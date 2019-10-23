 Не знаю, каким будет новый закон "Об особом статусе Донбасса", будем обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинской общественностью, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Сегодня" в Токио.

"Надо смотреть, что это такое - закон об особом статусе. Пока это было понимание в минском процессе, об этом говорилось, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует, вы знаете, он уже был принят. Какой он будет - это я уже повторяюсь, но это правда, – какой он будет дальше, закон об особом статусе, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в "нормандском формате", и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины, пока его не проголосуем", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что "никто предавать Украину не будет, и капитуляции не будет - ничего не будет".

"И все это понимают! Мало того, большинство людей в Украине это понимают. И все наши европейские коллеги, нас, скажем так, всегда поддерживали - и в минском процессе, и в восстановлении Украины, наших территорий, - они все, все об этом говорят", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, без дипломатии, без разговоров, без обсуждения любых условий нельзя решить вопрос с войной на Донбассе.

"Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу – нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят... Когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит "Четверка" в "нормандском формате". Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаться, ни о чем не договариваться, ничего не обсуждать, решить вопрос о прекращении войны - это абсурд. Поэтому - как можно знать все условия? Все условия, чтобы знать все условия, надо их обсуждать", - заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.

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