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 Политика Украины
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 Не знаю, каким будет новый закон "Об особом статусе Донбасса", будем обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинской общественностью, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что будущий закон "об особом статусе Донбасса" будет обсуждаться в "нормандском формате" и с украинской общественностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Сегодня" в Токио.

"Надо смотреть, что это такое - закон об особом статусе. Пока это было понимание в минском процессе, об этом говорилось, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует, вы знаете, он уже был принят. Какой он будет - это я уже повторяюсь, но это правда, – какой он будет дальше, закон об особом статусе, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в "нормандском формате", и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины, пока его не проголосуем", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что "никто предавать Украину не будет, и капитуляции не будет - ничего не будет". 

"И все это понимают! Мало того, большинство людей в Украине это понимают. И все наши европейские коллеги, нас, скажем так, всегда поддерживали - и в минском процессе, и в восстановлении Украины, наших территорий, - они все, все об этом говорят", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, без дипломатии, без разговоров, без обсуждения любых условий нельзя решить вопрос с войной на Донбассе.

"Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу – нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят... Когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит "Четверка" в "нормандском формате". Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаться, ни о чем не договариваться, ничего не обсуждать, решить вопрос о прекращении войны - это абсурд. Поэтому - как можно знать все условия? Все условия, чтобы знать все условия, надо их обсуждать", - заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155553
 
 
 Топ комментарии
 
Єдиний прийнятний особливий стан для Донбасу - це запровадження там військової адміністрації на 10 років.
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В цього недоумка вже що, галоперідол закінчився ? 😕
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Совет форумчанПравила форума
 
