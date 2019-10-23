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 Экономика
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Все про:Суслов (106) табак (193)

 Вынужденные уйти из Украины табачные компании заплатили в бюджет около 48 млрд грн только налогов , - Суслов

Вынужденные уйти из Украины табачные компании только налогов заплатили в бюджет около 48 млрд грн, так новое законодательство выдавливает из страны инвесторов.

 Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

"Четыре крупнейших плательщика (British American Tobacco, Philip Morris, Reynolds и другие, - ред.) заплатили 48 миллиардов гривен в бюджет налогов только. Плюс они платили другие взносы: пенсионные, большие зарплаты работникам. Вместо того, чтобы беречь эту курицу, которая несет для Украины золотые яйца, вдруг новая власть начинает неожиданно душить этих иностранных инвесторов", - отмечает эксперт.

Кроме законодательной инициативы об ограничении торговых надбавок, на компании начислили целый ряд штрафов, что также не способствовало их работе в Украине.

Напомним, 4 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект 1049, который вводит единый счет для выплат налогов и сборов, предусмотренных налоговым кодексом (кроме НДС, акциза и таможенных сборов).

Однако закон был принят с учетом поправки, которая зафиксировала гарантированную маржу для оптовиков и розничников, торгующих табачными изделиями, на уровне минимум 20% (от 7% для оптовиков и от 13% для ритейлеров). Таким образом после принятия закона сигареты подорожают на 7-15 грн. Эта разница пойдет не в бюджет в виде налогов, а полностью розничным торговцам, чья оценочная прибыль составит примерно 15 млрд грн за год.

Источник: https://censor.net.ua/n3155552
 
   
 Топ комментарии
 
😀 Теперь будет импорт и контабас....такая курица тебе нужна？
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Это успех! Пинками вышвырнули из бюджета 1,5 млрд долларов. Слава Монике!
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Где 1,5 млрд баксов возьмете в сл. бюджетном году? Беня подкинет?
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Совет форумчанПравила форума
 
не курю и другим не советую,тем более на таком наживаться.
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Ці гроші це не гроші табачних компаній, це збільшені акцизи які табачні компанії збирали з курців і передавали в бюджет! Тому досить дрочити на ці мільярди гривень! Не буде цих табачних компаній - будуть інші табачні компанії збирати ці гроші в бюджет України!
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я бы после такого в Украину ни ногой
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ты имел ввиду Бенины табачные компании, которые зайдут вместо прежних табачных китов?

так Беня будет еще субсидии от государства получать за.... скажем подорожание табака в России (ну как МАУ)
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а курить ты что будешь , кубинские сигары ?
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Опять несешь ватный бред, тебе четко сказали сколько налогов не получит Украина, а ты про то что может кто то кого то заменит, а главное кем???
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Податки збирають з курців, хто передає ці податки в бюджет не має значення!
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...и налогов в бюджет не хочешь? ....сам собрался содержать своих родителей, молодец!
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це не виробництво-це самоїдство як і алкогольні вироби.
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Не пофігу шо це, компанії може 10 процентів в Україні продавали, все інше експорт і валюта в бюджет.... звідки вас стільки примітивних взялося???
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" Вынужденные уйти из Украины" , а ці полудурки шоу з поліграфами влаштовують. Зелені, що ви жерти будете при такій владі?
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Да нет уж! Такая курица нам не нужна, уж очень много здоровья, людей отбирают эти яйца! Да хорошие плательщики но заработок на здоровье нации это перебор! Хоть и сам курю, никак не могу бросить, но я за это решение!
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😀 Теперь будет импорт и контабас....такая курица тебе нужна？
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Где 1,5 млрд баксов возьмете в сл. бюджетном году? Беня подкинет?
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Бог мой, зелибобики, какие вы всё-таки фантастические недоумки альтернативно одаренные.
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милый, оттого что из Украины ушел Филип Морис, ты курить не бросишь.
будешь курить еще большее г...но
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Кто курил, тот и будет курить. Сигарет на рынке меньшене станет. Только вместо отечественных производителей, которые платят налоги в бюджет Украины будут продаваться сигареты производства других стран (скорее всего, вт. ч и кацапстанские), ************* налоги в бюджет других стран (в т.ч. и раши). Вместо легальных - контрабас.
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поживем увидим! Я за повышение цены на сигареты раза в 3... может наши дети не будут покупать эту гадость!
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Тогда будут курить контрабас и самосад. Контрабас будут курировать большие шишки, а самосад никто не запретит.
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Не удивлюсь, если по честному, они должны были б заплатить 88млрд...
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та хоть 1488, но теперь вообще хрен. Плюс - платить вышвырнутым на улицу пролетариям Вынужденные уйти из Украины табачные компании заплатили в бюджет около 48 млрд грн только налогов , - Суслов - Цензор.НЕТ 6763
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Бубочка знает, что делает! Его Квартал знаете сколько налогов платил? ноль целых, шишь десятых!
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Теперь сигареты из лугандонии поставлять будут...сивохо контакты налаживает...
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Это успех! Пинками вышвырнули из бюджета 1,5 млрд долларов. Слава Монике!
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Здоровье нации-бесценно
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Во времена СССР ввели "сухой закон". Результат - небывалый толчок в развитии оргпреступности, массовые отравления суррогатами, дефицит сахара, недополучение в бюджет около 40 млрд рублей. В США в свое время были похожие последствия.

