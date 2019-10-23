 Вынужденные уйти из Украины табачные компании заплатили в бюджет около 48 млрд грн только налогов , - Суслов

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
"Четыре крупнейших плательщика (British American Tobacco, Philip Morris, Reynolds и другие, - ред.) заплатили 48 миллиардов гривен в бюджет налогов только. Плюс они платили другие взносы: пенсионные, большие зарплаты работникам. Вместо того, чтобы беречь эту курицу, которая несет для Украины золотые яйца, вдруг новая власть начинает неожиданно душить этих иностранных инвесторов", - отмечает эксперт.
Кроме законодательной инициативы об ограничении торговых надбавок, на компании начислили целый ряд штрафов, что также не способствовало их работе в Украине.
Напомним, 4 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект 1049, который вводит единый счет для выплат налогов и сборов, предусмотренных налоговым кодексом (кроме НДС, акциза и таможенных сборов).
Однако закон был принят с учетом поправки, которая зафиксировала гарантированную маржу для оптовиков и розничников, торгующих табачными изделиями, на уровне минимум 20% (от 7% для оптовиков и от 13% для ритейлеров). Таким образом после принятия закона сигареты подорожают на 7-15 грн. Эта разница пойдет не в бюджет в виде налогов, а полностью розничным торговцам, чья оценочная прибыль составит примерно 15 млрд грн за год.
так Беня будет еще субсидии от государства получать за.... скажем подорожание табака в России (ну как МАУ)
недоумкиальтернативно одаренные.
будешь курить еще большее г...но
Так что там, говорите, бесценно?
сыньоносый пять лет их душил акцызами и все нормально, тут обязали продавать на розницу с наваром 80% и прямо "вынуждены покинуть"
СПИРТ, а не алконапитки.
Ахринеть, ну соя и тормоза！
Второе, когда энергетику ахмету пэтя дарил, тебя не коробило чего то.
Кароч, усохни, недоразвитое
Целых 1,5 млрд экономии на лечении ух, а какой прирост к ВВП, меньше куришь больше работаешь и без брака.
https://lb.ua/economics/2019/10/18/440059_british_american_tobacco_ostanovila.html
Антиукраинская мразь уже нанесла урон бюджету страны в 500 миллионов гривен, так как British American Tobacco остановила фабрику в Прилуках и обратилась с требованием вернуть 506 миллионов гривен, уплаченных за акцизные марки. В перспективе из-за этого могут уйти все международные компании, которые создали на минуточку, - 50 тысяч рабочих мест. Зато антиукраинская обезьяна Дубинский торжествует, - за эту поправку обезьяна отхватила уж точно больше чем 30 тысяч долларов.
Они ж дымят и такой вред здоровью наносят!..... Будем куй сосать! Это, ***, так полезно.
Остальное __перераспределение__ благ или услуги.
Тэсы работают в минус по кпд если в общем расматривать процессы "генерации"
Машины кпд 30%, остальным ты дышеш.
Предлагаю их еще и кинуть, накрутив курс до 28 и отдать гривной.
совсем скоро за все ответят