похоже этот парень из Франции пролетит мимо Борисполя
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Народ говорит, что никакого "особого статуса" не должно быть. Конституция гласит, что Украина - унитарное государство и нечего нарушать ее, брать на себя бандитскую разваленную кацапами и разворованную территорию, кишащую сепарами - ублюдками, чтобы потом восстанавливать за свой счет ,да еще Путин будет командовать Зелей как своим рабом и Зеля будет перед ним на задних лапках после этого Штайнмайера, а о Гаагском суде против агрессорского нападения на Украину и речи тогда не может быть.Не нужна такая формула и такой альянс с Путиным. РФ - враг №1 для украинцев, нужно требовать от них возврата оккупированных территорий и выплаты компенсации за разрушения и разворовывания. И когда будет подача в суд на агрессора? Раз уж скрываете что у нас война, то подавайте на "террористов" в международный суд.
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Єдиний прийнятний особливий стан для Донбасу - це запровадження там військової адміністрації на 10 років.
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Олексанре,есть такой заповедник Аскания Нова... существует уже век почти. И бегают там беззаботно антилопы, бараны всякие, бычьё, дрючатся по кустам, размножаются, есть не просят, шо природа дала, тому и рады... опять же ж, приехать посмотреть на нах можно...деньги за экскурсию заплатит - доход какой-никакой... чем не пример организации особого статуса? Заповедник...
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эти хоть и не все заработали не обворовывая Украину!
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это и есть та общественность с которой будут обсуждать ?
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А вон та дылда несграбная, шо в красном, она министр чего? Или еще не?
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Петик-дурик, она нормальная тётка. По сравнению с тобой, так точно.
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Ты хоть что-нибудь знаешь,что будешь делать с донбасом?
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В цього недоумка вже що, галоперідол закінчився ? 😕
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Ах, да! У нас же народовластие: мы тут посовещались и ... я решил!?
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В последнее время Зеленский стал слишком много говорить.....
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Об особом статусе Крыма этот шут не хочет поговорить со взрослыми дядями и тетей? Разворованный и убитый Бамбас меняем на Крым вместе с кормильцами. Причем без сожаления.
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Наша Маша №2 сказала, что Сивохо все порешает, он типа домбасит. Забыла правда, что решают в Кремле.
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Кажуть десь був допис на цензорі, що є розпорядження офіційно не вживати на міждержавному рівні термін росіска агресія і все, що з цим пов'язано.
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Китайцы хотят приобрести технологию производства Мрии ,чтобы с этих самолётов обеспечить воздушный старт космопланов стратегического назначения.Нужно обязательно советоваться со США.
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Українська громадськість хоче обговорити особливий статус Зеленського після вироку суду. Як Вам такий особливий статус, пане Президент?
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С РФ можно договориться только о капитуляции, если Украина хочет свои территории, то тогда она должна за них воевать, если она не готова воевать, тогда она их отдает РФ. Кроме военного пути нет у Украины никаких путей освобождения своих земель! вначале войны Украина почти освободила свои земли армией в 50 000 человек, а сейчас у Украины уже 500 000 прошло войну и если их мобилизовать, то за 2 дня будет взят Донбасс. Численность войск будет превышать их численность больше, чем в 10 раз! Россия не пойдет на этот конфликт потому что это уже будет большая война, а не локальный конфликт и для россиян будет неприемлем этот конфликт ибо потери будут огромные и т.д. Вторая причина, почему РФ не пойдет на крупную войну - это смертельные санкции, которые за 2 дня обрушат экономику РФ и на 3 день будет дефолт и будет крах РФ! США уже предупредили, что у них есть санкции, которые за 2 дня уничтожат РФ, ЕС тоже не потерпит войну в Европе крупномасштабную! Потому Украина может решить этот конфликт своими силами и не компостировать себе мозги! Нужно проводить мобилизацию и освобождать свою землю! Можно даже довести военную силу Украины до миллионной армии, как было в 1991 году и тогда у Украины будет одна из самых мощных армий на планете! Украине нужно ясно понимать, что если Украина хочет быть независимой страной, тогда ей нужна мощная армия, чтобы за дипломатией стояла армия и мощно было говорить с позиции силы! А иначе Украину будут все гнобить! Еще США сказали, что Украина может восстанавливать ядерное вооружение, после того, как произошел разрыв договора о ракетах средней и малой дальности. Только, когда у Украины будет сильная армия, тогда ее будут уважать!
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Андрей Рокоссовский, кто тебя сюда пустил, русская **********??? Нужно блокировать фабрику тролей повара Путина - Пригожина, чтобы они тут не срали!
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Мені вже здається, що його "пошли в президенты". І він вже починає здогадуватись, що Президент реальної країни і президент країни з серіалу то є дуже різні речі.
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Зеленский и рада не имеют права принимать законы об особом статусе без референдума! Особый статус нарушает конституцию и если они это сделают, то их всех можно арестовывать за гос измену и первого нужно задерживать Зеленского!
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Этот закон давно принят. Петики тогда молчали аки партизаны.
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а что ты вообще знаешь, зеленая плесень? ты какие УСЛОВИЯ выдвигаешь? или принимаешь все и во всех позициях, как немецкая порноаткриса?
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мені вистачить, якщо президент назве хоча б три пункти , за якими мешканці Донецька чи Луганська відрізняються він жителів Запоріжжя або Маріуполя. Можливо тоді я зрозумію необхідність особливого статусу.
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"Закон є, він прийнятий, він діє, але який він буде, я не знаю".. Що за маячня? Це репетиція для сюжету виступу в їхньому цирку?
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Перечитал этот бред пять раз, слова вроде знакомые, а "купи не тримаються". Идиоты избрали идиота...
