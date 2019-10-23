 Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров, информирует Цензор.НЕТ.

"Курс гривны к доллару США при таком (оптиммистичном. - Ред.) сценарии прогнозируется в 24,8 грн за доллар США на 2020 год, 23,9 грн в 2021 году и 24,2 грн в 2022 году. На реализацию именно такого, оптимистичного сценария будет влиять скорость проведения реформ, в частности, антикоррупционной, судебной, а также защиты прав собственности", - сообщают в Кабмине.

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