю, то может и 23 получиться, только на сколько времени?
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А я верю. Просто уверен, что бюджет Украины скоро будет лопаться от денег и НБУ будет лопаться от золото-валютных резервов. Правда для этого нашему гидранту надо по Япониям не просто так, за наши деньги кататься, со своей супружницей, а возить с собой рояль и давать по два выступления в день. А денежку в бюджет переводить. ВАЛЮТУ! На вот такой номер от гидранта в любой стране мира публика валом будет валить и будут аншлаги за любую стоимость билета.
Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4920
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Не подсказывайте, они еще весь Мир на "сватов" подсадят...
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не знаю, но когда курс доллара падает, а цены растут, то тут 2 варианта :- или проблемы у США, или - у нас
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Одна только проблемка просматривается реформы соросята делать не способны. Им бы только продать землю и переехать жить в Маями.
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Какое у нас теперь всё радужно-оптимистичное
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порохоботы опять обманули... обещали по 100 к осени...
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Ага ... доллар - меньше ... а сигареты - пойдите почекайте по чём)))) лохи зебильные)))
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Подивимось, що КМУ закладе в бюджет на 2020 рік. А так, це просто балаканина.
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Долар був на продаж 23.99 у деяких обмінках 20 вересня 2019 року.
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Долар упадет а цены вырастут в два раза и эпоха быдности и закончится.
От така-то муйня, малята! Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7251
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борщевой набор наоборот показывает,картошка 20 в прошлом году 8-10
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*****, а я вот доллары покупаю...надо срочно все продать и взять кредит в баксах-зеленое чмо же пообещало Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5958
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А 100 лярдов гривасов занятых намедни под 16 годовых когда там отдавать надо?
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Верніть банкіра всих часів і галактик гонтарєву... ви що, не бачите, що долар падає? Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1002
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До чого тут Гонтарєва, ви головою спробували думати? З яких це пір наш економічний потенціал став потужнішим за США? У вас у зелених геть погано з головою?
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2008 год:

Доллар 5.05 Мировой кризис.

Тимошенко: Доллар будет дешеветь сначала 4.80, потом 4:50, а потом 2.50! Люди, что бы не лохонуться - сдавайте свои доллары! Я за вас переживаю!
Итог все знаем, но все иностранные валюты потеряли 1-3%
============
2019 год:
Доллар 25, Украина 6й год войны. У власти 95 квартал. Премьер-министр без образования (кухарка). Коломойский главный кукловод 95 квартала. Невыполнение бюджета. У малообеспеченных отнимают государственную помощь. Отобранные деньги уходят на МВД и СБУ. Готовится капитуляция. Клоун преЗЕдент Украины.
Кабмин: Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн!

Это сказка для лохов. Реалии указывают на то, что как бы доллар 932 гривны не стал стоить к 2021 году.
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КАК МЛЯТЬ ОБЪЯСНИТЕ МНЕ если унас инфляция 15% в штатах 1.5%, но МЛЯТЬ гривна укрепляется, не говоря уже о межгалактическом расстоянии между нашими экономиками! КАК??? Что это за магия!!???
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