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этот закон был разводка и он действует до 31 декабря! Если его не продевать, то его и не будет! По сути его нет! А Зеленский хочет его внатуре принять. КВН выбрали политикой заниматься и теперь он устраивает жопу стране полную! Он разбирается в политике не больше клоуна в цирке!
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Минский сговор про "Особый статус" формула Швайнмайера под редакцией кремлёвского фашиста )(уйла который поддержала проклятые продажные Иуды (ЗЕбилы и эксРыги) из кремлёвской 5 колоны янычар в пока ещё не кацапской колонии Украине.
Некоторые обязательные пункты этого преступного минского сговора для особого порядка самоуправления в ОРДЛО включают следующее:
- выборы по законам государства длнр - лугандонии ( под дулами автоматов российских фашистов оккупантов и вражеской пророссийской ОБСЕ)
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации всех лиц,( кровавых нелюдей, убийц, бандитов ,фашистов, террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( из кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении оккупантами бандитских глав органов,силовых структур,прокуратуры и судов;
- государство оказывает безоговорочную поддержку ( от пуза кормит убийц- террористов, кремлевских- коллаборантов, бандитов - сепаратистов )социально-экономическому развитию;
- признание со стороны центральных органов власти трансграничнное сотрудничество (полностью открытая граница с проклятой вражеской фашистской РФ);
-представители депутатов убийц -бандитов из оккупированной кремлём длнр в Верховной Раде могут накладывать вето на любые решение и о вступлении Украины в ЕС и НАТО.
- официальное согласие на создание террористический отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции и всего силового блока по решению местных бандитских советов ;- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления)......... всё уже приехали дальше никуда, это конечная, или протестный Майдан или полное уничтожение государственности Украины НА ВАШ ВЫБОР!?
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Билет на Ростов в один конец к особому статусу домбаса также прилагается...💀
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Зеленский не компетентен абсолютно! Путин его обыграет в игре в наперстки!!! Он даже и не поймет, что Путин его разведет на все, что хочет и интересов там Украины ни одного не будет и все интересы Путина он подпишет и еще радоваться будет, а потом приедет в Украину и только начнет понимать, что сделал позиции Украины в 100 раз хуже и народ его линчует! Зеленскому вообще лучше написать заявление об отставке! Уровень его понимания политики на нулевом уровне - это не больше, чем у дворника во дворе! Зеленского русские разводят, а он в упор этого не видит, а когда увилит, то тогда под его домом будет стоять народ с адском гневе и будут разъяренные солдаты стоять! Русские ему говорят давай - это мир, ступай в капкан и ничего не будет, давай прямо в лопасти наступай, а Зеленский о мир, ну ок, наступлю прямо в центр капкана. Только он еще не понимает, что он туда не сам наступает, а и всю Украину хочет туда поставить.
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В нас вже був один особливий статус: Крим. Результат, як кажуть, на ліцо.
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"...ничего не будет" - это нас как раз не устраивает. Об этом и переживаем.
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Вот оно, "лидер". Прячется за спинами "общественности". Если что не так, виновата общественность. Не он. А он так, вышел покурить и шаурмой набить брюхо. Трусливое и циничное существо, прячущееся за спинами ничего не понимающих в ситуации бабушек и дедушек. Такие законы принимаются компетентными людьми, а Президент утверждает. И берет ответственность на себя, в том числе и уголовную. Впрочем, он еще не знает, что за закон. Тоже яркий показатель некомпетентности и никчемности нынешнего властного сборища.
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Так що історія знову повторюється? Ми «Самі себе звоювали», так раніше з гіркотою писав і говорив про зраду частини продажної української старшини Великий Патріот України гетьман Іван Мазепа. Так ось цей злочинний статус особливого окупованого бандитского Донбасу ( федерація) він вказує на особливий порядок формування місцевої окупаційної бандитської влади колаборантів. І його маникально хоче узаконити проклятий єкс- кловун продажний...резидент ЗЕ..капітулянт. Він хоче вже новою антиукраїнською ЗРадою зробити щоб ця злочинна норма стала частиною Конституції. А для того щоб в майбутньому коли вже винисуть цю нову продажну антиукраїнську владу проклятих ЗЕбілів. То тоді щоб її скасувати, знову доведеться 300 голосами відновлювати знищинну ЗЕбілами Конституцію.
І є ще один дуже жахливий момент: в навязаних нам злочинних Мінських угодах ( формула Швайнмайера) є пункт, що говорить, що повноваження місцевих депутатів - бандитів, бойовиків -терористiв , кривавих окупантів, убивць -нелюдей.. які самі себе оберуть на окупованих територіях, нiким не можуть бути припинені достроково, і крапка. І навіть наш новоспеченний украинофоб... резидент - капитулянт ЗЕ не сможе припиняти повноваження злочинноi мiсцевої бандитської влади, його повноваження не будуть поширюватися на нині окуповані російськими загарбниками кривавими бандитами - сепаратистами українські землі . І це призведе до нового ще більш масштабного та кривавого ООС, вже по всiй Українi.
Що то тпакий антиукраїнський ...резидент ЗЕбіл капітулянт одразу ж став своєї такої роду продажною діяльністю нагадувати .... ..резидента кацапскої Піндоссії -Новороссії а не президента України..
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ???_
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Честно было спокойней когда он где то ездил появился и речи сладкие предательские полились с новой силой будет обсуждать Вас уже 10 раз на шулерстве ловили
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"Не знаю, каким будет новый закон "Об особом статусе Донбасса", будем обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинской общественностью, - Зеленский" - в мировой истории бывали разные случае, через интервал возвращались изгнанные президенты, к чему я это говорю, а к тому, что ещё для Рошена не всё потеряно, если отрубать ему хотя бы одну руку, то он уже не сможет в таких масштабах разворовывать Украину, а может он стал другим, и будет не имитировать, а по настоящему займётся реформами, не знаю.
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Какой особый статус?Закрыть этих макак в клетке лет на 5,пусть лечатся.
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