Так что там, говорите, бесценно?
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Есть тот кто верит что они действительно уйдут?- Побубнят,ну а кому нравится меньше бабла косить и успаготся, свято место пусто не бывает...
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Ну давайте тогда легализуем тяжелые наркотики, пустим в Украину афганских и колумбийских наркобаронов, прибавку в бюджет они дадут намного больше.
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Чем вас зебобиков кормят...что вы такие идиоты？
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никотин - это тоже наркотик. ты представляешь какой урон ВВП наносит никотин, из-за которого сотни тысяч людей уходят из жизни на 15-20 лет раньше из-за болезней, вызванных курением? Так что идиот тут только ты
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Слыш умный, посоветуй где взять 1,5 лярда баксов от петери продажи табачных изделий? Тебе то похер, ты сраку не в Укрпине греешь.
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Курение наносит урон ВВП любой страны в 3-5% из-за того, что люди болеют, умирают раньше времени, тратят время на перекуры вместо того, чтобы работать. Вот и считай откуда можно эти 1,5 лярда взять.
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Алкоголь - наркотик такой же тяжелый, как героин. Следуя твоей логике, алкоголь должны бы прижать раньше табака.
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В США пробовали сухой закон. В Финнляндии тоже. Меньше пить не стали. А горбачевский сухой закон помог развалить совок. А уж в Украине сухой закон - вообще бред идиота.
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Странно слышать такое.
сыньоносый пять лет их душил акцызами и все нормально, тут обязали продавать на розницу с наваром 80% и прямо "вынуждены покинуть"
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На стіні на Ха висить. Загорни в бумажку і кури в затяжку
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Э о пост про жоверие ЗЕбобиков к президенту)) ПАКРАЩЕННЯ пришло
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Вы уверены, что сторонники поРОШЕНКО и "Віктор Суслов був прихильником інтеграції України до Євразійського Союзу та противником європейської інтеграції." по одну сторону баррикад?
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А чьо все так стыдливо умалчуют шо виновник торжества и автор поправки кристально чесный "нардеп" Дубинский? И шо тут с полиграфом? Вынужденные уйти из Украины табачные компании заплатили в бюджет около 48 млрд грн только налогов , - Суслов - Цензор.НЕТ 3035
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Хитросракі ...яких підмяв ..*Трейд * !?
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Го алкоголку тоже разнесем )) она тоже вредит здоровью... Дибилоид ))
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Уже розносят. Седни зеленский подал закон про отмену госмонополии на ликеро-водочную промишленность
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пэидиот, на монополию производства спирта. СПИРТА, а не алкогольной продукции
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Та ти шо) а алкогольную продукцию с чего делают, зедебил?
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пэидиот, Рогань, Оболонь, Запорожский пивзавод шо выпускают, молоко, они государственная монополия？ Хортица, Немиров и прочие, шо выпускают, молоко, они госмонополия？
СПИРТ, а не алконапитки.
Ахринеть, ну соя и тормоза！
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...ля имбицил зелений, как раз госмонополия производила СПИРТ из которого частники уже кропали Хортицю и Немирофф. Ну а теперь спирт будет производить не государство а игорь валерьич
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Ля, пэидиот, ты спирт от алкопродукции отличить не можешь, на бояре воспитан？
Второе, когда энергетику ахмету пэтя дарил, тебя не коробило чего то.
Кароч, усохни, недоразвитое
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Как лили бурду так и льют, так что пофиг
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сам такой, кури и бухай на здоровье вместе со своим наследством
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Вроде в Германии живешь, должен разбиратся в жкономике а тупой как Кива. Табачка ж не только в Украину продается ну и заграницу, или тебе на 1+1 этого не рассказали?
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позволяешь себе оскорблять оппонента, спрятавшись за компом сынок?
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А почему собственно и нет? Зачем позволять спаивать, скуривать страну?
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нельзя латать дыру в бюджете ценой здоровья людей
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Лучше потратим еще кучу денег на лечение отравившихся суррогатами и самосадом. Ох и заживем!
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Вся ця історія почалася з хотєлкі паршивця Бєні Калашмойського та його холуя дубінскага захопити увесь тютюновий ринок України за рахунок торгівлі з Рашкою та контрабасу з Лугандонії . Їм і глибоко насрати на наповнення бюджету України. Своє ця нечисть і так вкраде... Зебіли , ВИ це "сделали"
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Меньше фантазируй, никакой власти у него нету, кроме срущего Порося, кушай рошен, а то Е.Беня нападе.
Целых 1,5 млрд экономии на лечении ух, а какой прирост к ВВП, меньше куришь больше работаешь и без брака.
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Это больше следствие евроинтеграции чем налогов при их прибылях. Прибыльность экспорт табачки из Украины уменьшается, контрабанда табачки из Украины рубится, из-за выезда граждан внутренний спрос уменьшается. Они посчитали что при открытой экономике при евроассоциации выгоднее в Украину табачку привозить из той же Польши открыв там производство и получив префиренции от ЕС, чем производить тут с тарифами ротердам+ и прочей мурой.
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Где деньги брать? Да как в рашке - больше налогов хороших и разных
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Надо было отметить, кто внёс поправку, из-за которой крупнейшие международные компании собрались уходить из Украины. Поправку внёс антиукраинский дегенерат Дубинский.
https://lb.ua/economics/2019/10/18/440059_british_american_tobacco_ostanovila.html

