 Не знаю, каким будет новый закон "Об особом статусе Донбасса", будем обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинской общественностью, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Сегодня" в Токио.
"Надо смотреть, что это такое - закон об особом статусе. Пока это было понимание в минском процессе, об этом говорилось, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует, вы знаете, он уже был принят. Какой он будет - это я уже повторяюсь, но это правда, – какой он будет дальше, закон об особом статусе, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в "нормандском формате", и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины, пока его не проголосуем", - отметил Зеленский.
Президент отметил, что "никто предавать Украину не будет, и капитуляции не будет - ничего не будет".
"И все это понимают! Мало того, большинство людей в Украине это понимают. И все наши европейские коллеги, нас, скажем так, всегда поддерживали - и в минском процессе, и в восстановлении Украины, наших территорий, - они все, все об этом говорят", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, без дипломатии, без разговоров, без обсуждения любых условий нельзя решить вопрос с войной на Донбассе.
"Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу – нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят... Когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит "Четверка" в "нормандском формате". Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаться, ни о чем не договариваться, ничего не обсуждать, решить вопрос о прекращении войны - это абсурд. Поэтому - как можно знать все условия? Все условия, чтобы знать все условия, надо их обсуждать", - заявил президент.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.
Некоторые обязательные пункты этого преступного минского сговора для особого порядка самоуправления в ОРДЛО включают следующее:
- выборы по законам государства длнр - лугандонии ( под дулами автоматов российских фашистов оккупантов и вражеской пророссийской ОБСЕ)
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации всех лиц,( кровавых нелюдей, убийц, бандитов ,фашистов, террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( из кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении оккупантами бандитских глав органов,силовых структур,прокуратуры и судов;
- государство оказывает безоговорочную поддержку ( от пуза кормит убийц- террористов, кремлевских- коллаборантов, бандитов - сепаратистов )социально-экономическому развитию;
- признание со стороны центральных органов власти трансграничнное сотрудничество (полностью открытая граница с проклятой вражеской фашистской РФ);
-представители депутатов убийц -бандитов из оккупированной кремлём длнр в Верховной Раде могут накладывать вето на любые решение и о вступлении Украины в ЕС и НАТО.
- официальное согласие на создание террористический отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции и всего силового блока по решению местных бандитских советов ;- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления)......... всё уже приехали дальше никуда, это конечная, или протестный Майдан или полное уничтожение государственности Украины НА ВАШ ВЫБОР!?
І є ще один дуже жахливий момент: в навязаних нам злочинних Мінських угодах ( формула Швайнмайера) є пункт, що говорить, що повноваження місцевих депутатів - бандитів, бойовиків -терористiв , кривавих окупантів, убивць -нелюдей.. які самі себе оберуть на окупованих територіях, нiким не можуть бути припинені достроково, і крапка. І навіть наш новоспеченний украинофоб... резидент - капитулянт ЗЕ не сможе припиняти повноваження злочинноi мiсцевої бандитської влади, його повноваження не будуть поширюватися на нині окуповані російськими загарбниками кривавими бандитами - сепаратистами українські землі . І це призведе до нового ще більш масштабного та кривавого ООС, вже по всiй Українi.
Що то тпакий антиукраїнський ...резидент ЗЕбіл капітулянт одразу ж став своєї такої роду продажною діяльністю нагадувати .... ..резидента кацапскої Піндоссії -Новороссії а не президента України..
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ???_