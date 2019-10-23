 Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров, информирует Цензор.НЕТ.
"Курс гривны к доллару США при таком (оптиммистичном. - Ред.) сценарии прогнозируется в 24,8 грн за доллар США на 2020 год, 23,9 грн в 2021 году и 24,2 грн в 2022 году. На реализацию именно такого, оптимистичного сценария будет влиять скорость проведения реформ, в частности, антикоррупционной, судебной, а также защиты прав собственности", - сообщают в Кабмине.
От клоуны ...
Урожай картофеля в Украине упадет в 2,5 раза
Главная причина неурожая - западные и северные области потеряли часть посевов из-за затяжных дождей, града, после чего развились болезни картофеля
Такого низкого урожая картофеля, как прогнозируют в этом году, в Украине не наблюдалось 15-20 лет. Об этом заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, сообщает Gazeta.ua.
По его словам, по сравнению с 2018 годом, урожай картофеля будет меньше примерно в 2,5 раза.
Хліб житній Український Столичний 950 гр
Novus18,80 грн.
Auchan21,61 грн.
Fozzy21,61 грн.
середня ціна: 20,67 грн.
Ну і гречка уже більше 27 грн
З іншого боку, сало в регіонах можна найти і за 100 грн, і навіть за 80...
В Україні подорожчало вершкове масло. 250-грамова упаковка жирністю 82% коштує 45 грн.
Сьогодні ціна приблизно така сама
Ось вам ще один
Якщо до 2021 року в дерев з'являться рти, вони зможуть говорити - кабмін.
От така-то муйня, малята!
Доллар 5.05 Мировой кризис.
Тимошенко: Доллар будет дешеветь сначала 4.80, потом 4:50, а потом 2.50! Люди, что бы не лохонуться - сдавайте свои доллары! Я за вас переживаю!
Итог все знаем, но все иностранные валюты потеряли 1-3%
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2019 год:
Доллар 25, Украина 6й год войны. У власти 95 квартал. Премьер-министр без образования (кухарка). Коломойский главный кукловод 95 квартала. Невыполнение бюджета. У малообеспеченных отнимают государственную помощь. Отобранные деньги уходят на МВД и СБУ. Готовится капитуляция. Клоун преЗЕдент Украины.
Кабмин: Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн!
Это сказка для лохов. Реалии указывают на то, что как бы доллар 932 гривны не стал стоить к 2021 году.