Антиукраинская мразь уже нанесла урон бюджету страны в 500 миллионов гривен, так как British American Tobacco остановила фабрику в Прилуках и обратилась с требованием вернуть 506 миллионов гривен, уплаченных за акцизные марки. В перспективе из-за этого могут уйти все международные компании, которые создали на минуточку, - 50 тысяч рабочих мест. Зато антиукраинская обезьяна Дубинский торжествует, - за эту поправку обезьяна отхватила уж точно больше чем 30 тысяч долларов.
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Нет, им порезали контрабанду, а излишки дешевле не хотят продавать. По факту полулегально крутили сигареты но не клеили марки акциза и везли сиги в ЕС дабы криминал финансировать и разных ******* в парламентах
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Пусть валят,не велика потеря,скручивать бурду в бумагу сможет любой болван,даже ахметка с потрохом,а за монопольный сговор в интересах пророссийского тедиса эти табачные компании нужно оштрафовать на триллионы.
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Ну откуда ж вы лезете ыксперды мамкины) Поправка Дубинского как раз была на пользу Тедисам - раньше они лабали за какие-то 5-7%, а теперь у них будет 20%...
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Кто тебе падла сказал про путинские 5-7 процентов,врать будешь своим друзьям идиотам-порохоботам из засрашки.
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снова сговор и шантаж. никуда табачник не денутся, раскошелятся.
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Докатились. Были апологеты Порошенсо, были апологеты Зеленского, теперь появилмя откровенный апологет Януковича - Виктолр Суслов - торговавший Укораиной оптом и в розницу похлеще Азарова.
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Та давайте уже и заводы, фабрики, тэсы закроем. Машины запретим.
Они ж дымят и такой вред здоровью наносят!..... Будем куй сосать! Это, ***, так полезно.
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Единственное производство это с/х и то что на солнце завязано, ветер, солнечные панели, и т.д.
Остальное __перераспределение__ благ или услуги.

Тэсы работают в минус по кпд если в общем расматривать процессы "генерации"
Машины кпд 30%, остальным ты дышеш.
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Недополученную разницу в бюджете покроет «95 Квартал».
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И кто же сигареты покупал, небось Аллах?

Предлагаю их еще и кинуть, накрутив курс до 28 и отдать гривной.
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Для серьезных компаний, работать в таких странах как Украина, с прибылью меньше трехсот процентов просто оскорбительно.
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зеЛя и зеБилня подонки и мрази!
совсем скоро за все ответят
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Мда,одни матюки на власть ...все хуже и хуже
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Интересно послушать мнения уволенных работников этих фабрик. Особенно тех, кто голосовал за шута горохового.
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